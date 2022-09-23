日本大阪10間親子酒店推介　任泡溫泉／寬敞房間／2分鐘到地鐵／有廚房／小童免費住

日本首相岸田文雄於9月22日表示，由10月11日起，將放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境上限，並允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。相信不少港人都開始心動，想趁假期一家大細到日本遊玩，《有線生活》為大家精選10間大阪親子酒店，即看下文推介。

9月7日起就可以半自由行。（Koi Visuals＠unsplash）

大阪親子酒店1｜美滿如家大阪難波車站

「美滿如家大阪難波車站」（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）坐落大阪最旺的難波地區，是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓。房間有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴，接待大廳亦設共用遊戲空間 ，提供超過130種益智桌上遊戲免費暢玩和租用，小朋友入住一定不會悶。

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美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

預訂美滿如家 大阪難波車站：

地址：3-6-24 Nipponbashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪

交通：南海難波車站步行300公尺

價格：HK$599起／晚（1位成人，2位13歲或以下孩童入住）

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大阪親子酒店2｜美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST

「美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST」（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）位於心齋橋，房間非常寬敞，空間感十足，連用餐區域也設備齊全。住客可以到櫃台租借兒童玩具到房間玩，房間亦有投影設備，適合全家大小一同入住。

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美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST。（Agoda.com）

美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST。（Agoda.com）

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地址：1-24-1, Shimmachi Nishi Ward, 心齋橋, 大阪

交通：西大橋站2分鐘步距

價格：HK$572起／晚（2位成人，2位13歲以下小童）

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大阪親子酒店3｜大阪天王寺峇里塔飯店

顧名思義，「大阪天王寺峇里塔飯店」（Hotel Bali Tower Tennoji）融入了峇里島元素，是間洋溢南國熱帶風情的親子酒店。房間有各式各樣的設施，例如按摩椅、蒸臉機、按摩浴缸等，爸媽帶小朋友出外遊玩後，可立即補充體力。最重要是，6歲以下不加床小童不收費，而且還有遊戲室放電，絕對是父母們的天堂！

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大阪天王寺峇里塔飯店。（Agoda.com）

大阪天王寺峇里塔飯店。（Agoda.com）

大阪天王寺峇里塔飯店。（Agoda.com）

預訂大阪天王寺峇里塔飯店：

地址：8-1 Hidenincho, Tennoji-ku, 天王寺, 大阪

交通：天王寺站北口步行3分鐘

價格：HK$1,775起／晚（3位成人，1位0-5歲小童）

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大阪親子酒店4｜溫泉大世界飯店

溫泉大世界飯店（Spa World Hotel）距離通天閣只有5分鐘步行距離，交通便利，除了設有大人專享的溫泉和浴池外，還有兒童泳池樂園「Spapoo」和遊戲房。Spa World共有兩層樓，遊玩後可到美食街醫肚，夏天的話更可享用頂樓滑水道，大人細路都有得玩。

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溫泉大世界飯店。（Agoda.com）

溫泉大世界飯店。（Agoda.com）

溫泉大世界飯店。（Agoda.com）

溫泉大世界飯店：

地址：3-4-24 Ebisuhigashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪

交通：地鐵動物園前站步行約3分鐘

價格：HK$507起／晚（2位成人，1位0-17歲小童）

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大阪親子酒店5｜環球影城港口酒店

帶小朋友去大阪旅行，當然少不了會去環球影城，但除了遊玩外，園內的「環球影城港口酒店」（Hotel Universal Port）都十分適合小朋友。酒店有多間主題房，其中最受歡迎的是Minions迷你兵團，房內牆身、家具、電器、甚至廁所都印有Minions圖案，小朋友見到一定會鍾意。

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環球影城港口酒店。（Universal Studio Japan）

環球影城港口酒店。（Universal Studio Japan）

環球影城港口酒店。（Universal Studio Japan）

環球影城港口酒店：

地址：大阪府大阪市此花區櫻島1-1-11

交通：JR環球城站徒步約2分鐘

價格：HK$969起／晚（2位成人，1位0-17歲小童）

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大阪親子酒店6｜日本環球影城園前酒店

日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）以穿越時空的美國之旅為概念，電梯更是以時光機器為主題，帶大家感受古至今的美國。酒店設有兒童專用接待服務，讓他們身穿燕尾服，戴上高筒禮帽，化身「時空之旅接待員」，就算留在酒店也不會悶。6歲或以下小童在不加床之情況下可免費入住。

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日本環球影城園前酒店。（Hotels.com）

日本環球影城園前酒店。（Hotels.com）

日本環球影城園前酒店。（the_park_front_hotel @ Instagram）

日本環球影城園前酒店：

地址：6-2-52 Shimaya, Konohana-ku, 灣區, 大阪

交通：JR環球城站徒步約2分鐘

價格：HK$828起／晚（2位成人，1位0-17歲小童）

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大阪親子酒店7｜ART大阪灣酒店

位於大阪灣的ART大阪灣酒店（Art Hotel Osaka Bay Tower）景色優美，坐在房間即可眺望大阪港船隻，而建築物2樓就與地鐵站相連，交通非常方便。酒店以安土桃山時代作建築背景，地下設有9款空庭溫泉及1,000坪日式庭園供住客使用，也可以隨意穿著浴衣，化身《千與千尋》主角打卡拍照，是帶小朋友留念及認識日本文化的好機會。另外，酒店也設有特別兒童餐或標準減量成人餐供小童享用。

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ART大阪灣酒店。（Agoda.com）

ART大阪灣酒店。（Agoda.com）

ART大阪灣酒店。（Agoda.com）

ART大阪灣酒店。（Agoda.com）

ART大阪灣酒店：

地址：1-2-1 Benten, Minato, 灣區, 大阪

交通：地鐵弁天町步行2分鐘

價格：HK$721起／晚（2位成人，1位小童）

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大阪親子酒店8｜大阪南海輝盛庭國際公寓

大阪南海輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Nankai Osaka）比一般商務酒店面積大，每間房都有全套家俱、客飯廳、廚房、臥室等，而且還配備了完善的煮食用品、餐具、洗衣機和烘乾機，一家大細入住無難度。

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大阪南海輝盛庭國際公寓。（Agoda.com）

大阪南海輝盛庭國際公寓。（Agoda.com）

大阪南海輝盛庭國際公寓。（Agoda.com）

大阪南海輝盛庭國際公寓：

地址：1-17-11 Nambanaka, Naniwa-ku, 難波, 大阪

交通：南海電鐵「難波站」步行3分鐘、大阪METRO「難波站」步行5分鐘

價格：HK$499起／晚（2位成人，2位0-11歲小童）

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大阪親子酒店9｜大阪心齋橋橋梁酒店

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）在設計上加入了不少日本元素，包括朱紅色拱橋、千島居、櫻花圖案、和風圖紋等，讓你由內到在充分感受日本風情，也很適合為小朋友拍照留念。最重要的是，房間雪櫃的飲品是免費飲用，早餐會場也會24小時提供免費飲料，每天下午2時後會供應蛋糕自助餐，而晚上21:30至22:30更會供應免費拉麵宵夜，CP值極高！

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大阪心斎橋橋梁酒店。（Agoda.com）

大阪心斎橋橋梁酒店。（Agoda.com）

大阪心斎橋橋梁酒店。（Agoda.com）

大阪心斎橋橋梁酒店。（Agoda.com）

大阪心斎橋橋梁酒店：

地址：1-10-24 Nishi-Shinsaibashi, Chuo-ku, 心齋橋, 大阪

交通：大阪METRO「心齋橋站」7號出口、「四橋站」3號出口步行約3分鐘

價格：HK$854起／晚（2位成人，2位0-11歲小童）

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大阪親子酒店10｜大阪南海瑞士酒店

大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka Hotel）位於南海電鐵「難波站」上蓋，直接從酒店乘搭電梯就可以到達，方便拖住行李又帶住小朋友的家長，另外，由關西國際機場到酒店只需一程35分鐘鐵路便可以，附近亦有心齋橋、黑門市場、木津市場等熱門景點，大家可以安心購物或搜羅美食！

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大阪南海瑞士酒店。（Agoda.com）

大阪南海瑞士酒店。（Agoda.com）

大阪南海瑞士酒店：

地址：1-60 Namba 5-chome, Chuo-ku, 難波, 大阪

交通：南海「難波站」北口直達 / 地鐵「難波站」4 號出口步行約 5 分鐘 / 阪神、近鐵「大阪難波站」東口步行 10 分鐘 / JR「難波站」步行 15 分鐘

價格：HK$1697起／晚（3位成人）

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（全文完）