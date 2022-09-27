香港7大放風箏好去處　西貢／石澳／屯門港版邁亞密　海景大草地親子、情侶野餐都合適｜附交通方法

秋風起，最適合連同三五知己、親朋好友一起去野餐放風箏。《有線生活》為大家挑選7個放風箏好去處，既是免費不用錢，又有一大片草地可隨意走動，而且交通十分方便，不需駕車都能到達，即看下文推介。

香港7大放風箏好去處。（漁護署）

【放風箏好去處1】清水灣大坳門

位於西貢清水灣的大坳門既擁有大片草地，又可以飽覽絕美西貢海景，是享受燒烤、行山等戶外活動的最佳選擇。大坳門地理位置開揚，風速較急勁，因此吸引不少人前來放風箏，同時大坳門也是觀賞流星雨的好地方，非常推薦大家到此一遊。

地址：清水灣郊野公園大坑墩

交通：將軍澳港鐵站轉乘103M號小巴／寶琳港鐵站轉乘16號小巴／鑽石山港鐵站轉乘91號巴士

清水灣大坳門（漁護署）

清水灣大坳門（漁護署）

清水灣大坳門（漁護署）

【放風箏好去處2】屯門浩和街

有「港版邁亞密」之稱的屯門浩和街，自2020年12月屯赤隧道通車後，就火速成為年輕人的打卡熱點及假日好去處。不過浩和街除了適合野餐拍照外，還可以放放風箏，配上周圍的棕櫚樹和沿海提壩，絕對可以讓你猶如置身外國，享受270度海天一色美景。

地址：屯門浩和街

交通：屯門港鐵站乘搭K52巴士於望后石站下車，再步行約25分鐘到達

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【放風箏好去處3】數碼港海濱公園

數碼港海濱公園位於別墅和商場旁邊，擁有空曠大草坪和無敵海景，附近不少住戶都喜歡帶毛孩過來放電野餐。但很多人都不知道，其實數碼港亦是放風箏好去處之一，因為這裡人群不密集，可以讓你隨意放到黃昏，欣賞日落美景後再慢慢離去，非常悠閒。

地址： 香港數碼港數碼港道100號

交通：中環交易廣場轉乘 30X 線巴士／銅鑼灣謝斐道轉乘10號專線小巴

數碼港海濱公園（heraltw_＠IG）

數碼港海濱公園（didimui_in_hk＠IG）

【放風箏好去處4】大埔海濱公園

佔地約22公頃的大埔海濱公園，是康樂及文化事務署轄下最大的公園，園內設有紀念塔供市民登上塔頂，把吐露港景色盡收眼底。另外，公園亦有大片草地供市民野餐，也有指定風箏區讓大家化身「追風箏的人」，絕對值得你花上一天時間到此遊玩。

地址：大埔區大埔大發街海濱公園

交通：大埔墟站乘K17號港鐵接駁巴士或步行30分鐘

大埔海濱公園（kenneth.siu.92＠IG）

大埔海濱公園（c_heryl_i＠IG）

【放風箏好去處5】大尾篤水壩

大尾篤水壩是港人們的童年回憶，相信大家學生時期一定到過這裡燒烤踩單車，但其實每到秋季，都有不少人會到大尾篤放風箏，順便觀賞日落海景，大家不妨在假日再度到訪，相信絕對可以令你由朝玩到晚都不會覺悶。

地址：大埔大尾督船灣淡水湖水壩

交通：大埔墟港鐵站乘75K巴士或20C小巴，於大尾篤站落車

大尾篤水壩（karen.karenlaw＠IG）

大尾篤水壩（buenoxcrossbun＠IG）

大尾篤水壩（efokym＠IG）

【放風箏好去處6】石澳後灘

石澳後灘早在2002年就被政府批准成為放風箏地點，大家除了可到這裡游水踩單車外，也不妨帶同自家風箏到試玩，亦可以留到晚上觀星再離開。加上石澳本來食肆林立，又有餐廳又有小食店，十分適合一家大細一同放電，輕鬆一下。

地點：香港石澳道

交通：筲箕灣港鐵站乘9號巴士

石澳後灘（bowingkwchan＠IG）

石澳後灘（dennis_chiu212＠IG）

【放風箏好去處7】龍蝦灣郊野公園

龍蝦灣郊野公園可以說是西貢隱世放風箏好去處，因為它位置偏僻，位於馬術訓練場山上，因此不多人懂得前往。事實上，馬術訓練場是公共地方，只要推開門口即可進入，然後經一條長長的單程路上山就會到達。龍蝦灣郊野公園風力強勁，人群不密集，有大片草地，推薦大家一去。

地點：西貢清水灣

交通：巴士91（鑽石山港鐵站）至大坳門站落車，再沿龍蝦灣道步行約30分鐘、小巴 103M （將軍澳港鐵站)、16（寶琳港鐵站）至大坳門道迴旋處落車，再後沿龍蝦灣道步行約30分鐘。

蝦灣郊野公園（mg_joyful.time＠IG）

蝦灣郊野公園（mg_joyful.time＠IG）

蝦灣郊野公園（victor.twk＠IG）

（全文完）