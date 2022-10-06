日本紅葉2022｜東京／京都／北海道賞楓　清水寺疫情後重開　10大景點最佳觀賞時間+交通方法

日本紅葉季快到了！由9月中旬開始，北海道已經佈滿紅黃相隔的紅葉，打算「返鄉下」賞楓，但又不知甚麼時間該去哪個城市的你，一定要留意2022年日本各地紅葉時間預測。另外，日本亦有多個賞楓勝地，無論打算去東京、京都、北海道旅遊的你，都記得要到下文Mark低下文10個熱點。

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2022年日本紅葉時間預測

日本氣象局預計，今年10月氣溫會較往年高，所以北海道及東北地區的最佳賞楓時期約10月6日起、關東地區約10月27日起、關西地區約11月20日起、四國及九州地區則約11月13日起。

日本紅葉時間預測。（weathernews.jp）

東京賞楓好去處

新宿御苑

位於東京市中心的新宿御苑風景宜人，是秋天觀賞紅葉的熱點之一，讓人從混凝土建造的城市景觀中抽離出來，享受別緻美景。苑子中央位置以銀杏為主，內裡有傳統日式庭園、幾何式庭園、風景庭園三座各有特色的園區，各位可以影完銀杏再影紅葉，紅黃相隔景觀壯麗。

到訪理由

交通方便，不用到郊外也看到紅葉

鄰近新宿購物區，可直落Shopping

新海誠2013年動畫電影《言葉之庭》取景地

紅葉期：11月中旬至12月下旬

地址：東京都新宿区内藤町11

交通：JR新宿站南口步行10分鐘

新海誠動畫《言葉之庭》取景地。（環境省新宿御苑管理事務所）

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昭和記念公園

昭和紀念公園佔地寬廣，必須安排一整天的時間才能徒步探索整座公園，庭園採用了傳統日式景觀風格作設計，另有傳統數寄屋茶屋供大家品茶。公園擁有種類繁多的花卉，在秋天，一排排金黃耀眼的銀杏樹就成為最受歡迎的打卡點，大家到訪前記得為相機充滿電！

到訪理由

交通方便，位於JR中央本線上

面積寬闊，最適合打卡、野餐、踩單車

有300米銀杏隧道及300棵楓樹

紅葉期：10月下旬至11月下旬

地址：東京都立川市緑町3173

交通：西立川車站步行約2分鐘

銀杏樹是受歡迎的打卡點。（showakinenpark＠IG）

有300米銀杏隧道及300棵楓樹。（showakinenpark＠IG）

六義園

六義園東京公認最適合秋季賞楓的景點之一，建築為典型江戶時期風格，呈現出紀州和歌之浦及日本詩歌中的88個風景勝地，讓遊客可以不同角度欣賞紅葉美景。每到賞楓季，六義園都會延長開放時間，並提供特殊的燈光照明，供大家感受晚間自然之美。

到訪理由

交通方便，一出車站即看到紅葉

同時感覺神社、寺廟、日式庭園

夜間有夜間點燈活動

紅葉期：11月中旬至12月上旬

地址：東京都文京區本駒入6-16-3

交通：JR山手線或南北線至六義園站，出站後步行10分鐘

六義園東京公認最適合秋季賞楓的景點之一。（japan_travel_desk＠IG）

晚上提供特殊的燈光照明。（japan_travel_desk＠IG）

六義園建築為典型江戶時期風格。（japan_travel_desk＠IG）

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京都賞楓好去處

清水寺

清水舞台重開了！經歷數年修繕工程的清水寺終於在2020年完工，可惜因為疫情關係，大家仍未看到修繕後的面貌，而今年終於有機會前往賞楓了。清水寺秋天點綴著絢麗多彩的秋葉，寺內超過1,000楓樹遍佈各處，無論日間或晚上遊覽都一樣壯觀。

到訪理由

京都著名景點，充滿日式風情

會舉行燈火活動，展示清水寺之美

柯南特別篇《紅之校外旅行》取景地

紅葉期：11月下旬至12月上旬

地址：京都府京都市東山区清水1丁目294

交通：京都站選乘100和206 號巴士前往五條阪或清水道站，步行10分鐘山路

清水舞台終於重開了。（KKDAY）

秋天點綴著絢麗多彩的秋葉。（nyarcsk＠IG）

寺內超過1,000楓樹遍佈各處。（nyarcsk＠IG）

嵐山

嵐山除了是京都旅行熱點，更是賞楓必去地方之一，嵯峨野觀光鐵道（嵐山小火車）會沿著保津川峽谷行駛，掠過火紅的楓葉及清澈河水，安坐車中就可同時飽覽兩種美景。晚上，嵐山會進行「京都嵐山花燈路」活動增添看點，建議大家可以在下午才乘搭火車上山，一次過賞楓、看日落、觀夜景。

到訪理由

安坐車中即可賞楓，簡單輕鬆

會舉行亮燈活動，展示嵐山紅葉之美

活動開放至12月，不會趕時間

紅葉期：11月下旬至12月上旬

地址：京都府京都市右京区嵐山元録山町

交通：乘搭阪急電鐵到桂站轉嵐山線

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嵯峨野觀光鐵道／嵐山小火車。（京都市觀光協會）

安坐車中就可飽覽火紅的楓葉。（kobe_studies_meister_in_kyoto＠IG）

嵐山是賞楓必去地方之一。（kobe_studies_meister_in_kyoto＠IG）

貴船神社

貴船神社除了雪景迷人外，秋季的楓葉也十分吸引。每趁秋天，貴船神社都會舉行「貴船もみじ灯篭」（貴船紅葉燈籠）活動，在長樓梯點上黃燈，與兩旁紅葉相映成趣，十分特別。大家看完紅葉後，不妨到旁邊的平等院及北野天滿宮參觀，感受傳統日本文化。

到訪理由

貴船神社被稱為日本最美神社之一

具1600多年歷史，比京都還要古老

享受歷史和自然美景氛圍

紅葉期：11月下旬至12月上旬

地址：京都左京區倉間紀文町180

交通：柳町站轉乘叡山電車至貴船口，搭乘京都巴士33至貴船，步行5分鐘到達貴船神社

貴船神社被稱為日本最美神社之一。（貴船神社官方FB）

參觀平等院感受歷史。（京都觀光協會）

北野天滿宮的自然美景。（京都觀光協會）

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北海道賞楓好去處

大雪山黑岳

位於大雪山國立公園的大雪山黑岳，是日本其中一個最早有得看紅葉的地方，即將到達北海道的朋友，除了可以在纜車飽覽黑岳雪山美景外，也可欣賞到漫山紅葉之態。如果天氣及體力許可，大家更可以徙步登山，站在頂峰上一覽連綿山脈與楓葉交織景觀。

到訪理由

單坐纜車已能看到雪山紅葉，輕鬆方便

日本大雪山火山群之一

可以順道滑雪，投入北海道冬季

紅葉期：9月中旬至10月中旬

地址：北海道上川郡上川町層雲峡

交通：JR上川站搭乘巴士約30分鐘至層雲峽溫泉

可在纜車飽覽黑岳雪山美景。（tahsintour＠IG）

連綿山脈與楓葉交織景觀。（tahsintour＠IG）

大雪山黑岳漫山紅葉之態。（tahsintour＠IG）

定山溪溫泉

有「札幌後花園」之稱的定山溪溫泉置身森林及溪谷之間，距離札幌只有40分鐘車程，秋季可以看到別緻的紅葉景觀。定山溪溫泉的泉水是透明鹽化物泉，可以防止汗液蒸發，讓大家一邊浸泡一邊賞楓。此外，大家亦可到山溪著名景點「二見吊橋」拍照留念，鮮紅吊橋配上紅葉，相信別有一番風味。

到訪理由

設有約20間溫泉旅館，是北海道主要觀光景點之一

擁有以雪撬和救生圈滑雪的白雪公園

附近宥很多觀光景點，享受免費森林足浴

紅葉期：10月上旬至10月中旬

地址：北海道札幌市南区定山渓温泉

交通：JR札幌站乘搭巴士約60分鐘至定山溪站

預購定山溪溫泉一日遊： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

定山溪溫泉有「札幌後花園」之稱。（hokkaidolove.kr＠IG）

定山溪溫泉著名景點「二見吊橋」。（lovejapantrip＠IG）

定山溪溫泉置身森林及溪谷之間。（hokkaidolove.tw＠IG）

北海道大學

大家沒想到大學區也能賞楓吧？每到秋天，北海道大學所種植的70棵銀杏都會變成長達380分尺的黃金隧道，無論是天空又或地下，都被染成一整片金黃，十分IGable。遊客只需在JR札幌站步行7分鐘就能抵達南邊的正門入口，相當方便。

到訪理由

交通方便，在市區就能賞楓

看紅葉同時探索當地大學校園

24小時自由參觀

紅葉期：10月下旬

地址：北海道札幌市北區北8條西5丁目

交通：JR札幌車站北步行7分鐘

北海道大學種植了70棵銀杏。（miyayu_007＠IG）

長達380分尺的黃金隧道。（hokkaidounivpr＠IG）

見晴公園

見晴公園設計揉合了西式和日本庭園風格，是北海道唯一指定文化財產庭園。每年楓葉祭期間，見晴公園都有夜間點燈活動，突出紅黃相隔楓葉之美，令園內變成拍攝聖地，此外，楓葉祭期間也會有手工藝品展示及製作體驗、小型音樂演奏會等活動，適合喜歡熱鬧的朋友。

到訪理由

楓葉祭將在10月20日至11月11日間舉行

又有得玩，又可以打卡

交通方便，一下車即可看紅葉

紅葉期：10月下旬至11月上旬

地址：北海道函館市見晴町56

交通：JR函館線乘坐函館巴士14系統，在香雪園站下車，步行約1分鐘

（全文完）