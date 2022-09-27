大閘蟹放題、套餐6大推介　隻隻爆膏　$246起任食M5和牛＋龍蝦海鮮鍋

秋天是吃大閘蟹的好時節，現時已經有多間餐廳及酒店開始推出一系列食蟹優惠，部份更設任食放題，讓大家一次吃到飽。《有線生活》為你精選6間「平靚正」餐廳，其中一間只需$246，即可享用爆膏大閘蟹四隻＋龍蝦海鮮蒸氣鍋套餐，即看下文！

秋天是吃大閘蟹的好時節。（KKday）

【1】旺角鍋卷鳴門

《旺角鍋卷鳴門》推出「蟹專之卷 生蠔＋大閘蟹90/120分鐘 任食放題」，可無限追加1隻3-4両大閘蟹，並任食法國生蠔、 即切刺身、日式天婦羅、啤酒等食物，無論午市晚市都可享用，價錢為$585，相信好易回本。

地址： 旺角通菜街1A-1L號威達商業大(Deil2)3樓3B室

電話（WhatsApp）：9190 9322

營業時間：（午市）12:00-16:00、（晚市）17:00-24:00

收費：$585/位（90分鐘）、$670/位（120分鐘升級火鍋放題）

備註：現場以取原價10%服務費，星期五至日、公眾假期及前夕，現場加收$20/位，只收現金。

優惠期由即日起至2022年10月31日

【KLOOK預訂】 ｜ 【 KKday預訂 】

無限追加大閘蟹(3-4両/1隻)。（KKday）

任食法國生蠔。（KKday）

任食即切刺身。（KKday）

【2】緣味小聚

《緣味小聚》推出獨家優惠，食客可於150分鐘內享用爆膏大閘蟹4隻＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐，包括：生猛厚肉龍蝦、澳洲M5和牛、西班牙黑毛豬等高級食材。現時於KKday預訂，即有買3送1優惠，原價$328/位，折後平均$246/位，抵到爛！

【KKday預訂】

餐廳地址：

緣味小聚 (旺角分店)

地址：旺角彌敦道575號LADDER Dundas9樓（油麻地站A1出口）

營業時間：12:00nn – 02:00am

訂座電話：63237755

緣味小聚 (銅鑼灣分店)

地址：銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場7樓R4舖 (銅鑼灣站E出口）

營業時間：12:00nn – 00:00am

訂座電話：26688483

緣味小聚（觀塘分店）

地址：觀塘偉業街93號 93WYS 20樓（牛頭角站B5出口）

營業時間：11:00am – 00:00am

訂座電話：53926277

價錢：

原價$328/位，買三送一，折後平均 $246/位

【KKday預訂】

每間分店限量搶50份，售完即止

優惠期由即日起至2022年10月31日

爆膏大閘蟹四隻。（KKday）

龍蝦海鮮蒸氣鍋餐。（KKday）

【3】等等HEA

食神梁文韜（滔滔）大力推薦的《等等HEA》設有88分鐘放題，除了可以無限追加大閘蟹、蟹粉前菜、台式食品及飲品外，兩位以上惠顧即贈送鹽焗大閘蟹或麻辣大閘蟹，四位以上即贈送鹽焗大閘蟹、麻辣大閘蟹及蟹粉小籠包兩籠，價格由$448起。

【KLOOK預訂】 ｜ 【KKday預訂】

入座時段：

14:30-15:40 / 16:00-17:10 / 17:15-18:25 / 18:30-19:40 /19:45-20:55 / 21:00-22:10 / 22:10至 23:25（每節88分鐘）

地址：九龍城福佬村道41號地下

電話：2383 1766／5398 8160

營業時間：11:00-22:00

收費：

約3至4両大閘蟹公+3両蟹乸$478/位起；約4至5両大閘蟹公+3両蟹乸$548/位起；約5至6両大閘蟹公+3両蟹乸$688/位起

【KLOOK預訂】 ｜ 【KKday預訂】

備註：現場以取原價10%服務費，星期五至日、公眾假期及前夕加收$28/位，只收現金。

任食大閘蟹。（KKday）

食神梁文韜先生與譚凱倫Helen小姐都大讚。（KKday）

【4】紫粵軒—香港九龍東皇冠假日酒店

《紫粵軒》推出「金秋大閘蟹宴」，為每位食客提供3隻四両清蒸或菊花蒸大閘蟹，另外亦有黃金大閘蟹蓋伴醬油蘿蔔、竹笙木耳花膠羹、砂鍋薑米蟹粉炒飯、250ml八年陳紹興洒等菜式，價錢最平為$1,396/2位，即人均$698。

【KLOOK預訂】 ｜ 【KKday預訂】

紫粵軒｜金秋大閘蟹宴(星期一至四）(兩位用)

價錢：$1,396/2位

紫粵軒｜金秋大閘蟹宴 (星期五）(兩位用)

價錢：$1,575/2位

紫粵軒｜金秋大閘蟹宴(星期六、日及公眾假期)(兩位用)

價錢：$1,580/2位

【KLOOK預訂】 ｜ 【KKday預訂】

優惠期：2022年9月19日至10月23日

地址：香港將軍澳唐德街3號2樓

金秋大閘蟹宴。（klook）

砂鍋薑米蟹粉炒飯。（klook）

竹笙木耳花膠羹。（klook）

棗皇薑茶。（klook）

【5】君綽軒—港島海逸君綽酒店

《君綽軒》今年十月推出大閘蟹套餐，包括清蒸五兩公江蘇大閘蟹1隻、蟹粉燕窩羹、蠔皇原隻8頭鮑扣天白花菇、蟹皇乾貝炒香苗等高級食材，經KKday預訂有95折優惠，兩位價值低至$1753，即人均$877就可享用。

用餐時段：18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00

價錢：$1,753/2位

【KKday預訂】

換領日期：2022年10月3日 至 11月15日

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒

大閘蟹宴。（KKday）

【6】龍苑中菜廳—香港金域假日酒店

《龍苑中菜廳》推出了「“蟹” 逅在龍苑」的季節限定大閘蟹菜譜，其中包括紫蘇葉蒸原隻鮮大閘蟹、蟹粉蟹肉高湯燴燕窩、翡翠蟹粉龍躉球、薑米蟹粉炒飯等，讓您味蕾投入蟹鮮滋味，人均價錢低至$583。

價錢：$583/位

【KKday預訂】

使用日期：2022年10月1日至 11月30日

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道50號 (香港金域假日酒店)

華麗大閘蟹菜譜。（KKday）

（全文完）