安心出行新版本｜更新後最多加入8人疫苗通行證 3分鐘加入兒童、長者針卡教學｜附下載連結
「安心出行」手機應用程式今日增設新功能，容許用戶加入同行長者及兒童等的疫苗通行證。用戶更新程式後，可以同時儲存同行人士的疫苗通行證，上限最多8人。當進入表列處所時，可以在「安心出行」中輕鬆切換至同行人士的「疫苗通行證」，方便處所負責人掃描同行人士的針卡。即睇「安心出行」加入同行人士針卡教學。
「安心出行」可加入3類同行人士針卡
政府早前再次調整「疫苗通行證」要求，將疫苗通行證涵蓋至5歲，當時不少人爭論「小童沒有智能手機，如何使用疫苗通行證」的問題。政府今日更新「安心出行」手機應用程式，新版本的「安心出行」，容許用戶加入以下3類獲豁免使用「安心出行」同行人士的「疫苗通行證」，最多可以儲存8名合資格人士的「疫苗通行證」。另外，程式亦不會記錄有關人士的出行記錄。
1. 65歲或以上
2. 15歲或以下人士
3. 殘疾人士及獲政府授權機構認可人士
加入同行人士針卡至「安心出行」方法
1. 將「安心出行」更新至最新版本
iOS：按此
Android：按此
2. 選擇「電子疫苗接種及檢測紀錄」的頁面
3. 進入後，底部會新增了「加入同行人士」的選項
4. 輸入同行人士的姓名，剔選「我已經閱讀及明白以上的聲明」，並按「加入」
5. 掃瞄或匯入同行人士的針卡
6. 成功將同行人士的針卡加入至「安心出行」
7. 「安心出行」頁面上便會多了選擇，可以切換至顯示同行人士的「疫苗通行證」
疫苗通行證最新要求
5至11歲：
• 分兩階段進行，由9月30日起，5至11歲兒童至少須已接種第一劑疫苗而未滿3個月，才能符合「疫苗通行證」的接種要求，進入指明處所。
• 如他們是在3個月或以前接種第一劑疫苗，則須接種第2劑疫苗，才可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。
• 由11月30日起，5至11歲兒童的「疫苗通行證」接種要求統一為須已接種第2劑疫苗。
12歲或以上：
• 分兩階段進行，由9月30日起，12歲或以上人士接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期會由原來的6個月縮短至5個月。
• 12歲或以上人士在接種第2劑疫苗後5個月內，必須接種第3劑疫苗，才可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。
• 由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第3劑疫苗，才能繼續使用「疫苗通行證」。
＊以上調整並不影響適用於12歲或以上康復人士的「疫苗通行證」接種要求，有關人士可繼續按照現行的相關接種要求，以使用「疫苗通行證」。詳情：按此
【疫苗通行證｜康復者第三針、第四針預約＋時間表／康復二維碼過期解決方法／8步更新針卡】
（全文完）