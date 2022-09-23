返回 按輸入鍵開始搜尋
日本自由行懶人包｜入境文件＋簽證申請＋疫苗要求＋核酸測試 最新入境5大須知
日本首相岸田文雄日前表示，10月11日起將放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境上限，並允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。不過，港人去日本需要打幾多針？哪一款疫苗獲認可？出入境又是否需要做核酸測試？即看下文資料。
日本入境限制及所需文件
入境日本的旅客，如果持有效疫苗接種證明，即已接種3劑疫苗，就不用提交入境前72小時內呈陰性的PCR核酸檢測，亦不用隔離。根據新公布的免簽證措施，旅客入境前，需要準備以下文件：
• 入境前72小時內呈陰性的PCR核酸檢測（完成疫苗接種的旅客可轄免）
• 香港或澳門身份證
• 在入境者健康確認系統（ERFS）中獲發的「受付濟證」
• 受日本認可的疫苗接種證明書
• 出示已填寫旅居史或健康狀態的問卷調查之二維碼
• 誓約書
「受付濟證」申請方法
「受付濟證」是指由日方擔保責任者（企業、學校、團體等），於入境者健康確認系統（ERFS）進行線上申請，完成後便可獲發證明。申請步驟如下：
- 從網上申請受理日隔天起計，5個工作天便可獲取電子簽證
- 「受付濟證」可由旅行代理商代辦
三個日本入境必備App
入境人士需要下載3個應用程式，包括：
- SSMA：確認入境人士定位
- Skype：與防疫人員視訊通話
- MY SOS：上載入境文件、視訊通話
如果旅客沒有智能手機，要在機場自費租用。
日本疫苗要求
從6月10日起，日本政府宣布將香港列為「藍」級，港人入境者無論有沒有打針，都可以免PCR檢測及隔離。
如何提交疫苗證明？
- 透過「MySOS」應用程式，出發前提交疫苗接種紀錄或陰性檢測證明
- 抵達日本前6小時內提交申請
- 若入境人士無法提交有效的疫苗接種紀錄證明或陰性檢測證明書，會被拒絕入境日本
- 【查看優惠機票價格】
（全文完）