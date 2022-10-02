凍奶茶當水飲！29歲男半年體重暴增40公斤　腹痛求醫抽出「奶白豬油血」

不少港人都愛喝奶茶，但飲過量隨時「出事」。內地浙江省一名29歲男子，每日把奶茶當飲，結果半年間體重暴增40公斤，後來腹痛送院確診急性胰線炎，抽出來的血更呈奶白色，十足豬油般。醫生警告奶茶需有節制地喝，因為當中的奶精由椰子油製成，多吸入可致體重增加，還令膽固醇、血脂等水平急速上升。

29歲男子將奶茶當水飲，結果抽出來的血漿變成奶白色。（iStock）

內地傳媒報道，浙江省寧波市鄞州區一名29歲男子，是個運動健將，但每次操練完畢都會飲凍奶茶。後來他雖然放棄了做運動，不過飲奶茶的量就倍增，甚至一口渴便將奶茶當水飲。他的體重亦隨著他飲奶茶的習慣，半年間暴增了40公斤。直至有一日他出現呼吸困難及腹痛，便到當地醫院求診。

膽固醇水平高正常4倍

經檢查後發現，該名男子確診糖尿病及急性胰腺炎，需立即入深切治療部。主診醫生姚麗娜指出，男病人抽血結果顯示，他的三酸甘油脂超出正常水平廿多倍，總膽固醇水平高4倍，「血漿竟是奶白色，像豬油一樣，可能是高血脂症引起的急性胰腺炎。」該男子後來接受兩次血液灌流，當病情穩定後，才轉至普通病房。

醫生指，經常飲奶茶，致體重增加，還會令膽固醇、血脂等水平急速上升。（iStock）

奶茶當水飲 可致高血壓、高血脂

姚麗娜分析指，市面奶茶有可能加入奶精，而奶精多數由椰子油製成，如果當水飲的話可致體重增加，還會令膽固醇、血脂等水平急速上升，易有血管硬化以及高血壓等問題。加上他放棄做運動，新陳代謝減慢，油脂及糖份容易積聚在血液，導致高脂血症，因此他抽出來的血漿，並非呈正常的半透明金黃色，而是十足豬油的奶白色。

抽出來的血漿呈奶白色，十分恐怖。（網上圖片）

台灣珍奶熱量稱冠

除了糖份、脂肪、膽固醇外，原來奶茶熱量也非常高。台灣營養師高敏敏早前也在facebook發文，比較了各地奶茶的排行。以每杯700毫升計算，台灣珍珠奶茶一杯相等於789卡路里（kcal）；港式鴛鴦奶茶一杯647卡路里；澳門絲襪奶茶為630卡路里；馬拉西亞拉茶為515卡路里；泰式奶茶為489卡路里。

以每杯700ml計算，台灣珍珠奶茶一杯相等於789 kcal。（freepik.）

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