箍牙有黃金期！幾多歲最好？牙醫：矯齒做漏一步前功盡廢

矯齒俗稱「箍牙」，由於醫療技術進步，箍牙比以前更為普及，而想要箍牙的人，幾乎必定會問幾多歲合適箍牙？《有線健康》邀請牙科醫生陳思昕講解矯齒「黃金期」，以及箍牙要效果良好，必需要注意事項。

矯齒的適當年齒，相信是每位考慮箍牙的人都必定會問的問題。（iStock）

【如果你正在考慮是否需要箍牙，牙科醫生陳思昕於另一篇文章有講述👉矯齒前先考慮3大需要】

矯齒彷彿是一個漫長的過程，實際所需時間因應病人的口腔情況而有不同，此外也視乎病人的合作程度，包括有沒有定期覆診。牙科醫生陳思昕指出，「如沒有定期覆診，牙醫便不能管理牙齒移動的速度。落在牙根的拉力一旦過大，甚至可令牙根脫離牙槽骨。當牙齒沒有按照預期中的計劃移動，上下牙咬合的協調也容易出現問題，造成咬合不正、骹位疼痛等問題。」

一言以蔽之，無論採用哪一種矯齒方法，病人都必須乖乖定期覆診。若反過來，並不介意牙齒生長情況對外觀的影響，是否可以不矯齒？

不愛美就毋需矯齒？

「矯齒與否畢竟是個人意願，終究要看患者是否準備好接受治療。事實上，如果牙齒雖然不整齊，但不影響患者的咀嚼功能，以及牙齒與口腔健康，的確不一定需要治療。但在某些極端情況下，牙齒排列不齊會極大地危及其他牙齒（無法修復並導致牙齒脫落的嚴重蛀牙），因此我們可能會建議患者矯齒，以防止對其他牙齒或口腔問題造成不可逆轉的損害。」陳思昕指出。

任何年齡都可以矯齒？

關於矯齒的適當年紀，大概是門診中，牙醫最常被問到的問題之一！陳思昕表示，「事實上，牙齒終其一生都可以移動，因此矯齒是沒有年齡限制的。但不可諱言，矯齒的確有它的黃金期，那是因為牙齒附著在顎骨上，孩童與青春期階段，顎骨和齒列都還不斷在成長改變，這時骨頭處在發育旺盛期，可塑性高，若適時介入，移動的速度和成效都好，且牙周適應狀況也比較好。但隨著骨頭發展成熟定型，牙齒的移動速度會變慢，顎骨的改變也必須要透過手術才能調整。」

牙科醫生陳思昕表示，矯齒引起的酸痛程度因人而異。（資料圖片）

堅持佩戴固定器的重要性

成年人完成矯齒療程後，日常護理包括使用正確的刷牙技巧，以及使用牙線或牙縫刷清潔牙縫，基本上與未矯齒前的護理沒有太大分別。

「要注意的是，完成矯齒療程後需配戴一段時間的固定器。配戴時間長短會因患者的年齡、生長發育、牙齒矯正的治療時機與治療部分、所移動牙齒的距離與方向、治療前的咬合狀況、固定器的種類等因素而有所不同。不過，一般活動式固定器在完成矯齒後半年到兩年不等，應全日配戴。若希望長期穩定，則應一直配戴固定器，或可只在晚上配戴。」陳醫生表示。

（全文完）

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