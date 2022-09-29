《就是青春》10.8首播　翻版胡鴻鈞、港大醫科生登場　看前必知18名參賽者背景

香港開電視首個選秀節目《就是青春》，將於10月8日（星期六）首播，節目逢星期六晚上8時於免費電視77台香港開電視播映。18位參賽者正接受一連串密集式訓練，節目首播在即，每位參賽者已蓄勢待發，準備登上《就是青春》舞台，爭奪冠軍殊榮！《有線娛樂》搜羅了18名參賽者的背景資料，讓大家觀看前做定功課。

翻版胡鴻鈞、港大醫科生 獲網民關注

較早前大會公布入圍名單時，已有幾位參賽者成功獲得網民注視，有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John）曾參加《全民造星III》比賽，雖然廿強止步，但因外貌酷似胡鴻鈞而令觀眾留下深刻印象，年紀僅得22歲的他，舞藝非凡；林曉蕙（Candice）曾是香港游泳運動員，現於香港大學修讀醫科，既是運動健將又是學霸的她，為夢想兼顧比賽及學業！

《就是青春》即將開播，了解完以下18位參賽者背景資料，必定令你睇得更投入：

【1】港大藥劑學系學生—余逸暳 (Bethia)

【2】曾唱《黑金風暴》宣傳歌—洪韻騏 (Wincy)

【3】跳舞美少女—溫曉晴 (Alice)

【4】13歲鮮肉愛演劇—趙啓嵐 (Matt)

【5】13歲YouTuber—司徒泆 (Haru)

【6】音樂劇女神—劉睿曦 (Felicity)

【７】比賽經驗豐富—劉庭君 (Midori)

【8】畫畫老師—梁樂童 (Stephanie)

【9】全職演員—莫皓俊 (Jimmy)

【10】結他老師—余卓謙 (Nathaniel)

【11】曾參加《造星II》—康志維 (Edmond)

【12】林家謙演唱會Dancer—簡文浩 (Dorlai)

【13】翻版胡鴻鈞—林躍翰 (John)

【14】靚女YouTuber—曾琸庭 (Alice)

【15】跳舞老師—陳心余 (Wuba)

【16】張敬軒演唱會Dancer—張鈊貽 (VALC)

【17】港大社工—阮偉倫 (Kris / 阿倫)

【18】港大醫科生—林曉蕙 (Candice)

（全文完）