Summer Girls 2022 選美5強誕生　7大精彩場面必睇　泳衣跳繩超動感、犯眾憎Amber灑淚道歉

免費電視77台（香港開電視）最新選美節目《Summer Girls 2022》以水著為主題，請來陳思圻（原名陳偉琪）及張明偉領軍，帶領15位「樣靚身材正」的女生玩遊戲接受挑戰，選出美貌與口材並重的新一代「女神」。昨日（9月26日），《Summer Girls 2022》最後5強終於誕生，下文即為你重溫7個精彩畫面，並介紹獲勝女神。

香港開電視最新選美節目《Summer Girls》。（開電視FB）

陳思圻及張明偉領軍。（開電視FB）

5強誕生 成為最強人氣王

經過多輪遊戲及連番激鬥，《Summer Girls 2022》最後5強為別為李雯（Milky）、陳思穎（Michelle）、張嘉欣（Yanni）、張可盈（Bonnie）及黃亦禧（小影）。

【精彩畫面1】Yanni表現落力 吸引觀眾眼球

第一回合遊戲將分成3組進行，女生們需要合作完成任務，包括跳繩和運水球等，成功儲到最多水的組別為止勝出。其中，最受網民歡迎之一的Yanni表現相當落力，加上擁有豐滿上圍，成功吸引觀眾眼球。

Yanni表現落力。（《Summer Girls 2022》截圖）

女生們需要合作完成任務。（《Summer Girls 2022》截圖）

成功儲到最多水的組別為止勝出。（《Summer Girls 2022》截圖）

【精彩畫面2】Bar Top＋瑜珈褲打羽毛球

一眾女生需要接受羽毛球挑戰，一邊打一邊回答陳思圻和張明偉的問題，女生們多次失手，場面搞笑，最後由Yanni神carry，帶領隊員出線。

穿上Bar Top＋瑜珈褲打羽毛球。（《Summer Girls 2022》截圖）

穿上Bar Top＋瑜珈褲打羽毛球。（《Summer Girls 2022》截圖）

【精彩畫面3】Michelle自爆會「派帽」報復老公

玩遊戲之餘，主持們都準備了Girls’ Talk與一眾女生談心，當問到會否接受另一半「約炮」時，人妻Michelle自爆會「派帽」報復老公，與平時賢妻良母形象大不同。

Michelle自爆會「派帽」報復老公。（《Summer Girls 2022》截圖）

Michelle自爆會「派帽」報復老公。（《Summer Girls 2022》截圖）

【精彩畫面4】Carman教瑜珈 眾人盡展完美身材

曾拍攝「英國保誠」、「佳能」等廣告的模特兒Carman原來是瑜珈高手，今次她就教一眾女生大玩拉筋，一邊幫手壓住前面拍擋身體，一邊在後面支撐自己全身，完美展現眾人火辣身材。

Carman教瑜珈。（《Summer Girls 2022》截圖）

Carman教瑜珈。（《Summer Girls 2022》截圖）

【精彩畫面5】騎馬減肥 燃燒卡路里

一眾女生大玩最費力的跑馬機，推得愈快，馬就跑得愈遠，難得可以見到佳麗們出盡力水，不停搖晃一分半鐘，觀眾當然不能錯過此畫面。

騎馬減肥，燃燒卡路里。（《Summer Girls 2022》截圖）

騎馬減肥，燃燒卡路里。（《Summer Girls 2022》截圖）

【精彩畫面6】Amber性格犯眾憎 當場灑淚

節目最後來到狼人殺環節，製作組安排女生們盡訴心中情，讓她們講出最討厭的成員。其中，出演過電影《#PTGF出租女友》的Amber成眾矢之的，被批評玩遊戲作弊、說話進取，難相處等。Amber得知其他人意見後，當場灑淚，在鏡頭前向眾人道歉。

製作組安排女生講出最討厭的成員。（《Summer Girls 2022》截圖）

Amber被指難相處。（《Summer Girls 2022》截圖）

Amber玩遊戲作弊。（《Summer Girls 2022》截圖）

Amber成眾矢之的。（《Summer Girls 2022》截圖）

犯眾憎Amber當場灑淚道歉。（《Summer Girls 2022》截圖）

【精彩畫面7】Yanni討厭被人話賣相 會叫老公爆粗

眾人聚餐大玩角色扮演，人氣YouTuber小影率先化身記者妹，問Yanni老公「點睇外界覺得你好似好淫賤」，Yanni立即開啟戰鬥格，反駁小影「新聞係咪你作？係咪你覺得我淫賤呢？」聽到全場嘩嘩聲。Yanni續指，如果外界抹黑自己，就會找老公向對方爆粗反擊。

Yanni反擊記者提問。（《Summer Girls 2022》截圖）

Yanni反擊記者提問。（《Summer Girls 2022》截圖）

↓↓↓5強Summer Girls起底↓↓↓

【Summer Girls 1】李雯（Milky）

27歲的李雯（Milky）是一名跳舞老師，過往參與過不少舞蹈加話劇元素的舞台作品，熱愛演戲的她表示，希望可以成為全能藝人。

李雯（Milky）。（開電視FB）

【Summer Girls 2】陳思穎（Michelle）

30歲的陳思穎（Michelle）早23歲時，就結婚生女成為人母，但身材Fit爆的她，完全看不出已育有一名7歲女兒。

陳思穎（Michelle）。（Michelle ig）

【Summer Girls 3】張嘉欣（Yanni）

網紅Yanni是空姐出身，曾擔任本地「元祖級」網絡紅人司徒夾帶的模特兒，又出演過多套電視劇集。Yanni在社交平台Instagram擁有12萬粉絲，人氣超高。

張嘉欣（Yanni）。（Yanni ig）

【Summer Girls 4】張可盈（Bonnie）

Bonnie的社交平台有不少cosplay性感相，亦曾擔任車模，有去過動漫展的朋友，相信一定會見過Bonnie的出現。

張可盈（Bonnie）。（開電視FB）

【Summer Girls 5】黃亦禧（小影）

小影是一名KOL兼YouTuber，經常在YouTube Channel分享化妝心得、穿搭技巧和旅遊攻略等，有接近10萬訂閱者，人氣超高。

黃亦禧（小影）。（開電視FB）

（全文完）