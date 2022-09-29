一線搜查｜港媽低潮遇上「100分外傭」　感激10年來照顧家庭：就像我親人一樣

一線搜查｜不少香港家庭都會僱用外傭幫忙打理家頭細務。早前有位港媽在網上撰文，表示終於遇上「對的人」，那就是在她家服務超過10年的菲律賓外傭姐姐。事主透過facebook回覆《有線生活》時表示，感激對方10年來付出的辛勞，在她經歷低潮、感到最無助時，把家中事務處理得很好、煮得一手好菜。一起來看看這個溫馨故事吧！

在她離婚、感到最無助時，這位姐姐一直在她身邊。（FB＠Jenny Au授權轉載）

該名港媽在Facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發文，感激外傭姐姐Helen的照顧。她指，外傭姐姐老實且肯學肯做，所有家務都做得有板有眼，照顧子女亦非常細心，使她安心外出工作，不用為家中事情勞心。

辭退2名姐姐終遇上「對的人」

在遇到現任外傭前，該名港媽透露已辭退2名不合適的工人姐姐。如今遇到「對的人」，她表示好感恩：「在我離婚不久，最無助時遇到這個姐姐。她就像我親人一樣，大家互相尊重對方，體諒對方。」又表示姐姐的薪水只是跟合約正常一樣價錢，謝謝她仍付出那麼多：「沒有了她真的不知如何是好。」

對於遇到Helen，樓主表示好感恩。（FB＠表揚好姐姐開心分享區）

第10年一起生活 煮得一手好菜

港媽分享指，外傭姐姐肯學肯做，除了學會煮不同廣東菜，更不時仲會著菲律賓菜給她一家：「今年已經是姐姐第10年與我們一起生活。家中清潔、煮飯、洗衫全部由她包辦，又把我的仔女照顧得好好。」

除了學會煮不同廣東菜，她更不時仲會著菲律賓菜給她一家。（FB＠表揚好姐姐開心分享區）

既像家人又像朋友

該名港媽表示，她與外傭姐姐關係，已由賓主關係變成家人：「疫情前，她的媽媽來香港旅遊，之後到她的兒仔，當時家裡有空間所以讓他們住進了我們家，還會開車載他們到處遊覽香港。她的媽媽、妹妹、兒仔一家，全部都互相認識大家。」

該名港媽表示與外傭姐姐已由賓主關係變成家人。（FB＠Jenny Au授權轉載）

樓主表示她與Helen已由賓主關係變成家人一樣。（FB＠Jenny Au授權轉載）

即將與姐姐簽第6個合約

一起生活了10年，事主將外傭姐姐簽第6個合約。港媽直言擔心她不再續約，因為外傭姐姐已到退休之年，又在菲律賓擁有自己的士多，只要她將香港菜式，傳授給她的兒子並在家鄉賣就可以賺錢了。

港媽直言擔心她不再續約，因為外傭姐姐已到退休之年。（FB＠Jenny Au授權轉載）

樓主表示即將與Helen簽第6個合約。（FB＠Jenny Au授權轉載）

最想對她說的話

港媽接受《有線生活》訪問時表示：「非常感激這10年有她這一位，又盡責又有愛心的好姐姐，佢就好像我家人一樣。在我無助的時候，幫我好好打理家中及照顧我一對仔女。」

樓主向我們分享了自己最想對Helen說的話。（FB＠Jenny Au）

網民表示羨慕

有網民表示羨慕該名港媽有一名幫得手的外傭姐姐，更稱讚樓主一定是位充滿愛的人。亦有網民表示：「任何事都是雙方面的，外傭姐姐也是普通人，你真心對她的同時，她亦會真心對你。」

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

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（全文完）