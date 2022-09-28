大澳虎山行山｜芒草＋海景睇日落+紅欄山徑6大打卡位　新手半小時完成｜附路線＋交通指南

最近氣溫稍涼，不少行山友都出動了！各位行山新手若也想一同享受秋意，小編下文為你介紹一條適合新手的輕鬆行山路線，大澳虎山。虎山上除了有標誌性的紅欄杆山徑外，途中被山海日落等美景包圍。而且沿途都是石屎路不用任何攀爬，半小時就可以完成，即使是新手都不會感到辛苦。即看看有哪些大澳虎山路線、6大打卡位和交通等等詳情。

最近氣溫稍涼，不少行山友都出動了！（IG＠sing9596sing）

大澳虎山行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 行山路線

👉🏻 6大打卡位

👉🏻 注意事項

大澳虎山

高77米的虎山位於大澳西面，紅欄山徑全長約3.2公里，途中只有少許斜坡，全程十分平坦，行完整條山徑需約20分鐘左右，絕對是新手行山之選！從大澳市中心出發，約半小時就可行到山頂，沿途會看到一望無際的海景和港珠澳大橋，虎山更是香港觀賞日落的好地方，一家人或一班好友去行山，更可安排大澳一日遊，吃美食、打打卡！

交通

港鐵東涌站B出口，乘11號巴士到大澳總站。

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高77米的虎山位於大澳西面，紅欄山徑全長約3.2公里。（IG＠sing9596sing）

行山路線

到達大澳市中心後，往大涌橋（橫水渡橋）方向行，途中會看見一排排棚屋。穿過大涌橋後，沿著石仔埗街走約20分鐘，走少林寺旁邊的石屎路便可通往虎山，大約走數十級樓梯，便會看到紅欄山徑，之後便是一直路，最後沿路回程便完成。

來回全程約1小時

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走少林寺旁邊的石屎路便可通往虎山。（資料圖片）

6大打卡位

【打卡位1】紅欄山徑

提到虎山行山，最出名的一定是標誌性的「紅欄山徑」。從起點開始一直行，經過約數十級樓梯後，便會看到一條條長長的步道。步道的兩旁設有亮眼的紅色欄杆，加上藍天白雲與綠油油的山徑映襯下，眼前景象就好比一幅畫作，絕對是打卡之選！

提到虎山行山，最出名的一定是標誌性的「紅欄山徑」。（IG＠ivyso）

【打卡位2】無敵大海景

由於虎山的紅欄山徑兩旁沒有高大樹蔭，景色十分開揚。而山徑旁邊便是南中國海和港珠澳大橋，走在步道上，隨時都可以欣賞到360度無敵大海景，幸運的話還可以看到中華白海豚！大家行山途中不妨停下來尋找一下可愛的海豚，順便以海景為背景拍照留念。

山徑旁邊便是南中國海和港珠澳大橋。（IG＠bibiandfrankho）

【打卡位3】黑白標柱

不少行山人士會坐上標柱上打卡，大澳虎山山徑途中亦有一條黑白標柱，坐上去可以拍到背山面海的美照「Kill標」。大家拍照之餘，請一定一定要注意安全，以免樂極生悲。

坐上去可以拍到背山面海的美照「Kill標」。（IG＠akyweiwei）

【打卡位4】涼亭

虎山上的涼亭亦是打卡好位置！沿住步道一直走，在接近盡頭位置便會看到涼亭。大家可以在涼亭休息補充體力、拍照留念。若向前再多行一點點，往回望便可拍到整個中式涼亭和高低起伏的山徑。

虎山上的涼亭亦是打卡好位置！（IG＠sammilau2）

【打卡位5】日落

大澳虎山四周沒有高樓、壯樹遮擋，絕對是欣賞日落的好位置。小編建議大家可以先在大澳進行一日遊，較準時間再慢慢行上山順道欣賞日落。

大澳虎山絕對是欣賞日落的好位置。（IG＠haharen）

大家可以先在大澳進行一日遊，較準時間再慢慢行上山順道欣賞日落。（IG＠haharen）

【打卡位6】芒草

秋天時分行經虎山的沿途，會看到紅色欄杆兩旁長出的一些芒草。雖然壯觀場面未必及得上以芒草出名的大東山，但虎山難度沒那麼高，風景優美，每年大約10月初至11月中是大澳虎山芒草盛開時期，大家可以考慮這裡！

虎山難度沒大東山那麼高，大家可以考慮這裡！（IG＠laishunhang）

注意事項

由於虎山山徑沿途沒有街燈，若大家去看日落，請準備電筒或有照明功能的手提電話方便回程時使用。最後小編提提各位行山人士，即使虎山難度不高亦請不要輕視，一定要小心注意安全！

（全文完）