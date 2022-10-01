䟴腳有害原來一直誤會了！研究稱䟴3分鐘等於行20分鐘路　還對健康有「神奇功用」

俗語有云：「樹搖葉落，人搖福薄」，所以當大家䟴腳時，長輩就會立即阻止，認定這是折福行為。事實上，英國、美國、日本都有研究顯示，䟴腳除了可促進下肢循環，減低患上心血管疾病外，更可以舒緩壓力，對身心有益。

䟴腳有害原來一直誤會了。（Freepik）

英國研究：四肢搖晃比靜坐不動較健康

英國里茲大學營養與流行病學教授凱德（Janet Cade），對䟴腳行為花上12年時間作研究，發現當女士坐下時，四肢抖動搖晃或有節奏地擺動的話，會較持續靜坐不動幾個小時的人健康。

特別是一眾打工仔和OL，每天動輒都要坐上8小時，下肢很易會因為血液不流通而導致患上心血管病，但䟴腳其實是一種反覆踮腳尖和小腿反覆收縮的動作，所以有助減低患病機會。從心理學上，䟴腳亦能夠舒緩壓力、減低緊張及焦慮。

䟴腳能夠舒緩壓力、減低緊張及焦慮。（Freepik）

美國研究：䟴腳能夠促進下肢循環

密蘇裡哥倫比亞大學助理教授Jaume Padilla，找來11對年輕男女做研究，發現如果腳部在3小時內不時抖動，血流量就會隨之上升，相反沒有抖動，血流量便會下降。所以，䟴腳能夠促進下肢循環，軟化血管壁，對抗長久坐下帶來的健康問題。

䟴腳能夠促進下肢循環。（Freepik）

日本研究：䟴3分鐘等於行20分鐘路

不止歐美國家，連鄰近的日本也有對䟴腳作研究。日本中京大學指出，䟴3分鐘腳即可為小腳溫度提升1度，相等於日常20分鐘健步。另外，日本治療關節專家大川醫師表示，當我們在䟴腳時，關節會流出一種維持軟骨營養，命名「關節液」的物質，除了有助健康，減低身體負擔外，更能令軟骨再生，減低長者關節、腰部、膝蓋疼痛的機率。

（全文完）