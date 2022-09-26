韓國旅遊懶人包｜戶外無需戴口罩　入境免隔離必知7件事　簽證文件＋PCR核酸檢測＋疫苗要求

韓國政府宣佈今天（9月26日）起解除户外口罩令，即使是50人以上聚會例如演唱會、棒球比賽等大型賽事，都可以不用戴口罩。香港「0+3」檢疫措施下，相信大家都準備計劃外遊，即看下文了解入境韓國包括疫苗要求、所須文件等最新詳情。

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韓國於9月26日起解除户外口罩令（Unplash圖片）

韓國入境限制

入境韓國的香港旅客，即使沒有接種疫苗，也無須提交出發前的核酸檢測陰性報告，抵韓後亦無須進行隔離檢疫，旅客只需於登機前準備好相關文件和於入境韓國24小時內接受1次PCR核酸檢測即可。

韓國入境7步驟

【步驟1】申請K-ETA免簽許可

【步驟2】登記Q-Code

【步驟3】填寫入境卡

【步驟4】填寫海關申報單

【步驟5】檢疫調查表

【步驟6】抵韓後一天內PCR檢測

【步驟7】使用Q-Code上傳PCR陰性報告

【步驟1】申請K-ETA免簽許可

韓國政府自2021年9月1日起實施K-ETA（韓國電子旅行許可），持有香港特區護照或BNO護照持有人士，申請K-ETA即可免簽證可入境。旅客需於登機前24小時內取得K-ETA，可於官網或下載K-ETA手機應用程式，按指示輸入所需資料及付款便可快速申請，費用為每人10,000韓元（約$55港元）

持有香港特區護照或BNO護照持有人士，申請K-ETA即免簽證可入境。（K-ETA官網）

而結果將於申請後24小時內透過電郵通知，申請者亦可自行於網上查核結果。K-ETA的使用期限為2年，申請一次便可以於2年內，免簽證無限次到訪韓國。注意，未取得K-ETA將無法登上前往韓國之飛機或船班。

👉🏻 如何申請K-ETA

【步驟2】登記Q-Code

Q-Code（檢疫信息預先輸入系統）是入境韓國必須登記程序，各位旅客可選擇於入境前或到埗後申請。事前申請可以用來代替入境時出示範護照、填寫健康狀況表等文件，所以小編強烈建議大家入境前申請以節省時間。旅客在入境前，於Q-Code官網按指示輸入所需資料，獲得Q-Code（二維碼）之後將畫面儲存或列印，過海關時向相關人員出示並掃瞄即可。

👉🏻 申請Q-Code官方網站

Q-Code（檢疫信息預先輸入系統）是入境韓國必須登記程序，各位旅客可選擇於入境前或到埗後申請。（Q-Code官網）

【步驟3】填寫入境卡

外國人入境韓國過關時，需繳交填寫完的入境卡，持有外國人登錄證人士則可免填寫。

【步驟4】填寫海關申報單

入境韓國的每位乘客皆需填寫海關申報單，家族同行時僅需由1名代表填寫即可（如有另外寄送物品，則需填寫兩張海關申報單，一張交給入境地區的海關申報櫃檯，另一張交給所搭乘班機的航空公司職員，當另外寄送物品抵達機場後，由航空公司職員代為向當地海關提交。）。

【步驟5】檢疫調查表

由霍亂、黃熱病、瘟疫等傳染病疫區入境韓國之旅客，請向空中服務員索取檢疫調查表並填妥。

大家需要在抵達韓國24小時內，進行1次PCR核酸檢測。（Unplash圖片）

【步驟6】抵韓後一天內PCR檢測

大家需要在抵達韓國24小時內，進行1次PCR核酸檢測。旅客可選擇直接於仁川機場的COVID-19新型冠狀病毒檢測中心進行檢測。提提大家可先於仁川機場檢測中心官方網站預約，節省下機後排隊輪候時間。

另外，韓國政府有一系列官方認可醫療機關，大家可以選擇到不同地區進行檢測，PCR檢測收費劃一為80,000韓元（約442港元）

👉🏻 按此預約 仁川機場檢測中心

👉🏻 查看 官方認可醫療機關

入境人士須於收到結果後登入Q-Code系統，上載相關的PCR陰性結果報告。（Unplash圖片）

【步驟7】使用Q-Code上傳PCR陰性報告

最後就是上傳核酸檢測（PCR）陰性報告。PCR檢測結果一般會於24小時內以短訊通知，入境人士須於收到結果後登入Q-Code系統，上載相關的PCR陰性結果報告，即可完成整個程序。注意，在等待PCR結果期間，請於住宿地點等候，不要任意外出。

（全文完）