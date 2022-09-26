香港富麗敦海洋公園酒店10大看點　人均$1,400激抵住海景露台房＋無邊際泳池＋租私人遊艇

香港富麗敦海洋公園酒店為於今年7月全新開業，共有425間房間，所有房間都能夠覽南區的無敵大海景！酒店共設海景客房、露台房、私人泳池套房等房型，其中泳池套房房間寬敞更擁有私人泳池，最適合一家人或與一眾好友一齊狂歡！酒店還設有多項康樂設施並提供不同體驗，例如坐擁無敵大海景的無邊際泳池、逾6,000呎的室內兒童遊樂場、繩降和高空滑索體驗等，一起來看看這家人氣酒店的10大看點！

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香港富麗敦海洋公園酒店為於今年7月全新開業（富麗敦海洋公園酒店官網）

425間海景房

【看點1】海景客房

酒店所有房間都設有超大落地玻璃窗，從房間窗戶向外望均可望到南區海景。當中海景客房有377平方呎，房間可眺望鴨脷排、海洋公園的高峰樂園及水上樂園。客人可按需要選擇特大雙人床或兩張雙人大床，入住這房型，每晚價錢由$2,860起。

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酒店所有房間都設有超大落地玻璃窗（富麗敦海洋公園酒店官網）

從房間窗戶向外望均可望到南區海景（富麗敦海洋公園酒店官網）

【看點2】露台全海景客房

若不喜歡隔住玻璃窗，可以選擇有露台的房型。當中露台全海景客房坐擁 270度迷人海景，住客可一次過飽覽香港仔、鴨脷洲、玉桂山等美景。549平方呎的房間非常寬敞並設有私人露台，而浴室內設有玻璃窗，住客可以一邊在橢圓形浴缸浸浴一邊望住外面景色。

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若不喜歡隔住玻璃窗，可以選擇有露台的房型（富麗敦海洋公園酒店官網）

浴室內設有玻璃窗，住客可以一邊在橢圓形浴缸浸浴一邊望住外面景色（富麗敦海洋公園酒店官網）

【看點3】頂層泳池套房

說到最吸引住客的一定是位於頂層的泳池套房！這是香港富麗敦海洋公園酒店最奢華和獨一無二的總統套房。房間格局開揚，特設私人無邊際泳池和寬闊露台、戶外用餐區，住客可以邊俯瞰 270 度遼闊海景邊用餐。

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房間格局開揚（富麗敦海洋公園酒店官網）

特設私人無邊際泳池和寬闊露台（富麗敦海洋公園酒店官網）

入住頂層泳池套房，酒店更會為安排 Land Rover 豪華轎車來回接送服務、免費精選香檳一瓶及兒童睡衣一套（適用於 0 至 11 歲已登記的小客人）作迎賓禮遇，並於客房内的私人泳池享用水中早餐及私人酒吧，絕對是獨一無二的尊貴奢華體驗！

酒店提供6款特色主題房（富麗敦海洋公園酒店官網）

【看點4】特色主題房

酒店提供6款特色主題房包括熊貓主題客房、人魚公主主題客房、香港獵奇主題客房、海盜主題客房、獨角獸主題客房、深海侏羅紀主題客房。所有房間佈置都色彩繽紛，非常夢幻，而且全部都可以看到海景，小朋友一定喜歡！

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獨角獸主題客房（富麗敦海洋公園酒店官網）

所有房間佈置都色彩繽紛，非常夢幻（富麗敦海洋公園酒店官網）

多項康樂設施和配套

【看點5】無邊際泳池

酒店內的無邊際泳池是超火紅的打卡點！泳池的無邊際設計令你有種與無敵大海景無縫接軌的錯覺，池邊放置了多張沙灘椅供泳客曬太陽和打卡。而且池內更設有小型按摩池，大家可以卻在按摩池內看著夕陽感受治癒的「me time」。

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酒店內的無邊際泳池是超火紅的打卡點（IG＠drluciayan）

【看點6】逾6,000呎室內兒童遊樂場

酒店設有佔地6,400呎的室內兒童玩樂專區，裡面共有7個專為1至10歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區。遊樂場以香港自然奇觀為設計，有特色帆船、海盜洞穴、大埔滘自然保護區、石澳泳灘和米埔濕地等。而場內設有幼童專屬的遊玩區，裏面包含以森林及海洋為題的設計的大繩網陣、滑梯等，保證小朋友可放足電！

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佔地6,400呎的室內兒童玩樂專區（富麗敦海洋公園酒店官網）

共有7個專為1至10歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區（IG＠highteamama）

遊樂場以香港自然奇觀為設計（IG＠highteamama）

【看點7】 5間星級餐廳

酒店設有 5 間餐廳，包括有佈滿大樹和熱帶植物的咖啡廳「星耀廊」、提供提供一系列國際美饌的自助餐廳「星耀廳」、中菜廳「玉」、正宗新加坡菜「沙嗲軒」和即將開業的臨海意大利餐廳「Giardino」。

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酒店設有 5 間餐廳（富麗敦海洋公園酒店官網）

健康生活及體驗

【看點8】富麗敦水療中心

富麗敦水療中心設有 4 間豪華護理室，包括 2 間單人房和 2 間雙人房，一樣可以俯瞰到遼闊的南中國海景致。水療中心與英國和澳洲品牌護膚品牌攜手合作，提供一系列天然有機護膚品，非常環保！此外，設有熱水浴池、桑拿浴室和蒸汽浴室等設施。

【看點9】多種體驗

酒店還為住客準備了多種體驗，包括舢板之旅、南區步行導賞團、夜間探索之旅。喜歡刺激活動的可以挑戰繩降和高空滑索冒險之旅。而兒童水上奇趣冒險和兒童南區生態探險徒步行則適合活潑好動的小朋友，更多詳情可到官網查看。

【看點10】私人遊艇出租服務

除了多種體驗，酒店更提供豪華私人遊艇出租服務！私人遊艇可容納8至30 人 ，4 小時只需$15,000元起。24 米長的Michelangelo遊艇以柚木和桃花心木翻新後，展現出結合古典優雅與現代奢華的氣派。想享受豪華假期的住客不妨來一趟難忘的出海之旅。

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除了多種體驗，酒店更提供豪華私人遊艇出租服務（富麗敦海洋公園酒店官網）

香港富麗敦海洋公園酒店（Fullerton Ocean Park Hotel）

地址：香港南區香港仔海洋徑3號

交通：搭乘港鐵至海洋公園站

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（全文完）