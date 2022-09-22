秋分養生貼士｜中醫推介2款養肺湯水食譜+6種潤燥食材

9月23日是中國傳統二十四節氣的中「秋分」，這天太陽幾乎直射赤道，之後便會開始偏向南半球，位於北半球的香港開始進入日短夜長周期，晝夜溫差加大，氣溫會逐漸下降。《有線健康》邀請註冊中醫何慧潔，從中醫角度講解秋分後的養生貼士。

最近天氣報導，今年的9月是近百年最熱的9月分。雖然天氣仍熱，但較夏日之時己乾燥了許多，原來不經不覺入秋己經將半。秋分剛好是秋季的中間點，日夜的時間均等，標示著由熱轉寒的季節轉變。秋分是一年之間陽氣消退、陰氣滋長的開端，氣候將一天比一天寒冷，因此「秋分」是二十四節氣中代表著重要的轉折點，亦提示我們應當注意天氣的轉變，做好將入秋冬養生的準備。

中醫的五行理論中，秋天對應的臟腑是肺，同屬於五行之金，以燥邪當令。因肺與秋氣相通，故肺金之氣在秋天當旺，肺臟的制約和收斂功能在秋天得以加強。

6款秋天養生食材推介

另外，秋天到來後，天氣將漸變得乾燥，因此秋天更應防範燥邪之氣侵犯人體而耗傷肺之陰津。若肺陰受損，臨床常見乾咳無痰、口鼻乾燥、皮膚乾裂等症。飲食上以滋陰、養肺 、潤燥為宜，少食辛辣、煎炸等傷津之品。入秋後亦要多飲水，減少天氣造成的乾燥之氣。

【1】淮山

淮山味甘性平。既是食物，又是一味常用的中藥。有益氣養陰，補脾肺腎的功用。它能平補氣陰，對脾胃氣虛所致的胃口不佳，久泄腹瀉的患者有補益收澀的作用。

【2】蓮藕

秋天正是蓮藕當造之時。中醫認為蓮藕生食時性味甘寒，可清熱生津、涼血止血、散瘀；而蓮藕煮熟後，性味則由寒轉溫，有補氣血、健脾益氣、止瀉的效果，對脾胃虛的人有補益作用。

【3】雪耳

雪耳，又稱銀耳，性平味甘、淡。能滋陰潤肺、養胃生津、美容潤膚等。秋天食用雪耳有緩解皮膚乾癢、口乾的情況。

【4】百合

百合味甘，性微寒。是藥食兩用的材料，有養陰潤肺止咳，清心安神的功用。臨床上常用於肺陰虛的燥熱咳嗽、乾燥痰少，痰中帶血，外感發燒後的餘熱未清等。另外能清心安神，用於心情煩驚，失眠多夢等。

【5】雪梨

雪梨味甘、微酸，性涼，可緩解秋燥，有生津潤肺、止咳化痰作用，對咽喉乾燥、癢痛及聲音沙啞等有舒緩功效。

【6】蜂蜜

味甘性平。有補中益氣，蜂蜜有潤肺止咳，滑腸通便的作用。秋天天氣乾燥，容易使咽喉乾澀不適、皮膚乾癢，飲用蜂蜜能養肺潤燥，防秋燥對人體可能造成的傷害。

蜂蜜有潤肺止咳，滑腸通便的作用。（Cristina Marin @unsplash.jpg）

中醫推介2款秋天養生湯水

【1】蓮藕栗子玉竹湯（3 – 4人份量）

材料：蓮藕1斤、栗子(去殼去皮) 10粒、玉竹15克、陳皮 1角、蜜棗 2粒、豬瘦肉200克

功效：健脾益氣、養肺潤燥

做法：

1. 瘦肉汆水

2. 栗子去皮、蓮藕去皮切塊，其他材料洗淨待用

3. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火煲2小時 4. 加少許鹽即可飲用

雪耳能滋陰潤肺、養胃生津、美容潤膚。（iStock）

【2】雪耳雪梨糖水（3 – 4人份量）

材料：雪耳1朵、雪梨2個、鮮百合1個、無花果5粒、陳皮1角、冰糖適量

功效：養肺潤燥、潤膚通便

做法：

1.雪耳洗淨浸軟，瀝乾待用。

2.陳皮浸軟刮瓤，雪梨洗淨去皮切塊。其他材料洗淨待用。

3.百合洗淨、清水浸泡20分鐘。

4.所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火煲1小時

5.加冰糖即可飲用

（全文完）

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