返回 按輸入鍵開始搜尋
《就是青春》10.8首播 翻版胡鴻鈞、港大醫科生登場 看前必知18名參賽者背景
香港開電視首個選秀節目《就是青春》，將於10月8日（星期六）首播，節目逢星期六晚上8時於免費電視77台香港開電視播映。18位參賽者正接受一連串密集式訓練，節目首播在即，每位參賽者已蓄勢待發，準備登上《就是青春》舞台，爭奪冠軍殊榮！《有線娛樂》搜羅了18名參賽者的背景資料，讓大家觀看前做定功課。
翻版胡鴻鈞、港大醫科生 獲網民關注
較早前大會公布入圍名單時，已有幾位參賽者成功獲得網民注視，有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John）曾參加《全民造星III》比賽，雖然廿強止步，但因外貌酷似胡鴻鈞而令觀眾留下深刻印象，年紀僅得22歲的他，舞藝非凡；林曉蕙（Candice）曾是香港游泳運動員，現於香港大學修讀醫科，既是運動健將又是學霸的她，為夢想兼顧比賽及學業！
《就是青春》即將開播，了解完以下18位參賽者背景資料，必定令你睇得更投入：
【1】港大藥劑學系學生—余逸暳 (Bethia)
- 姓名：余逸暳 (Bethia)
- 年齡：19歲
- 身高：172 cm
- IG：@yudwai
- 職業：學生
- 學歷：香港大學藥劑系（升讀二年級）
- 專長／興趣：唱歌、跳舞 (芭蕾舞)、鋼琴
- 經歷：香港開電視《上陽賦》劇集宣傳歌《執手不放》
【2】曾唱《黑金風暴》宣傳歌—洪韻騏 (Wincy)
- 姓名：洪韻騏 (Wincy)
- 年齡：19歲
- 身高：166 cm
- IG：@hwankeii
- 職業：學生
- 學歷：中六（應屆DSE考生）
- 專長／興趣：畫畫、鋼琴、跳舞 (芭蕾舞)
- 經歷：香港開電視《黑金風暴》劇集宣傳歌《透光》
【3】跳舞美少女—溫曉晴 (Alice)
- 姓名：溫曉晴 (Alice)
- 年齡：24歲
- 身高：158 cm
- IG：@alicec_0324
- 職業：學生
- 學歷：廣州暨南大學會計系（升讀4年級）
- 專長／興趣：打機、跳舞 (Jazz Funk、Pop)、下棋、踩單車、烹飪
【4】13歲鮮肉愛演劇—趙啓嵐 (Matt)
- 姓名：趙啓嵐 (Matt)
- 年齡：13歲
- 身高：158 cm
- IG：@mattjiuhongkong
- 職業：學生
- 學歷：升讀中二
- 專長／興趣：打鼓、演奏色士風、演戲、唱歌、跳舞
- 經歷：廣告拍攝、劇集演出，包括《使徒行者3》及《反黑》
【5】13歲YouTuber—司徒泆 (Haru)
- 姓名：司徒泆 (Haru)
- 年齡：13歲
- 身高：160 cm
- IG：@htvharu_yt
- 職業：學生
- 學歷：升讀中一
- 專長／興趣：大提琴、小提琴、鋼琴、朗誦
- 經歷：經營YouTube頻道
【6】音樂劇女神—劉睿曦 (Felicity)
- 姓名：劉睿曦 (Felicity)
- 年齡：15歲
- 身高：163 cm
- IG：@feli.citylow
- 職業：學生
- 學歷：升讀中四
- 專長／興趣：聲樂、鋼琴、打鼓、跳舞（芭蕾舞、Jazz、Hip Hop）
- 經歷：7歲開始參與音樂劇，參與過24場《仙樂飄飄處處聞》
【７】比賽經驗豐富—劉庭君 (Midori)
- 姓名：劉庭君 (Midori)
- 年齡：17歲
- 身高：153.5 cm
- IG：@tinggg0920
- 職業：學生
- 學歷：升讀中五
- 專長／興趣：自彈自唱、作曲、演戲、跳舞
- 經歷：從小一開始參加比賽，參加過大約50場比賽
【8】畫畫老師—梁樂童 (Stephanie)
- 姓名：梁樂童 (Stephanie)
- 年齡：23歲
- 身高：163 cm
- IG：@lkk.tung
- 職業：畫畫老師
- 學歷：香港知專設計學院畢業
- 專長／興趣：唱歌、彈結他、畫畫
- 經歷：曾與朋友組成樂團表演
【9】全職演員—莫皓俊 (Jimmy)
- 姓名：莫皓俊 (Jimmy)
- 年齡：27歲
- 身高：171 cm
- IG：@mhcjimmy
- 職業：全職演員
- 學歷：公開大學英文系畢業
- 專長／興趣：作曲作詞、唱歌、初學結他、初學鋼琴
- 經歷：網劇《我們與合格的距離》、廣告拍攝
【10】結他老師—余卓謙 (Nathaniel)
- 姓名：余卓謙 (Nathaniel)
- 年齡：25歲
- 身高：169 cm
- IG：@nathanielyuhim
- 職業：結他老師
- 學歷：中學畢業
- 專長／興趣：彈結他、唱歌、踢足球、行山
- 經歷：錄音室及音樂節結他手、Busking
【11】曾參加《造星II》—康志維 (Edmond)
- 姓名：康志維 (Edmond)
- 年齡：27歲
- 身高：169 cm
- IG：@hcww
- 職業：自由身表演者
- 學歷：南澳大學傳理系畢業
- 專長／興趣：唱歌、書法、乒乓球
- 經歷：參加《全民造星II》、「樂壇已死大合唱團」成員
【12】林家謙演唱會Dancer—簡文浩 (Dorlai)
- 姓名：簡文浩 (Dorlai)
- 年齡：24歲
- 身高：183 cm
- IG：@dddorlai
- 職業：自由工作者
- 學歷：香港城市大學副學士畢業
- 專長／興趣：跳舞（Hip Hop、Jazz Funk）、拍Vlog
- 經歷：擔任《拉闊音樂會林家謙》及《衛蘭X 馮允謙音樂會》舞蹈員
【13】翻版胡鴻鈞—林躍翰 (John)
- 姓名：林躍翰 (John)
- 年齡：22歲
- 身高：181 cm
- IG：@yakh27
- 職業：自由工作者
- 學歷：中學畢業
- 專長／興趣：跳舞（Jazz Funk、Choreography）
- 經歷：曾赴韓國當半年練習生、參加《全民造星III》
【14】靚女YouTuber—曾琸庭 (Alice)
- 姓名：曾琸庭 (Alice)
- 年齡：20歲
- 身高：165 cm
- IG：@alice.tsang.0425
- 職業：學生
- 學歷：待學
- 專長／興趣：跳舞（Jazz Funk）、唱歌、打棒球
- 經歷：廣告拍攝、經營YouTube頻道
【15】跳舞老師—陳心余 (Wuba)
- 姓名：陳心余 (Wuba)
- 年齡：17歲
- 身高：160 cm
- IG：@wuba_ge
- 職業：學生、兼職跳舞老師
- 學歷：升讀中五
- 專長／興趣：跳舞（Popping、Hip Hop、拉丁舞）、唱歌
【16】張敬軒演唱會Dancer—張鈊貽 (VALC)
- 姓名：張鈊貽 (VALC)
- 年齡：18歲
- 身高：166 cm
- IG：@valcmonkey
- 職業：學生
- 學歷：待學
- 專長／興趣：跳舞（芭蕾舞、Choreography）、唱歌、體操、排球、針織
- 經歷：擔任《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》舞蹈員
【17】港大社工—阮偉倫 (Kris / 阿倫)
- 姓名：阮偉倫 (Kris / 阿倫)
- 年齡：24歲
- 身高：170 cm
- IG：@jskris_lun
- 職業：學生
- 學歷：香港大學社工系畢業
- 專長／興趣：跳舞、唱歌、睇電影
【18】港大醫科生—林曉蕙 (Candice)
- 姓名：林曉蕙 (Candice)
- 年齡：21歲
- 身高：165 cm
- IG：@candiceeelammm
- 職業：學生
- 學歷：香港大學醫科（升讀4年級）
- 專長／興趣：游水、彈鋼琴、彈古箏
- 經歷：前香港游泳隊隊員、劇集演出
（全文完）