換身份證時間表｜5個年份出生10.7開始換證　遲換罰$5,000　附網上預約連結＋文件＋換證地址

換身份證時間表2022｜入境事務處宣佈，凡於1996、1997、1998、1999或2000年出生的舊款智能身份證持有人，須於10月7日起更換新身份證！如未能在指定限期內換領新的身份證，可被判罰款5,000元！即睇換領身份證預約方法、地址、所需文件等，提早做好準備，以免臨急抱佛腳！

如未能在指定限期內換領身份證，可被判罰款5,000元！（政府新聞處）

換領身份證時間表

新一批換證組別為1996、1997、1998、1999或2000年出生人士，換證限期為2022年10月7日（星期五）至2022年12月10日（星期六）。若以上組別人士未有於限期前換證，則屬「逾期未換身份證」，一經定罪，可被判罰款5,000元！大家要留意了。

換證組別及期限

換領身份證4大預約方法

（1）網上預約

合資格的申請人可經「香港政府一站通」：www.gov.hk/newicbooking

（2）入境處流動應用程式

（3）致電 24小時電話預約服務熱線 2121 1234

（4）親身前往智能身份證換領中心辦理換證申請

未換領新身份證可被判罰款5,000元。（政府新聞網）

換領身份證所需文件

【18歲或以上成人】

智能身份證

【11歲至17歲未成年人士】

智能身份證

出世紙

父母 / 監護人任何一方陪同

父母 / 監護人任何一方的智能身份證

合法監護人身份證明文件（如適用）

【11歲以下兒童】

永久性居民身份證

出世紙

其他身份證明文件，如護照及有經蓋印照片之學校手冊等

50x40mm的正面近照一張（如申請人身高不逾90cm）

父母/ 監護人任何一方陪同

父母/ 監護人任何一方的智能身份證

合法監護人身份證明文件（如適用）

有關2005至2007年或2012至2018年出生並持有舊款智能身份證的兒童，換證時所需出示的文件詳情：（請按此）

入境處開設了9間智能身份證換領中心（入境處網站）

換領身份證地點

入境處開設了9間智能身份證換領中心（換證中心），辦公時間為星期一至六，上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。各換證中心均設有配額制度。申請人到換證中心辦理申請前，請先行預約。

換領身份證地點

不在港居民的換證安排

不在港的居民，無需要急於在其所屬年齡組別的換證期限內趕回香港換證。即使他們回港時其所屬的換證期限已過，他們只須在返港後30天內，親身前往任何一間智能身份證換領中心補辦換證手續。

如果他們未能在領證期內親身領取新證，他們可授權他人代領；領證時他們原有的身份證亦需要由授權代表在領證時交還換證中心以便註銷；離境時，他們可使用其他有效的旅行證件辦理離境手續。

穿著有領及較為深色的衣服。（資料圖片）

拍攝身份證照片小貼士

1. 面向鏡頭，表情自然

2. 如選擇化妝，請化淡妝及不要使用深色的化妝品

3. 要有充足睡眠及休息，令精神飽滿

4. 如需配戴眼鏡，不反光鏡片的眼鏡會有較佳效果

5. 穿著有領及較為深色的衣服

（全文完）