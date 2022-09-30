行山新手路線｜將軍澳小夏威夷徑　瀑布靚景＋叢林天梯5大打卡位　1小時完成｜附路線＋交通

將軍澳小夏威夷徑是不少行山新手熱門路線，這條路徑鄰近寶琳市區，沿途平坦輕鬆，約1小時至1.5小時便可完成！於小夏威夷徑行山沿途風景優美，有茂密樹林、溪流石澗、瀑布等大自然風光，即使是新手或帶同小朋友進行親子遊都可以！下文為大家整理了5大打卡位、路線和交通詳情。

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將軍澳小夏威夷徑是不少行山新手熱門路線。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

將軍澳小夏威夷徑

小夏威夷徑位於將軍澳寶琳，從寶琳出發約1小時就可以完成。沿途以石屎平路為主、景色開揚，途經科技大學、鷓鴣山及井欄樹等地，可以見到充滿大自然氣息的石澗溪流及2個小型瀑布等，路線不算複雜，算得上是新手行山的好選擇。

小夏威夷徑行山攻略

👉🏻 前往方法

👉🏻 行山路線

👉🏻 5大打卡點

👉🏻 注意事項

前往方法

港鐵寶琳站A2出口，從新都城商場二期出發，往魷魚灣方向行，於寶琳北路左轉前行至行人路右邊，看到樓梯便是小夏威夷山徑起點。

從樓梯開始出發，沿路都是整齊的樓梯級和平坦路段。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

行山路線

從樓梯開始出發，沿路都是整齊的樓梯級和平坦路段，不用攀爬。而且路上有樹蔭，不用怕陽光太猛烈。於分叉路時向左繼續行，沿著石屎路徑及樓梯一直前行，便會看到一條小橋，穿過小橋後，再前行一點就會到達清平橋，之後沿路便會見到小夏威夷石澗、瀑布等打卡點。欣賞完瀑布後，從左邊山徑的小夏威夷徑原路折返，於十字路口處沿欄杆下山便會返回將軍澳市中心。

來回全程約2.5至3小時

沿途以石屎平路為主。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

小夏威夷徑5大打卡點

【打卡點1】小夏威夷石澗

在清平橋右邊就是小夏威夷徑熱門打卡點，小夏威夷石澗！這石澗由不同形狀的石頭配上清澈溪水形成。不少行山人士都會站在石頭上打卡，但由於溪水流動較快，加上石頭表面濕滑，大家拍照時要注意腳下安全，以免造成意外。

小夏威夷石澗是小夏威夷徑熱門打卡點。（IG＠anniewong1985）

【打卡點2】小夏威夷瀑布

穿過小夏威夷石澗，前行不久小夏威夷徑另一個熱門打卡點，小夏威夷瀑布（蓮苑臺瀑布）！小夏威夷瀑布的前身，是於50年代被開發成小夏威夷徑游泳場的大牛湖，現在則成為堤壩遺址。在這裡，大家可以感受到昔日儲水池的壯觀。打卡過後，沿瀑布的左邊便會走到堤壩頂部。

小夏威夷瀑布（蓮苑臺瀑布）（IG＠FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

【打卡點3】懸崖瀑布

離開上游的小夏威夷瀑布後，一直向下游方向走去。小夏威夷瀑布下游的盡頭是一幅懸崖瀑布，不少行山人士會選擇坐在瀑布附件的大石上打卡，拍照時將相機拉後一點，更可將整個寶琳的景色一覽無遺，或在這裡稍停腳步，欣賞山下景色亦不錯。注意，大石靠近懸崖，各位拍照時謹記不要過分走近懸崖邊，時刻注意安全。

小夏威夷瀑布下游的盡頭是一幅懸崖瀑布。（IG＠mi_hikingpics）

【打卡點4】叢林中的「天梯」

行小夏威夷徑時，沿路都是石頭梯級，而旁邊都是樹蔭，形成了一個被森林包圍的感覺。大家若走得累，可以稍為休息順便打打卡，從石頭梯級最下邊位置向上可以叢林中拍出「天梯」感覺！

從石頭梯級最下邊位置向上可以叢林中拍出「天梯」感覺！（IG＠denishyu）

【打卡點5】綠色欄杆小步道

最後一個小編推介的打卡點就是這條綠色欄杆！看似普通的綠色欄杆，只要加上一個感性甫士，立刻變成打卡點！加上這條小步道下潺潺流水，大家不妨在這裡拍下行山認認證照！

大家不妨在這裡拍下行山認認證照！（IG＠cyc.0614）

注意事項

雖然小夏威夷徑沿途平坦，但途中經過水澗想拍照時請小心地滑！最後小編提提各位行山人士，即使新手路線難度不高亦請不要輕視，一定要小心注意安全！

（全文完）