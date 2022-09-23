日本自由行懶人包｜入境文件＋簽證申請＋疫苗要求＋核酸測試　最新入境5大須知

日本首相岸田文雄日前表示，10月11日起將放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境上限，並允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。不過，港人去日本需要打幾多針？哪一款疫苗獲認可？出入境又是否需要做核酸測試？即看下文資料。

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日本10.11放寬入境措施。（Jaison Lin＠unsplash）

日本入境限制及所需文件

入境日本的旅客，如果持有效疫苗接種證明，即已接種3劑疫苗，就不用提交入境前72小時內呈陰性的PCR核酸檢測，亦不用隔離。根據新公布的免簽證措施，旅客入境前，需要準備以下文件：

• 入境前72小時內呈陰性的PCR核酸檢測（完成疫苗接種的旅客可轄免）

• 香港或澳門身份證

• 在入境者健康確認系統（ERFS）中獲發的「受付濟證」

• 受日本認可的疫苗接種證明書

• 出示已填寫旅居史或健康狀態的問卷調查之二維碼

• 誓約書

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如果持有效疫苗接種證明，就不用提交PCR核酸檢測。（Sorasak＠unsplash）

「受付濟證」申請方法

「受付濟證」是指由日方擔保責任者（企業、學校、團體等），於入境者健康確認系統（ERFS）進行線上申請，完成後便可獲發證明。申請步驟如下：

從網上申請受理日隔天起計，5個工作天便可獲取電子簽證

「受付濟證」可由旅行代理商代辦

三個日本入境必備App

入境人士需要下載3個應用程式，包括：

SSMA：確認入境人士定位

Skype：與防疫人員視訊通話

MY SOS：上載入境文件、視訊通話

如果旅客沒有智能手機，要在機場自費租用。

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日本入境人士需要下載3個應用程式。（Jason Rost＠unsplash）

日本疫苗要求

從6月10日起，日本政府宣布將香港列為「藍」級，港人入境者無論有沒有打針，都可以免PCR檢測及隔離。

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如何提交疫苗證明？

入境旅客需要完成受日本政府認可之疫苗。（Agathe＠unsplash）

（全文完）