香港寵物節2022｜貓狗主人周六、日掃平貨　3大必睇位犬隻訓練＋冠軍貓Show　附攜寵入場需知

「香港寵物節2022暨國際寵物用品博覽」（以下簡稱寵物節），正於灣仔會議展覽中心（展覽廳3 BCDE）舉行，星期六及日（9月24日至25日）將是最後兩天展期，是寵主帶同心愛寵物去掃平貨的好機會，而星期六及日更有多場表演，貓奴、狗奴必去！

去寵物節當然要為為心愛寵物掃平貨。（大會提供圖片）

3大必睇位

第一個必睇位，當然係掃貨。據大會所講，今年場地總面積達到14萬平方呎，邀請了190多個參展商參與，共有逾500個參展攤位，讓入場人仕可選購心儀之寵物用品。而秉承「愛護動物，尊重生命」的主題理念，有近20個動物協會及慈善機構支持。

第二個必睇位適合狗主，大會設有超過20項精彩活動，當中包括有寵物界的選美盛事之稱的「香港狗會全犬冠軍展」，還有不能錯過的香港犬隻訓練總會的犬隻服從及示範。第三個必睇位最啱貓奴，因為有「香港黑貓會第八屆 CFA 冠軍貓展」，星期日還有供各位貓主子大顯身手的「生龍活虎繽Fun show」。

展覽期間場內特設兩棲及爬蟲類動物專區，讓大眾更了解各類動物的特性，清楚了解才決定飼養哪類寵物。

即睇星期六及日大會舞台有哪些精彩項目：

星期六9月24日

（活動如有更改，請留意大會現場公布）

星期日9月25日

（活動如有更改，請留意大會現場公布）

【1】香港寵物節2022開放時間

9月23日星期五：中午12:00－下午9:00

9月24日星期六：中午12:00－下午9:00

9月25日星期日：中午12:00－下午8:00

（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）

【2】售票方式

即場售票：現金/八達通/信用卡

預售方式：7-11（售賣日期由即日起至9月25日）

票 價：$30（寵物免費入場）

（不設長者優惠；身高1米以下小童免費進場）

【3】入場需知

（1）大會按照政府最新防疫條例執行相關防疫措施，不符合資格之人士將會被拒絕進場。

（2）所有入場人仕必須出示有效的「疫苗通行證」及展示有效二維碼予現場工作人員掃描。

（3）每位入場人士可攜帶一隻寵物進場，需確保自行照顧及管束其寵物，如超出「一人一寵」規則，主辦單位將有權拒絕該人士進場。

【4】攜帶寵物入場需知

【狗狗】所有入場犬隻必須持有及出示以下證明及進行晶片掃描方可入場。

（1）狗牌（由漁護署發出）── 需清楚顯示未過期的預防狂犬病／瘋狗症（Rabies）疫苗證明及犬隻晶片號碼。

（2）針咭 ── 需清楚顯示已接種預防一般傳染病的疫苗。

（3）所有入場犬隻必須時刻以狗繩牽引，或放置於寵物專用的籠/袋/車中並繫上牽引繩。

（4）「大型狗隻」須時刻被人用一條長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引著；或須被人用一條長度不超逾1.5米的狗帶以不會對公眾及動物的安全以及該狗隻的福利構成危險的方式穩妥地縛在固定物體上。

（5）格鬥狗隻，包括比特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗及該四個品種的混種狗隻，以及已知危險狗隻，必須時刻戴上口罩和用一條不超過1.5米長的狗帶穩妥地牽引，並須戴上特定的頸圈。

【貓貓】入場貓隻必須持有及出示以下證明方可入場。

（1）針咭 ── 需清楚顯示未過期的F3/F4/F5疫苗證明。

（2）所有入場貓隻必須時刻以貓繩牽引，或放置於寵物專用的籠／袋／車中並繫上牽引繩。

（3）建議為經常外出的貓隻注射包含貓白血病疫苗的五合一疫苗（F5）及狂犬病／瘋狗症疫苗。

（4）嚴禁攜帶6個月或以下的貓隻入場。

【其他寵物】

（1）所有攜帶其他寵物人士須把寵物以繩牽引及約束，或關在寵物專用的籠內並繫上牽引繩（如:雀鳥/兔仔/爬蟲類等等）。

（2）所有攜帶其他寵物人士必須於進場前接受檢查並被確認為符合入場之安全標準。

【攜寵人士入場請注意】

（1）入場人士可於會展港灣道入口乘坐接駁車，前往攜寵人士入口。

（2）泊車人士請於博覽道私家車停車場泊車，停車場將有指示至攜寵人士入口。

（3）的士可於博覽道入口下車，沿指示步行至攜寵人士入口。

【上述資料以大會最新公布為準，請留意大會facebook 專頁 香港寵物節 Pet Show】

（全文完）

推薦閱讀