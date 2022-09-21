隱形眼鏡戴35年一直不舒服　女子以為是乾眼症　醫生驚揭眼球藏27塊鏡片｜附正確戴Con貼士

隱形眼鏡輕薄方便，但如果27塊鏡片黏在一起又是甚麼感覺？英國出現一宗罕見案例，一名67歲婦人進行白內障手術時，意外發現她的眼球有一層「藍色結晶物質」，取出後竟揭發是27塊隱形眼鏡鏡片，連醫生亦為此感到驚訝。

一名婦人進行白內障手術時，竟發現眼球藏有27塊隱形眼鏡鏡片。（freepik）

眼球藏27塊鏡片

據英國驗光師協會期刊《今日驗光》（Optometry Today）刊登，英國一名67歲婦人從35年前便開始每天配戴隱形眼鏡，後來因白內障的關係而進行手術，結果醫生發現她的眼球上覆蓋著一層「藍色結晶物質」，取出後發現竟是17片黏在一起的隱形眼鏡。後來婦人接受進一步檢查，結果又再發現多10片隱形眼鏡卡在眼球。

醫生在婦人眼球取出27塊隱形眼鏡鏡片。（Optometry Today Twitter）

事件令負責手術，並且擁有逾20年經驗的眼科醫生大感驚訝：「我們從未遇過這種情況，正常來說，27片隱形眼鏡藏在眼球內，應該會對眼睛造成刺激。竟然有人的眼睛內卡了這麼多東西也沒有察覺。」

擁有逾20年經驗的眼科醫生，表示從未遇過這種情況。（freepik）

眼睛感不適 以為乾眼症

該名婦人過往35年來一直都配戴月棄式的隱形眼鏡，俗稱「月CON」，但就沒有為意部份隱形眼鏡「有戴無除」，亦沒有定期接受檢查。直至醫生為她取出這堆鏡片後，婦人才得知自己的眼鏡竟藏著27片隱形眼鏡，眼睛亦變得舒適。她又指以往眼睛感到不舒服時，一直以為是老化及乾眼症所致。

一堆隱形眼鏡黏在一起。（Optometry Today Twitter）

正確戴CON貼士

1. 徹底清潔雙手

2. 檢查清楚鏡片，確保鏡片潔淨，無裂痕，並且認清正反面

3. 將鏡片放在指尖上，用2隻手指分別打開上下眼皮，放置鏡片後，閉合雙眼，令鏡片可以完全貼合眼球

正確戴CON貼士（freepik）

（全文完）