北海道札幌7間新酒店　最平$150！地點方便1分鐘到札幌站／薄野站　設私人桑拿＋日式大浴場

自日本宣佈將於10月11日起再度放寬入境政策，取消每日入境人數上限、重新開放免簽證自由行，以及香港將入境檢疫安排改為「0+3」後，不少人已急不及待買機票、訂酒店，準備去日本旅行。《有線生活》今次為大家介紹7間北海道札幌新酒店，不但鄰近JR站，亦有私人桑拿套房，最平人均低至$150，性價比十分高！

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不少人已急不及待買機票、訂酒店，準備去日本旅行。（freepik）

1. 札幌中島公園大和ROYNET酒店

2. 北海道惠庭萬楓飯店

3. 北海道長沼萬楓酒店

4. 相鐵FRESA INN 札幌薄野

5. 安住睦世酒店札幌薄野

6. 札幌京急EX酒店

7. 札幌華盛頓廣場酒店

1. 札幌中島公園大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nakajima Koen)

札幌中島公園大和ROYNET酒店於2022年6月開幕，位於市中心，交通方便，從札幌市營地鐵南北線的中島公園站，步行僅4分鐘。另外亦可步行至多個著名景點，包括：Hassouan和Kogumaza等。酒店共有210間客房，並設有大浴場讓客人放鬆身心。

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札幌中島公園大和ROYNET酒店於2022年6月開幕。（booking.com）

酒店共有210間客房。（booking.com）

設有大浴場讓客人放鬆身心。（booking.com）

地址：北海道札幌市中央區南9城西5-1-1 064-0809

交通：中島公園站，步行4分鐘

價格：約HK$660起／晚（人均HK$330）

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只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

2. 北海道惠庭萬楓飯店（Fairfield by Marriott Hokkaido Eniwa）

北海道惠庭萬楓飯店於2022年8月開幕，以木系設計為主，坐落於Izumisato Shrine邊，附近有不少景點，包括Heidi Farm Rotary Observatory和Heidi Farm。酒店共有102間客房，全部均備有衛星頻道平面電視。另外，酒店亦設有共用休息室，提供附私人衛浴的空調客房。

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北海道惠庭萬楓飯店於2022年8月開幕。（booking.com）

酒店設有共用休息室。（Fairfield by Marriott Hokkaido Eniwa）

北海道惠庭萬楓飯店以木系設計為主。（booking.com）

地址：北海道札幌惠庭061-1375

交通：JR三川站，轉乘巴士、的士

價格：約HK$601起／晚（人均HK$300.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

3. 北海道長沼萬楓酒店（Fairfield by Marriott Hokkaido Naganuma）

北海道長沼萬楓酒店於2022年8月開幕，駕車至JR三川站約10分鐘，住客亦可以免費使用停車場，自駕遊客不妨考慮。酒店環境優美，酒店大堂和客房同樣以木系裝修為主，予人簡約舒適的感覺。

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北海道長沼萬楓酒店於2022年8月開幕。（booking.com）

酒店大堂環境優美。（booking.com）

酒店大堂和客房同樣以木系裝修為主，予人簡約舒適的感覺。（booking.com）

地址：北海道札幌長沼町069-1460

交通：JR三川站，轉乘巴士、的士

價格：約HK$601起／晚（人均HK$300.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

4. 相鐵FRESA INN 札幌薄野（Sotetsu Fresa Inn Sapporo-Susukino）

相鐵FRESA INN 札幌薄野於2022年9月開幕，鄰近二條市場，交通方便，距離地鐵東豊線「豊水薄野站」，步行1分鐘，「薄野站」步行4分鐘。而且酒店價錢相宜，人均$150/晚，附近亦有不少食肆、商場，性價比十分高。

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相鐵FRESA INN 札幌薄野於2022年9月開幕。（booking.com）

距離地鐵東豊線「豊水薄野站」，步行1分鐘。（booking.com）

酒店價錢相宜，人均$150/晚。（booking.com）

地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-1

交通：豊水薄野站，步行1分鐘／薄野站，步行4分鐘

價格：約HK$299起／晚（人均HK$149.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

5. 安住睦世酒店札幌薄野（hotel androoms Sapporo Susukino）

安住睦世酒店札幌薄野於2022年7月開幕，交通方便，距離地鐵東豊線「豊水薄野站」，步行2分鐘，「薄野站」步行8分鐘。酒店設計以時尚和和樸素的原木風相結合，簡約且精緻，頂層有桑拿設施供住客免費使用。另外，酒店提供多種房型，除雙人房，更有可容納4人的雙床房，及設有私人桑拿設備和戶外浴空間的特別客房。

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酒店提供多種房型，除雙人房，更有可容納4人的雙床房。（安住睦世酒店札幌薄野）

設有私人桑拿設備和戶外浴空間的特別客房。（booking.com）

頂層有桑拿設施供住客免費使用。（booking.com）

地址：北海道札幌市中央區南7條西1丁目1-9

交通：豊水薄野站，步行2分鐘／薄野站，步行8分鐘

價格：約HK$333起／晚（人均HK$166.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

6. 札幌京急EX酒店（Keikyu EX Hotel Sapporo）

札幌京急EX酒店於2022年6月開幕，交通方便，位於JR札幌站旁，步行僅1分鐘，方便坐JR至北海道其他地區。酒店提供多達10種房型供住客選擇，最多可供4人一同入住。

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札幌京急EX酒店於2022年6月開幕。（agoda）

酒店提供多達10種房型供住客選擇。（札幌京急EX酒店）

最多可供4人一同入住。（札幌京急EX酒店）

地址：北海道札幌市北區北6條西 4-2-6

交通：札幌站，步行1分鐘

價格：約HK$492起／晚（人均HK$246）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

7. 札幌華盛頓廣場酒店（Sapporo Washington Hotel Plaza）

札幌華盛頓廣場酒店於2022年2月開幕，交通方便，距離JR札幌站僅2分鐘步行路程，並且可以步行至多個著名的景點，例如：The Red Brick Northern Territories Museum、Hokkaidoritsy Bunshokan和JR塔展望室。

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札幌華盛頓廣場酒店於2022年2月開幕。（agoda）

交通方便，距離JR札幌站僅2分鐘步行路程。（agoda）

地址：北海道札幌市北區北6條西1丁目3-9

交通：札幌站，步行2分鐘

價格：約HK$367起／晚（人均HK$183.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）