行山新手路線｜昂坪彌勒山賞芒草海＋日系木棧道5大打卡位　2小時輕鬆完成｜附路線＋交通

每年10月中尾至11月初，都是香港觀賞芒草的最好季節。說起芒草，大家可能會立即想起大東山，但大東山行山路線對新手來說未必很輕鬆，小編下文為大家介紹一條行山新手都可以輕鬆完成的昂坪彌勒山郊遊徑路線和5大打卡位。

每年10月中尾至11月初，都是香港觀賞芒草的最好時間。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

彌勒山行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 建議路線

👉🏻 彌勒山5大打卡位

👉🏻 注意事項

彌勒山郊遊徑

彌勒山郊遊徑全長5公里，位於昂坪以北的彌勒山。彌勒山郊遊徑圍繞住整個彌勒山山腰，路程十分平坦，只需約兩小時便能輕鬆完成，適合行山新手前往。沿途除了茂密樹林，還可遠眺大東山及鳳凰山的美景。而在秋天時分，山上更是芒草盛開。

彌勒山最佳觀賞芒草時間：每年10月底至11月中。

彌勒山郊遊徑全長5公里。（IG＠wonghang327）

交通

於東涌乘搭23號大嶼山巴士／昂坪360纜車到昂坪市集。

建議路線

穿過昂坪市集後，沿路牌指示前往至彌勒山郊遊徑，途經昂坪戴維斯青年旅舍後，向昂坪營地方向繼續走，看到「東山法門」附近的郊遊徑入口就到起點。從「東山法門」附近的郊遊徑入口出發，往左邊的梯級走，直到下一個分岔路口便向左往鳳凰徑方向行，然後繼續走樓梯上山。看到寫著「鳳凰徑第四段」的標示，往右邊彌勒山山頂方向的小徑行，沿途行上山都會看到芒草。

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彌勒山郊遊徑圍繞住整個彌勒山山腰。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

彌勒山5大打卡位

【打卡位1】日系木棧道＋昂坪360纜車

在彌勒山郊遊徑行山，出發時會途經通往心經簡林的昂坪棧道入口，那裡有條長長的木棧道，在這裡打卡調色後便可變成和風日系棧道！加上昂坪360纜車就位於頭頂，行經棧道時都會拍到纜車經過，大家不妨在此打個卡。

大家不妨在此打個卡。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

【打卡位2】金黃芒草海

當大家差不多走到山頂位置，沿途便是一片片金黃芒草，再向前行就可見到一整個金黃色的山頭。若遇上日落時間，陽光底下的芒草更會顯得金光閃閃的，這時打卡效果最美！大家可以走近芒草拍照，就彷彿被大片芒草海包圍似的。但請謹記不要肆意踐踏或破壞芒草，愛護大自然。

當大家差不多走到山頂位置，沿途便是一片片金黃芒草。（IG＠momo_choimomo）

【打卡位3】山頂俯瞰東涌市景

大家行到山頂便會會看見直升機停機坪和天文台氣象監測站，可以在那這裡稍作休息並觀賞東涌市景和飛機升降。

可以在那山頂稍作休息並觀賞東涌市景。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

【打卡位4】標高柱「Kill標」

沿著氣象監測站的鐵絲網一直行就會見到彌勒山的標高柱。標高柱位於山頂位置，但由於它建在一塊較突出的石頭上，位置上比較危險，小編不建議攀爬，遠遠拍照留念便可。

標高柱位於山頂位置。（IG＠jpachelbel）

【打卡位5】昂坪棧道長又長

最後一個打卡位就是這條長長的棧道梯級！昂坪棧道以木板鋪設，組成連環緊扣的木級樓梯。但由於昂坪棧道的梯級上落幅度較大，行山人士切記注意安全，不要顧著看手機或打卡！

昂坪棧道（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

注意事項

各位如打算日落時份上山賞芒草，記得一定要準備電筒或有照明功能的手提電話方便回程時使用。此外，行走在昂坪棧道時，請各位一定要利用扶手並與其他行山人士保持禮讓。不要過分在木板上跳動，以防發生意外。最後小編提提各位行山人士，即使彌勒山郊遊徑難度不高亦請不要輕視，在美景下打卡之餘一定要小心注意安全！

（全文完）