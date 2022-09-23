返回
按輸入鍵開始搜尋
日本自由行懶人包｜入境文件＋簽證申請＋疫苗要求＋核酸測試　最新入境5大須知

日本自由行懶人包｜入境文件＋簽證申請＋疫苗要求＋核酸測試　最新入境5大須知

日本首相岸田文雄日前表示，10月11日起將放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境上限，並允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。不過，港人去日本需要打幾多針？哪一款疫苗獲認可？出入境又是否需要做核酸測試？即看下文資料。

【查看優惠機票價格】

日本10.11放寬入境措施。（Jaison Lin＠unsplash）
Klook.com

日本入境限制及所需文件

入境日本的旅客，如果持有效疫苗接種證明，即已接種3劑疫苗，就不用提交入境前72小時內呈陰性的PCR核酸檢測，亦不用隔離。根據新公布的免簽證措施，旅客入境前，需要準備以下文件：

• 入境前72小時內呈陰性的PCR核酸檢測（完成疫苗接種的旅客可轄免）
• 香港或澳門身份證
• 在入境者健康確認系統（ERFS）中獲發的「受付濟證」
• 受日本認可的疫苗接種證明書
• 出示已填寫旅居史或健康狀態的問卷調查之二維碼
• 誓約書

【查看優惠機票價格】

如果持有效疫苗接種證明，就不用提交PCR核酸檢測。（Sorasak＠unsplash）

「受付濟證」申請方法

「受付濟證」是指由日方擔保責任者（企業、學校、團體等），於入境者健康確認系統（ERFS）進行線上申請，完成後便可獲發證明。申請步驟如下：

  • 從網上申請受理日隔天起計，5個工作天便可獲取電子簽證
  • 「受付濟證」可由旅行代理商代辦

三個日本入境必備App

入境人士需要下載3個應用程式，包括：

  • SSMA：確認入境人士定位
  • Skype：與防疫人員視訊通話
  • MY SOS：上載入境文件、視訊通話

如果旅客沒有智能手機，要在機場自費租用。

【查看優惠機票價格】

日本入境人士需要下載3個應用程式。（Jason Rost＠unsplash）
Klook.com

日本疫苗要求

從6月10日起，日本政府宣布將香港列為「藍」級，港人入境者無論有沒有打針，都可以免PCR檢測及隔離。

【查看優惠機票價格】

如何提交疫苗證明？

  • 透過「MySOS」應用程式，出發前提交疫苗接種紀錄或陰性檢測證明
  • 抵達日本前6小時內提交申請
  • 若入境人士無法提交有效的疫苗接種紀錄證明或陰性檢測證明書，會被拒絕入境日本
  • 【查看優惠機票價格】
入境旅客需要完成受日本政府認可之疫苗。（Agathe＠unsplash）
Klook.com

（全文完）

有線生活
日本大阪10間溫泉酒店推介　座落難波、心齋橋超近JR站　空庭溫泉／日式庭園／榻榻米任打卡
日本大阪10間新開幕酒店　鄰近地鐵站！梅田／難波／心齋橋　最平$76包2大2小入住
我第一、二科打科興，可以入境日本嗎？

香港所認可的科興疫苗未並到為日本認可疫苗之一。詳情

第三針可以混針嗎？

可以，認可疫苗包括輝瑞（復必泰）、莫德納（Moderna）、Novavax。詳情

上一條影片 多間大行料調高最優惠利率利好銀行股淨息差 物業市場承受更高借貸成本
下一條影片 在岸及離岸人民幣匯價再創逾兩年低位 分析：中央召開二十大前有機會干預
客戶服務