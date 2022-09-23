飛機托運行李為何永遠都遲到？香港天文台親解真正原因　竟然同「紅閃」有關

相信大家都有試過去旅行時，在機場的行李輸送帶前面，呆等自己的行李。到底為什麼行李總是經常Delay？原來久久未能看到行李的蹤影，原來是有原因的！香港天文台就此在YouTube上為大家解開謎團，分享天氣可能是導致行李遲到的主要原因。

為什麼行李總是經常Delay？（freepik）

「紅閃」生效 易被閃電擊中

天文台指，香港國際機場設有機場閃電警告系統，當系統探測到機場島周圍一公里里範圍內有雲對地閃電，就會發出紅色閃電警告信號，俗稱「紅閃」。當出現紅閃時，停機坪空曠，加上機尾又尖又高，而且是金屬外殼，若果地勤人員繼續工作，很容易會被閃電擊中。

當出現紅閃時，若地勤人員繼續工作，很容易會被閃電擊中。（lei-jiang＠unsplash）

停機坪所有活動要停止

因此，當出現紅閃時，天文台便會通知機管局，屆時在停機坪的所有活動，包括行李運送、入油、裝卸貨物、餐飲等，全部都必須立即停止，連停在客運大樓外的飛機亦不能起飛。所以每當香港國際機場發出紅色閃電警告信號時，所有航班升降及行李運送都會受到一定程度的影響。

當出現紅閃時，停機坪的所有活動要立即停止。（Iwan Shimko＠unsplash）

每年「紅閃」50次

天文台科學主任張冰指，機場平均每年有接近50次的紅色閃電警報，每次平均維持15分鐘，最長時間曾試過維持逾1個多小時。另外，系統除了能夠探測紅閃，亦可以探測到機場範圍10公里內記錄到或5公里範圍內預測有雲對地閃電，此時系統便會發出黃色閃電警告信號，俗稱「黃閃」，而當發出黃閃時，機場內非必要的工作同樣需要暫停，例如維修飛機，不過行李運輸則無大影響。

機場平均每年有接近50次的紅色閃電警報。（freepik）

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