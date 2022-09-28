韓國釜山7間新酒店｜人均$155住海景房　海雲台站、釜山站5分鐘步程＋私人風呂｜附交通方法

香港「0＋3」檢疫措施下，已經3年沒去過旅行的大家有蠢蠢欲動嗎？隨著韓國放寬旅客入境，不少好像小編一樣的韓迷都打算到韓國旅遊、見見Oppa。除了首爾，釜山亦是韓國其中一個旅遊熱點。下文為大家整理了疫情期間，7間全新開業的釜山酒店，不少都可以望到釜山最有名的海雲台海景、擁有私人風呂，價錢更非常便宜！

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（Unplash圖片）

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2022釜山7間新酒店

【1】南浦洞格里芬灣酒店（Griffin Bay Hotel）

【2】新羅酒店海雲台（Shilla Stay Haeundae）

【3】標誌豪德酒店（Hound Hotel Signature）

【4】釜山站豪德酒店（Hound Hotel Busan Station）

【5】廣安里德霍姆酒店（Hotel DeHomme ）

【6】登巴斯塔簽名酒店（Den Basta Signature Hotel）

【7】最佳路易斯漢密爾頓酒店－機張店（Best Louis Hamilton Hotel Gijang）

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（Unplash圖片）

【1】南浦洞格里芬灣酒店（Griffin Bay Hotel）

Griffin Bay Hotel於2022年初開幕，是釜山最新的酒店之一。酒店位於南浦，設有標準雙人房、海景雙床房和家庭套房等房型。酒店觀景很好且房價不貴，標準雙人房望城市景一晚$267，而海景標準雙人房亦只是$311一晚，人均$155.5港元，CP值超高！

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Griffin Bay Hotel於2022年初開幕，是釜山最新的酒店之一。（IG＠griffinbayhotel.official）

酒店觀景很好且房價不貴。（IG＠griffinbayhotel.official）

海景標準雙人房亦只是$311一晚，CP值超高！（IG＠griffinbayhotel.official）

Griffin Bay Hotel（그리핀베이호텔）

地址：釜山 中區 札嘎其路59號 6街｜부산시 중구 자갈치로59번길6

交通：地鐵1號線 南浦站2號出口 步行4分鐘

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新羅酒店海雲台（IG＠gnar.ob）

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【2】新羅酒店海雲台（Shilla Stay Haeundae）

新羅酒店在韓國多處都設有分店，而位於釜山度假勝地海雲台的分店於2021年全新開業， 提供城景豪華雙人房、城市景豪華家庭房、海景豪華房等等。酒店設有絕美泳池，城市景豪華家庭房每晚$691港元，包早餐價錢也只是$875港元一晚。而海景豪華雙人或家庭房，每晚房價$899，人均$450港元！

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位於釜山度假勝地海雲台的分店於2021年全新開業。（Agoda圖片）

城市景豪華家庭房每晚$691港元。（Agoda圖片）

酒店設有絕美泳池。（Agoda圖片）

新羅海雲台（신라스테이 해운대）

地址：釜山 海雲台區 海雲台路570號 46｜부산 해운대구 해운대로570번길 46

交通：地鐵2號線 海雲台站 7號出口 步行7分鐘

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標誌豪德酒店（Agoda圖片）

【3】標誌豪德酒店（Hound Hotel Signature）

標誌豪德酒店（又名：獵犬簽名酒店）於2021年2月開幕，同樣位於海雲台。從酒店步行5分鐘路程便可抵達海雲台地鐵站。酒店提供包括雙人房、豪華房、連通房、露台房等多種房型，房間採用溫暖木色系的設計，當中最特別的是Spa Suite room，房間不但寬敞而且設有戶外風呂，而價錢每晚$1,457港元，想「自私浸」的朋友，小編力推這家！

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標誌豪德酒店（又名：獵犬簽名酒店）於2021年2月開幕。（Agoda圖片）

從酒店步行5分鐘路程便可抵達海雲台地鐵站。（Agoda圖片）

Spa Suite room房間不但寬敞而且設有戶外風呂。（Agoda圖片）

豪德品牌在釜山有超過10間分店，酒店以位置便利、房間寬敞等超高性價比出名！海雲台推出的標誌酒店，特別加入了頂樓游泳池，住客更能一邊享受美景，一邊在泳池旁邊的餐廳享用美食！

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頂樓游泳池。（IG＠eeung_ddy）

住客能一邊享受美景，一邊在泳池旁邊的餐廳享用美食！（IG＠eeung_ddy）

標誌豪德酒店（하운드호텔 시그니처）

地址：釜山廣域市 海雲台區 龜南路12號 61｜부산광역시 해운대구 구남로12번길 61

交通：地鐵2號線 海雲台站 2號出口 步行5分鐘

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同樣屬於豪德品牌的釜山站豪德酒店。（Agoda圖片）

【4】釜山站豪德酒店（Hound Hotel Busan Station）

同樣屬於豪德品牌的釜山站豪德酒店（又名：釜山站獵犬酒店），距離釜山站5分路程內，對旅客來說非常便利。酒店提供標準房、高級房、頂級豪華房、複式房，當中豪華雙人房更帶有露台，標準房價錢由$338起。小編最喜歡酒店的泳池，雖然不是很大又不是無邊際，但從泳池望出去，便可飽覽整個釜山市，而旁邊亦設有酒吧，住客可點一杯飲品和小食，在池邊慢慢享受。

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酒店提供標準房、高級房、頂級豪華房、複式房。（Agoda圖片）

小編最喜歡酒店的泳池（IG＠kaynco_levlife）

泳池旁邊設有酒吧，住客可點一杯飲品和小食，在池邊慢慢享受。（IG＠kaynco_levlife）

釜山站豪德酒店（부산 하운드호텔 부산역）

地址：釜山 東區 中央大路236號 9｜부산 동구 중앙대로236번길 9

交通：KTX釜山站／地鐵1號線釜山站6號出口 步行4分鐘

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德霍姆酒店絕對適合想要在釜山度假的你！（Unplash圖片）

【5】廣安里德霍姆酒店（Hotel DeHomme）

德霍姆酒店絕對適合想要在釜山度假的你！酒店2021年4月開業，位於廣安里海灘旁邊，看出去便是一望無際的大海。酒店設有標準雙人房 、豪華雙人房、海洋豪華房等4種房型。標準雙人房只需一晚$312港元，享有浴缸的豪華雙人房每晚則是$339港元，而擁有海景的房間亦只是$703起，人均$350港元起！

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酒店位於廣安里海灘旁邊。（IG＠de_homme_hotel）

酒店設有標準雙人房 、豪華雙人房、海洋豪華房等4種房型。（Booking.com圖片）

擁有海景的房間亦只是$703起，人均$350港元起！（Booking.com圖片）

廣安里德霍姆酒店（디옴므호텔부산 광안리）

地址：釜山 水營區 廣安海邊路278號 42 Ocean Bridge A棟 3樓｜부산 수영구 광안해변로278번길 42 오션브릿지 A동3층

交通：地鐵2號線 廣安站 5號出口 坐的士約6分鐘

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登巴斯塔簽名酒店於2021年開業。（Agoda圖片）

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【6】登巴斯塔簽名酒店（Den Basta Signature Hotel）

於2021年開業的登巴斯塔簽名酒店提供雙床標準房、豪華房、頂級房等房型。標準房的淋浴間以淺粉紅色做設計，適合少女心的你，每晚房價$2,135港元起。而標準房以上級別房間都設有浴缸，一晚由$2,590起，以上所有房價已包括2人早餐。

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酒店提供雙床標準房、豪華房、頂級房等房型。（Agoda圖片）

房價已包括2人早餐。（Agoda圖片）

標準房以上級別房間都設有浴缸。（Agoda圖片）

登巴斯塔簽名酒店（사직 덴바스타 시그니처 호텔）

地址：釜山 東萊區 余古北路23號街 55｜부산 동래구 여고북로23번길 55

交通：地鐵 3／4號線美南站 2號出口 步行4分鐘

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最佳路易斯漢密爾頓酒店位於釜山廣域市的機張郡。（Agoda圖片）

【7】最佳路易斯漢密爾頓酒店－機張店（Best Louis Hamilton Hotel Gijang）

最佳路易斯漢密爾頓酒店位於釜山廣域市的機張郡，酒店主要分為豪華雙人房和套房。雖然所有客房都沒有海景觀，但房間空間感十足、全部房間都配有浴缸，而且價錢便宜，豪華房只需$215港元起；549平方呎的VIP套房僅需$655港元一晚，適合愛窮遊的你。

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酒店主要分為豪華雙人房和套房。（Agoda圖片）

房間空間感十足（Agoda圖片）

全部房間都配有浴缸。（Agoda圖片）

最佳路易斯漢密爾頓酒店－機張店（베스트 루이스 해밀턴 호텔 기장점）

地址：釜山 機張郡 機張邑 盤松路 1545｜부산 기장군 기장읍 반송로 1545

交通：地鐵東海線 機張站 1號出口 坐的士約5分鐘

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（全文完）