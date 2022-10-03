10月生日優惠｜自助餐免費／燒肉放題／半島酒店西餐　12間餐廳壽星免費、半價食

10月生日優惠出爐了！10月生日的壽星看過來，小編下文為你整理了12大生日優惠，包括免費酒店自助餐、免費日式放題、免費生蠔和生日蛋糕等等，除了壽星可享優惠外，同行人士都可享有折扣優惠！新一期消費券發放後，大家不妨「豪一次」慶生。

半島酒店蛋糕 | 圖片來源：半島酒店

10月生日優惠餐廳

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港島區生日優惠餐廳

【生日優惠1】香港港麗酒店

香港港麗酒店推出10月生日優惠，生日壽星於生日月份惠顧指定餐廳即可享生日優惠，包括意寧谷晚市餐飲8折（每位須惠顧$800或以上）、金葉庭精選晚市套餐8折、免費生日蛋糕1個及每人獲贈香檳雞尾酒或無酒精雞尾酒1杯（適用於2至3位客人惠顧）；或由酒店首席侍酒師親自精選美酒1瓶（適用於4位或以上客人惠顧）。

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香港港麗酒店推出10月生日優惠（香港港麗酒店）

生日壽星於生日月份惠顧指定餐廳即可享生日優惠（香港港麗酒店）

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員App後憑生日優惠自助餐電子券，即可使用生日優惠。

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香港港麗酒店

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場

電話：意寧谷 2822 8801／金葉庭 2822 8870

【生日優惠2】極尚大喜屋（銅鑼灣分店）

極尚大喜屋位於銅鑼灣廣場一期的分店，推出生日優惠。凡6位成人起計，提前1日預訂生日當天或生日前後7日的晚市放題正價時段，即送生日蛋糕1個、有汽果汁1支和即影即有相1張。香港人都愛日式放題，極尚大喜屋提供多款刺身、壽司、一品料理，更可無限暢飲清酒、燒酒同梅酒。

極尚大喜屋（FB＠極尚大喜屋）

極尚大喜屋（FB＠極尚大喜屋）

極尚大喜屋（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期九樓

電話：3188 8838

主打日式燒肉放題的響Hibiki（FB＠響Hibiki日本燒肉）

【生日優惠3】響Hibiki 日本燒肉

主打日式燒肉放題的響Hibiki，推出10月生日優惠，10月生日壽星凡惠顧午市或晚市和牛海鮮燒肉放題，4人同行，1人半價！2小時的和牛海鮮燒肉放題，供應超過68至92款不同食物，包括和牛、刺身、海鮮等，更有Movenpick雪糕任食！價錢由$328起。

2小時的和牛海鮮燒肉放題（FB＠響Hibiki日本燒肉）

推響Hibiki出10月生日優惠（FB＠響Hibiki日本燒肉）

響Hibiki 日本燒肉

地址：銅鑼灣渣甸街66號2樓

電話：2886 5528

Whatsapp訂位：6998 5133

Pier 1929位於灣仔碼頭（FB＠Pier 1929）

【生日優惠4】Pier 1929－送半打生蠔

位於灣仔碼頭的Pier 1929，有著法國藝術氣息風格。餐廳的玻璃屋設計不但採光極高，更可270度飽覽維港的早晚景色。餐廳提供不同套餐，當中歐陸日式半自助餐非常受歡迎，提供包括任食多款刺身、前菜和甜品，主菜方面則是在6款中任選一款。

10月壽星獲贈半打生蠔（FB＠Pier 1929）

10月壽星只須提前2日預訂2人起的週末歐陸日式半自助餐，並出示身份證明文件核實，即獲贈半打生蠔！同行人士即場拍照並上傳至個人Facebook或Instagram，並標記Pier 1929，即享9折優惠。

*生日優惠日期由2022年4月9日起，直至餐廳另行通知，建議各位前往餐廳前先向餐廳查詢*

歐陸日式半自助餐（FB＠Pier 1929）

Pier 1929

地址：灣仔碼頭2樓

電話：3188 9677

【生日優惠5】香港富麗敦海洋公園酒店

海洋公園全新酒店香港富麗敦海洋公園酒店，都有推出生日優惠！壽星只要下載 Sino Club 應用程式，即可享受會員獨家禮遇，於生日月份惠顧指定餐廳的單點菜單，會員尊享：

尊尚會員可享以下其中一項優惠：

星耀廳、星耀廊或沙嗲軒75折優惠（適用於首港幣$2,000元之消費）

「玉」8折優惠（適用於首港幣$3,000元之消費）

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星耀廊（FB＠香港海洋公園）

普通會員可享以下其中一項優惠：

星耀廳或星耀廊免費迎賓雞尾酒（供最多兩位享用）

「玉」免費指定甜品（供最多兩位享用）

生日電子優惠券會於會員生日月前一天發送至Sino Club手機應用程式帳戶內「我的帳戶」的「我的禮遇」內，請於生日月份內兌換。

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星耀廳（FB＠香港海洋公園）

香港富麗敦海洋公園酒店（FB＠香港海洋公園）

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港南區香港仔海洋徑3號

九龍區優惠餐廳

【生日優惠6】半島酒店大堂茶座

半島酒店推出10月份的「快樂生辰獎賞」優惠，壽星只要於生日當天惠顧大堂茶座「3道菜西式晚餐」2位，可獲贈生日蛋糕1個。而4位或以上惠顧大堂茶座晚餐，即享1位免費及生日蛋糕1個。注意，此優惠須於72小時前訂座，如要取消訂座，需提前至最少24小時通知。

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半島酒店的大堂茶座（FB＠半島酒店）

半島酒店大堂茶座

收費：HK$528/位（另加10%服務費）

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

電話：2696 6772／2696 6693

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【生日優惠7】百樂酒店Park café

百樂酒店Park café推出的10月生日自助餐優惠，當月壽星於生日月內，4位以上惠顧Park café自助餐，壽星即享免費和生日蛋糕1個，而同行賓客都有85折！適逢萬聖節，Park café於10月29至31日特別推出了嘩鬼同「樂」萬聖節海鮮自助晚餐，場地佈滿萬聖節裝飾，並提供多款「怪誕美食」，10月壽星不要錯過！

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百樂酒店Park café推出10月生日自助餐優惠 （FB＠Park Hotel Hong Kong）

生日優惠適用於自助午餐、自助晚餐、主題自助餐，但不可與其他優惠同時使用，亦須另收加一服務費，並以原價計算。

尚 ｢膳｣ 食養自助午餐

星期一至五: 每位HK$278 (成人) | 每位HK$258 (小童)

星期六、日及公眾假期: 每位HK$308 (成人) | 每位HK$278 (小童)

「蟹之美饌」海鮮自助晚餐

星期一至四: 每位HK$548 (成人) | 每位HK$388 (小童)

星期五至日、公眾假期及前夕: 每位HK$578 (成人) | 每位HK$398 (小童)

嘩鬼同「樂」萬聖節海鮮自助晚餐（10月29日至31日）

星期六及日：每位HK$578 (成人) | 每位HK$398 (小童)

星期一：每位HK$548 (成人) | 每位HK$388 (小童)

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Park café於10月29至31日特別推出了嘩鬼同「樂」萬聖節海鮮自助晚餐（FB＠Park Hotel Hong Kong）

百樂酒店Park café

地址: 尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168

WhatsApp：6588 0682

【生日優惠8】 8度海逸酒店

8度海逸酒店8度餐廳的10月生日優惠，凡4位以上同行惠顧自助晚餐，當月生日壽星可享半價優惠（以原價計算），或免費生日蛋糕1磅，或紅／白餐酒1瓶。此外，經酒店eShop預訂自助晚餐可享高達8折優惠，星期一至四首100位預訂客人亦可額外享9折優惠。

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8度海逸酒店8度餐廳10月生日優惠（FB＠8度海逸酒店）

價錢

星期一至四：每位HK$658（成人）／每位HK$408（小童 ）／每位HK$478（長者）

星期五至日、公眾假期及其前夕：每位HK$598（成人）／每位HK$458（小童 ）／每位HK$528（長者）

預訂8度海逸酒店8度餐廳： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

「星期一至四首100位預訂客人亦可額外享9折優惠。（FB＠8度海逸酒店）

8度海逸酒店

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1960

預訂8度海逸酒店8度餐廳： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

城景國際酒店City Café自助晚餐推出生日優惠（FB＠城景國際酒店）

【生日優惠9】城景國際酒店City Café

城景國際酒店City Café自助晚餐推出生日優惠，10月生日壽星於生日正日以及前後3天可獲贈生日蛋糕半磅。而City Café10月正進行「蟹饌．海鮮自助晚餐」，各位蟹迷壽星不要錯過！須於入座前2天預訂，以及生日客人須出示身份證明文件。

「蟹饌．海鮮自助晚餐」（FB＠城景國際酒店）

價錢

星期一至四（公眾假期除外）：每位HK$478（成人）／每位HK$348（小童 ）／每位HK$458（長者）

星期五至日及公眾假期：每位HK$498（成人）／每位HK$348（小童 ）／每位HK$478（長者）

City Café（FB＠城景國際酒店）

城景國際酒店

地址：香港九龍窩打老道23號

電話：2783 3287

新界區優惠餐廳

【生日優惠10】黃金海岸酒店－聆渢咖啡廳

黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳的10生日優惠，生日壽星於生日月份與一位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享一位免費！每位另外額外贈送餐酒一杯，以及壽星可獲贈半磅生日蛋糕。注意，壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑生日優惠自助餐電子券，即可使用生日優惠。

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黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳的10生日優惠 （FB＠黃金海岸酒店）

自助午餐

星期一至五：每位HK$398（成人）／每位HK$288（3-11歲小童 ）／每位HK$358（65歲或以上長者）

星期六、日及公眾假期 ：每位HK$468（成人）／每位HK$338（3-11歲小童 ）／每位HK$408（65歲或以上長者）

自助晚餐

星期一至五：每位HK$658（成人）／每位HK$398（3-11歲小童 ）／每位HK$508（65歲或以上長者）

星期六、日、公眾假期及其前夕：每位HK$738（成人）／每位HK$458（3-11歲小童 ）／每位HK$568（65歲或以上長者）

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聆渢咖啡廳（FB＠黃金海岸酒店）

聆渢咖啡廳

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

電話：2452 8448

【生日優惠11】龍鼓灘海邊BBQ燒烤場

位於屯門海邊龍鼓灘海邊BBQ燒烤場，主打任食BBQ套餐。場內設有普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或生日前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時任食多款燒烤美食。光顧之壽星將獲贈生日氣球座檯裝飾1套、生日照片1張等禮物，而收費滿8人更會獲贈送拉炮1支，一班好友最適合不過！

燒烤場位置屯門海邊（FB＠龍鼓灘海邊BBQ）

每組客人可享有的壽星優惠數量不限，扣除壽星費用後，其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。

收費詳情請按此

主打任食BBQ套餐（FB＠龍鼓灘海邊BBQ）

龍鼓灘海邊BBQ燒烤場

地址：屯門龍鼓灘村 136 地段（天后古廟隔鄰／K52龍鼓灘巴士總站對面）

電話：2613 8129／5601 1002

逢星期一、二休息 (公眾假期及特別日子除外)

【生日優惠12】La Famille 免費戚風小蛋糕

La Famille每個月都會抽出當月生日指定日子，免費送壽星戚風小蛋糕。La Famille的戚風蛋糕款式超多，而且口感鬆軟，一直很受歡迎。各位10月壽命星留意住La Famille的Instagram及Facebook，有機會獲得免費生日蛋糕！

適用於全港La Famille分店

（全文完）