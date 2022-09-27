安心出行新版本｜更新後最多加入8人疫苗通行證　3分鐘加入兒童、長者針卡教學｜附下載連結

「安心出行」手機應用程式今日增設新功能，容許用戶加入同行長者及兒童等的疫苗通行證。用戶更新程式後，可以同時儲存同行人士的疫苗通行證，上限最多8人。當進入表列處所時，可以在「安心出行」中輕鬆切換至同行人士的「疫苗通行證」，方便處所負責人掃描同行人士的針卡。即睇「安心出行」加入同行人士針卡教學。

「安心出行」手機應用程式今日增設新功能。（政府資訊科技總監辦公室）

「安心出行」可加入3類同行人士針卡

政府早前再次調整「疫苗通行證」要求，將疫苗通行證涵蓋至5歲，當時不少人爭論「小童沒有智能手機，如何使用疫苗通行證」的問題。政府今日更新「安心出行」手機應用程式，新版本的「安心出行」，容許用戶加入以下3類獲豁免使用「安心出行」同行人士的「疫苗通行證」，最多可以儲存8名合資格人士的「疫苗通行證」。另外，程式亦不會記錄有關人士的出行記錄。

「安心出行」可加入3類同行人士針卡。（freepik）

1. 65歲或以上

2. 15歲或以下人士

3. 殘疾人士及獲政府授權機構認可人士

加入同行人士針卡至「安心出行」方法

1. 將「安心出行」更新至最新版本

將「安心出行」更新至最新版本（安心出行截圖）

iOS：按此

Android：按此

2. 選擇「電子疫苗接種及檢測紀錄」的頁面

選擇「電子疫苗接種及檢測紀錄」的頁面（安心出行截圖）

3. 進入後，底部會新增了「加入同行人士」的選項

進入後，底部會新增了「加入同行人士」的選項（安心出行截圖）

4. 輸入同行人士的姓名，剔選「我已經閱讀及明白以上的聲明」，並按「加入」

輸入同行人士的姓名，剔選「我已經閱讀及明白以上的聲明」，並按「加入」（安心出行截圖）

5. 掃瞄或匯入同行人士的針卡

掃瞄或匯入同行人士的針卡（安心出行截圖）

6. 成功將同行人士的針卡加入至「安心出行」

成功將同行人士的針卡加入至「安心出行」（安心出行截圖）

7. 「安心出行」頁面上便會多了選擇，可以切換至顯示同行人士的「疫苗通行證」

「安心出行」頁面上便會多了選擇，可以切換至顯示同行人士的「疫苗通行證」（安心出行截圖）

疫苗通行證最新要求

5至11歲：

• 分兩階段進行，由9月30日起，5至11歲兒童至少須已接種第一劑疫苗而未滿3個月，才能符合「疫苗通行證」的接種要求，進入指明處所。

• 如他們是在3個月或以前接種第一劑疫苗，則須接種第2劑疫苗，才可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。

• 由11月30日起，5至11歲兒童的「疫苗通行證」接種要求統一為須已接種第2劑疫苗。

政府擴大疫苗通行證涵蓋至5歲。（freepik）

12歲或以上：

• 分兩階段進行，由9月30日起，12歲或以上人士接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期會由原來的6個月縮短至5個月。

• 12歲或以上人士在接種第2劑疫苗後5個月內，必須接種第3劑疫苗，才可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。

• 由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第3劑疫苗，才能繼續使用「疫苗通行證」。

12歲或以上人士須於11月30日前接種第3劑疫苗，才能繼續使用「疫苗通行證」。（Arron Choi＠unsplash）

＊以上調整並不影響適用於12歲或以上康復人士的「疫苗通行證」接種要求，有關人士可繼續按照現行的相關接種要求，以使用「疫苗通行證」。詳情：按此

【疫苗通行證｜康復者第三針、第四針預約＋時間表／康復二維碼過期解決方法／8步更新針卡】

（全文完）