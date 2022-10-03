一線搜查｜$2,200買濾水器駁錯喉　食水煲滾仍有大量雜質　嬰兒飲2年污水奶｜附消委會選購貼士

一線搜查｜不少人都喜歡在家中安裝濾水器，以確保家人能夠飲用乾淨食水，但若然安裝錯誤，食水有機會反變污水！日前，內地一名母親花費$2,200購買濾水器，可是因為駁錯水喉，令嬰兒在2年間全飲用雜質奶粉，即看下文詳情。

嬰兒慘飲2年雜質奶粉。（示意圖）（freepik）

濾水器駁錯喉變污水 煲滾後有大量雜質

據內地傳媒報道，杭州一名母親2年前花費$2000人民幣（約$2200港幣）在家中安裝鋅盤下式濾水器，而嬰兒亦是靠濾水器的食水沖奶粉，一直未見異樣。直至母親近日更換濾芯時，才發現食水煲滾後仍出現大量雜質，於是聯繫客服查詢水質問題。

食水煲滾後仍出現大量雜質。（微博圖片）

2年間從未成功過濾食水

客服回應指，濾芯品質良好，建議母親可以檢查濾水器喉管是否安裝錯誤，結果發現濾水器竟然接駁到下水道水管的出入口，相等於直接把污水駁到水龍頭，而過濾器更未能發揮功效，不曾將鐵鏽、砂石、細菌等雜質過濾，令事主一家，包括嬰兒天天都在飲用污水。

事件被揭發後，客服承諾可以為事主重新安裝駁喉，並願意賠償3年濾芯費用作補償，不過事主不接受此方案，要求店家賠償6萬人民幣，但店家未有回應。

濾水器接駁到下水道水管的出入口。（微博圖片）

消委會3大選購貼士

消費者委員會（消委會）曾經指出，鋅盤下式濾水器一般售價較高昂，普遍上千元，價錢由約$2,100至$5,860不等，部分需要由技術人員安裝。不少型號備有多支濾芯，而每支濾芯的建議更換時間或有不同，如要選用該等型號的產品，必須經常留意不同濾芯的建議更換時期，並適時更換。

選購貼士如下：

【1】留意適用水溫

現時不少家庭的食水供應系統已可供應冷熱水，供水加熱系統可能可以將食水加熱至40℃以上。市民須留意絕大部分濾水器並不支援過濾超過35℃至40℃的熱水，否則可能損害濾水器喉管、濾芯，影響濾芯過濾效能。

【2】需要耗水耗電

部分型號的濾水器或食水處理器需要插上電源操作，會耗用較多食水（例如逆滲透或電解水機）。選購前必須留意，確定擬放置濾水器的位置有電源供應，並應珍惜用水用電。

【2】留意濾芯供應情況及價錢

考慮濾芯供應是否穩定，以及是否容易購買得到。部分型號換芯較頻密，每年要花的費用相應較高。

熱水可能損害濾水器喉管、濾芯。（freepik）

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（全文完）