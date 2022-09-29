肝癌｜年輕夫妻腹痛揭同患肝癌　醫生：燉排骨加1種食材致癌　8大徵兆代表肝臟或受損

肝癌有「癌中之王」之稱，因患病初期的症狀不明顯，難於發現，不少人發現時已屬中晚期，而不良飲食習慣亦是致癌的原因之一。上海一對年輕夫婦工作5年，兩人精神狀態愈來愈差，經常出現腹痛、渾身無力及胃口變差等情況，求醫後證實雙雙患肝癌。醫生發現元兇竟是他們燉排骨湯時，長期加入一種食材所致，形容兩人「簡直是在服毒」。

年輕夫妻腹痛揭患肝癌（freepik）

綜合内地傳媒報道，早前一名28歲女子陳紅突然覺得渾身無力、食慾亦愈來愈少，當時以為自己只是缺乏休息，所以不以為然。一星期後，其情況變得嚴重，而且丈夫亦出現同樣情況，更經常腹痛、腹瀉、噁心，於是兩人決定到醫院求醫。

丈夫出現同樣情況，更經常腹痛、腹瀉。（freepik）

醫生為兩人進行檢查後，發現他們的甲胎蛋白指數異常偏高，而且肝內都有明顯的佔位情況，被確診為肝癌。他們為此感到十分震驚，認為平日身體無大礙，不解為何會患上肝癌。醫生在問診時得知，兩人為了補充營養，經常會燉煮排骨湯，而在燉煮過程中，會加入大量從家鄉帶來的花椒調味。

兩人為了補充營養，經常會燉煮排骨湯。（freepik）

經了解後，發現這些花椒因存儲不當，加上氣候潮濕，導致出現發霉情況。而陳紅以為沖洗一下，加上高溫烹煮就沒事，於是依舊進食。

醫生解釋，花椒發霉後，會滋生大量的細菌，其中就有毒性極強的致癌物黃麴毒素。若長期食用這種帶有毒素的食物，會使毒素不斷進入體內並堆積，損害肝臟的健康，導致肝細胞發生病變，從而誘發肝癌的出現，又形容兩人「簡直是在服毒」。

花椒因存儲不當，加上氣候潮濕，導致出現發霉情況。（freepik）

肝臟受損8大徵兆

肝膽科醫生亦表示，若肝臟受損，身體會出現8大異常狀況：

1. 眼睛乾澀、發癢，看東西模糊，黑眼圈加重。

2. 食慾不振，吃東西沒有胃口，伴有噁心。

3. 經常失眠、容易驚醒，說夢話、磨牙

經常失眠、食慾不振。（freepik）

4. 頭髮油膩過快，脫髮嚴重，頭髮變白。

5. 小便顏色發黃，如同啤酒色，且異味大。

6. 渾身沒有精神，異常乏力，昏昏沉沉。

7. 指甲凹凸不平，有竪紋出現，並且易折斷。

8. 早上起床後口臭嚴重，刷牙也難以緩解，且牙齦易出血。

早上起床後口臭嚴重，刷牙也難以緩解，且牙齦易出血。（freepik）

肝癌8大高風險成因

根據醫管局資料，肝癌是香港第三號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。肝癌的成因很多，以下8種為較高風險的因素。

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會比非乙肝病毒攜帶者大約高出100倍。

2. 肝硬化

3. 丙型肝炎

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者患肝癌的機會比一般的帶病毒者高2倍。

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。（freepik）

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖，糖尿病，及其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，從而導致肝硬化及肝癌。

肥胖，糖尿病。（freepik）

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被証實可導致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

8. 膽管炎或先天性膽總管囊腫

（全文完）