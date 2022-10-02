重陽節｜新手行山4條路線　彌勒山芒草＋城門水塘天空之鏡＋虎山海景日落　半小時完成

新手行山路線｜每年10月中尾至11月初，都是香港觀賞芒草的最好時間。在即將到來的重陽節假期，除了拜山掃墓，大家不妨趁天氣稍涼去行山，親親大自然。《有線生活》下文為大家介紹4大新手行山路線，包括多個打卡點和交通，4條路線沿途不會崎嶇、景色優美，最快半小時就可以輕鬆完成！

每年10月中尾至11月初，都是香港觀賞芒草的最好時間。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

4大新手行山路線

【1】城門水塘

👉🏻 交通

👉🏻 行山路線

👉🏻 5大打卡位

👉🏻 注意事項

【2】小夏威夷徑

👉🏻 前往方法

👉🏻 行山路線

👉🏻 5大打卡位

👉🏻 注意事項

【3】彌勒山郊遊徑

👉🏻 交通

👉🏻 行山路線

👉🏻 5大打卡位

👉🏻 注意事項

【4】大澳虎山

👉🏻 交通

👉🏻 行山路線

👉🏻 6大打卡位

👉🏻 注意事項

4條路線沿途不會崎嶇、景色優美，最快半小時就可以輕鬆完成！（資料圖片）

【新手路線 1】城門水塘

城門水塘行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 5大打卡位

👉🏻 建議行山路線

👉🏻 注意事項

城門水塘

城門水塘又稱為上城門水塘，位於荃灣區城門谷一帶（城門郊野公園），是香港首個可將儲水從新界輸往香港島使用的水塘。

攝影愛好者勝地

根據環保團體綠色力量過往公佈的蝴蝶多樣性調查結果，在城門水塘能發現高達120種蝴蝶，當中包括全球最細小的鳳蝶，燕鳳蝶。此外，城門水塘亦曾被市民選為「本港最佳的觀賞蝴蝶地點」，加上水塘周邊種植了許多白千層樹，倒映在水塘湖面的畫面吸引大批攝影愛好者前來。

城門水塘吸引大批攝影愛好者前來。（IG＠hausuki）

交通

行山人士可在港鐵荃灣站B1出口出，步行至兆和街，搭乘82號綠色小巴直達城門水塘。

推薦閱讀：漁護署列19行山黑點 獅子山、新娘潭等熱門山徑上榜！

建議行山路線

大家先從城門水塘菠蘿壩小巴總站出發，沿樓梯上一直走便會見到賞蝶園。離開賞蝶園後，沿著菠蘿壩自然教育徑一路走，便會到達白千層林道。繼續向前行就會到達「水畔千層」。之後一路前行，看到「水塘主壩」的路牌往主壩方向，走到見到下個路標「觀景台方向」接著走便可到達涼亭「享逸台」。之後走少許回頭路，會看到往「主壩」的路牌，跟著走便會到達主壩。最後沿麥理浩徑回到菠蘿壩小巴總站結束。

全程大約3.5至4小時

在菠蘿壩小巴總站下車後，沿著這條樓梯出發。（資料圖片）

5大打卡位

【打卡位1】賞蝶園－賞蝶、打卡、野餐好去處

入秋時份，城門水塘的蝴蝶是最多的！在城門水塘行山途中，大家會看到不同品種的蝴蝶。而在賞蝶園，更有一大片綠油油的草地，大家在此賞蝶打卡或在園內的桌椅野餐都可以！

大家在此賞蝶打卡或在園內的桌椅野餐都可以！（IG＠hausuki）

【打卡位2】白千層林道－MV、電視劇取景地

第2個打卡點就是白千層林道。行山初段，會途經兩旁種滿排排白千層樹的道路。由於白千層樹的樹皮既雪白且柔軟，加上壯觀的高大樹幹，走在中間更彷如置身一條綠色隧道，成為行山人士熱門打卡點！歌手謝安琪的《山林道》MV和多部電視劇都曾在這裡取景。

種滿排排白千層樹的道路。（IG＠floflolee）

【打卡位3】水畔千層－「水浸白千層」

「水浸白千層」是城門水塘熱門打卡位之一。通常在雨季後，水塘水位較滿時，白千層樹木的根部便會浸沒於雨水中，出現「水浸白千層」景象。加上水塘映照著白千層樹森，有如「天空之鏡」！

水塘映照著白千層樹森，有如「天空之鏡」！（IG＠j0k3rki113r）

通常在雨季後，水塘水位較滿時，白千層樹木的根部便會浸沒於雨水中。（IG＠j0k3rki113r）

【打卡位4】享逸台－俯瞰整個城門水塘

離開水畔千層後，可以向下個打卡點「享逸台」進發。享逸台是一個位於山上的涼亭，由於位置較高，在那裡可俯瞰到整個城門水塘和水浸白千層美景。此外，行山人士都可以在享逸台稍作休息。

享逸台可俯瞰到整個城門水塘和水浸白千層美景。（資料圖片）

【打卡位5】主壩－ 鐘形漏斗瀑布

最後一個打卡點就是主壩！大家到達城門水塘主壩後，會看到一個藍色的閘，主壩附近的有兩個被列為一級歷史建築的排洪漏斗。遇上水塘滿水時，鐘形漏斗會進行排洪，屆時會看到一個超壯觀的瀑布！

遇上水塘滿水時，鐘形漏斗會進行排洪，屆時會看到一個超壯觀的瀑布！（IG＠mama.hiking）

大家到達城門水塘主壩後，會看到一個藍色的閘。（IG＠emilyluk1409）

【新手路線 2】小夏威夷徑

小夏威夷徑行山攻略

👉🏻 前往方法

👉🏻 行山路線

👉🏻 5大打卡點

👉🏻 注意事項

將軍澳小夏威夷徑

小夏威夷徑位於將軍澳寶琳，從寶琳出發約1小時就可以完成。沿途以石屎平路為主、景色開揚，途經科技大學、鷓鴣山及井欄樹等地，可以見到充滿大自然氣息的石澗溪流及2個小型瀑布等，路線不算複雜，算得上是新手行山的好選擇。

前往方法

港鐵寶琳站A2出口，從新都城商場二期出發，往魷魚灣方向行，於寶琳北路左轉前行至行人路右邊，看到樓梯便是小夏威夷山徑起點。

從樓梯開始出發，沿路都是整齊的樓梯級和平坦路段。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

行山路線

從樓梯開始出發，沿路都是整齊的樓梯級和平坦路段，不用攀爬。而且路上有樹蔭，不用怕陽光太猛烈。於分叉路時向左繼續行，沿著石屎路徑及樓梯一直前行，便會看到一條小橋，穿過小橋後，再前行一點就會到達清平橋，之後沿路便會見到小夏威夷石澗、瀑布等打卡點。欣賞完瀑布後，從左邊山徑的小夏威夷徑原路折返，於十字路口處沿欄杆下山便會返回將軍澳市中心。

來回全程約2.5至3小時

沿途以石屎平路為主。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

小夏威夷徑5大打卡位

【打卡位1】小夏威夷石澗

在清平橋右邊就是小夏威夷徑熱門打卡點，小夏威夷石澗！這石澗由不同形狀的石頭配上清澈溪水形成。不少行山人士都會站在石頭上打卡，但由於溪水流動較快，加上石頭表面濕滑，大家拍照時要注意腳下安全，以免造成意外。

小夏威夷石澗是小夏威夷徑熱門打卡點。（IG＠anniewong1985）

【打卡位2】小夏威夷瀑布

穿過小夏威夷石澗，前行不久小夏威夷徑另一個熱門打卡點，小夏威夷瀑布（蓮苑臺瀑布）！小夏威夷瀑布的前身，是於50年代被開發成小夏威夷徑游泳場的大牛湖，現在則成為堤壩遺址。在這裡，大家可以感受到昔日儲水池的壯觀。打卡過後，沿瀑布的左邊便會走到堤壩頂部。

小夏威夷瀑布（蓮苑臺瀑布）（IG＠FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

【打卡位3】懸崖瀑布

離開上游的小夏威夷瀑布後，一直向下游方向走去。小夏威夷瀑布下游的盡頭是一幅懸崖瀑布，不少行山人士會選擇坐在瀑布附件的大石上打卡，拍照時將相機拉後一點，更可將整個寶琳的景色一覽無遺，或在這裡稍停腳步，欣賞山下景色亦不錯。注意，大石靠近懸崖，各位拍照時謹記不要過分走近懸崖邊，時刻注意安全。

小夏威夷瀑布下游的盡頭是一幅懸崖瀑布。（IG＠mi_hikingpics）

【打卡位4】叢林中的「天梯」

行小夏威夷徑時，沿路都是石頭梯級，而旁邊都是樹蔭，形成了一個被森林包圍的感覺。大家若走得累，可以稍為休息順便打打卡，從石頭梯級最下邊位置向上可以叢林中拍出「天梯」感覺！

從石頭梯級最下邊位置向上可以叢林中拍出「天梯」感覺！（IG＠denishyu）

【打卡位5】綠色欄杆小步道

最後一個小編推介的打卡點就是這條綠色欄杆！看似普通的綠色欄杆，只要加上一個感性甫士，立刻變成打卡點！加上這條小步道下潺潺流水，大家不妨在這裡拍下行山認認證照！

大家不妨在這裡拍下行山認認證照！（IG＠cyc.0614）

注意事項

雖然小夏威夷徑沿途平坦，但途中經過水澗想拍照時請小心地滑！最後小編提提各位行山人士，即使新手路線難度不高亦請不要輕視，一定要小心注意安全！

【新手路線】彌勒山郊遊徑

彌勒山行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 建議路線

👉🏻 彌勒山5大打卡位

👉🏻 注意事項

彌勒山郊遊徑

彌勒山郊遊徑全長5公里，位於昂坪以北的彌勒山。彌勒山郊遊徑圍繞住整個彌勒山山腰，路程十分平坦，只需約兩小時便能輕鬆完成，適合行山新手前往。沿途除了茂密樹林，還可遠眺大東山及鳳凰山的美景。而在秋天時分，山上更是芒草盛開。

彌勒山最佳觀賞芒草時間：每年10月底至11月中。

彌勒山郊遊徑全長5公里。（IG＠wonghang327）

交通

於東涌乘搭23號大嶼山巴士／昂坪360纜車到昂坪市集。

建議路線

穿過昂坪市集後，沿路牌指示前往至彌勒山郊遊徑，途經昂坪戴維斯青年旅舍後，向昂坪營地方向繼續走，看到「東山法門」附近的郊遊徑入口就到起點。從「東山法門」附近的郊遊徑入口出發，往左邊的梯級走，直到下一個分岔路口便向左往鳳凰徑方向行，然後繼續走樓梯上山。看到寫著「鳳凰徑第四段」的標示，往右邊彌勒山山頂方向的小徑行，沿途行上山都會看到芒草。

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彌勒山郊遊徑圍繞住整個彌勒山山腰。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

彌勒山5大打卡位

【打卡位1】日系木棧道＋昂坪360纜車

在彌勒山郊遊徑行山，出發時會途經通往心經簡林的昂坪棧道入口，那裡有條長長的木棧道，在這裡打卡調色後便可變成和風日系棧道！加上昂坪360纜車就位於頭頂，行經棧道時都會拍到纜車經過，大家不妨在此打個卡。

大家不妨在此打個卡。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

【打卡位2】金黃芒草海

當大家差不多走到山頂位置，沿途便是一片片金黃芒草，再向前行就可見到一整個金黃色的山頭。若遇上日落時間，陽光底下的芒草更會顯得金光閃閃的，這時打卡效果最美！大家可以走近芒草拍照，就彷彿被大片芒草海包圍似的。但請謹記不要肆意踐踏或破壞芒草，愛護大自然。

當大家差不多走到山頂位置，沿途便是一片片金黃芒草。（IG＠momo_choimomo）

【打卡位3】山頂俯瞰東涌市景

大家行到山頂便會會看見直升機停機坪和天文台氣象監測站，可以在那這裡稍作休息並觀賞東涌市景和飛機升降。

可以在那山頂稍作休息並觀賞東涌市景。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

【打卡位4】標高柱「Kill標」

沿著氣象監測站的鐵絲網一直行就會見到彌勒山的標高柱。標高柱位於山頂位置，但由於它建在一塊較突出的石頭上，位置上比較危險，小編不建議攀爬，遠遠拍照留念便可。

標高柱位於山頂位置。（IG＠jpachelbel）

【打卡位5】昂坪棧道長又長

最後一個打卡位就是這條長長的棧道梯級！昂坪棧道以木板鋪設，組成連環緊扣的木級樓梯。但由於昂坪棧道的梯級上落幅度較大，行山人士切記注意安全，不要顧著看手機或打卡！

昂坪棧道（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

最近氣溫稍涼，不少行山友都出動了！（IG＠sing9596sing）

注意事項

各位如打算日落時份上山賞芒草，記得一定要準備電筒或有照明功能的手提電話方便回程時使用。此外，行走在昂坪棧道時，請各位一定要利用扶手並與其他行山人士保持禮讓。不要過分在木板上跳動，以防發生意外。最後小編提提各位行山人士，即使彌勒山郊遊徑難度不高亦請不要輕視，在美景下打卡之餘一定要小心注意安全！

【新手路線】大澳虎山

大澳虎山行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 行山路線

👉🏻 6大打卡位

👉🏻 注意事項

大澳虎山

高77米的虎山位於大澳西面，紅欄山徑全長約3.2公里，途中只有少許斜坡，全程十分平坦，行完整條山徑需約20分鐘左右，絕對是新手行山之選！從大澳市中心出發，約半小時就可行到山頂，沿途會看到一望無際的海景和港珠澳大橋，虎山更是香港觀賞日落的好地方，一家人或一班好友去行山，更可安排大澳一日遊，吃美食、打打卡！

交通

港鐵東涌站B出口，乘11號巴士到大澳總站。

相關閱讀：漁護署列19行山黑點 獅子山、新娘潭等熱門山徑上榜！

高77米的虎山位於大澳西面，紅欄山徑全長約3.2公里。（IG＠sing9596sing）

行山路線

到達大澳市中心後，往大涌橋（橫水渡橋）方向行，途中會看見一排排棚屋。穿過大涌橋後，沿著石仔埗街走約20分鐘，走少林寺旁邊的石屎路便可通往虎山，大約走數十級樓梯，便會看到紅欄山徑，之後便是一直路，最後沿路回程便完成。

來回全程約1小時

行山新手路線推薦👉🏻 城門水塘｜水浸白千層天空之鏡＋鐘形漏斗瀑布5大打卡位 新手輕鬆完成！

走少林寺旁邊的石屎路便可通往虎山。（資料圖片）

6大打卡位

【打卡位1】紅欄山徑

提到虎山行山，最出名的一定是標誌性的「紅欄山徑」。從起點開始一直行，經過約數十級樓梯後，便會看到一條條長長的步道。步道的兩旁設有亮眼的紅色欄杆，加上藍天白雲與綠油油的山徑映襯下，眼前景象就好比一幅畫作，絕對是打卡之選！

提到虎山行山，最出名的一定是標誌性的「紅欄山徑」。（IG＠ivyso）

【打卡位2】無敵大海景

由於虎山的紅欄山徑兩旁沒有高大樹蔭，景色十分開揚。而山徑旁邊便是南中國海和港珠澳大橋，走在步道上，隨時都可以欣賞到360度無敵大海景，幸運的話還可以看到中華白海豚！大家行山途中不妨停下來尋找一下可愛的海豚，順便以海景為背景拍照留念。

山徑旁邊便是南中國海和港珠澳大橋。（IG＠bibiandfrankho）

【打卡位3】黑白標柱

不少行山人士會坐上標柱上打卡，大澳虎山山徑途中亦有一條黑白標柱，坐上去可以拍到背山面海的美照「Kill標」。大家拍照之餘，請一定一定要注意安全，以免樂極生悲。

坐上去可以拍到背山面海的美照「Kill標」。（IG＠akyweiwei）

【打卡位4】涼亭

虎山上的涼亭亦是打卡好位置！沿住步道一直走，在接近盡頭位置便會看到涼亭。大家可以在涼亭休息補充體力、拍照留念。若向前再多行一點點，往回望便可拍到整個中式涼亭和高低起伏的山徑。

虎山上的涼亭亦是打卡好位置！（IG＠sammilau2）

【打卡位5】日落

大澳虎山四周沒有高樓、壯樹遮擋，絕對是欣賞日落的好位置。小編建議大家可以先在大澳進行一日遊，較準時間再慢慢行上山順道欣賞日落。

大澳虎山絕對是欣賞日落的好位置。（IG＠haharen）

大家可以先在大澳進行一日遊，較準時間再慢慢行上山順道欣賞日落。（IG＠haharen）

【打卡位6】芒草

秋天時分行經虎山的沿途，會看到紅色欄杆兩旁長出的一些芒草。雖然壯觀場面未必及得上以芒草出名的大東山，但虎山難度沒那麼高，風景優美，每年大約10月初至11月中是大澳虎山芒草盛開時期，大家可以考慮這裡！

虎山難度沒大東山那麼高，大家可以考慮這裡！（IG＠laishunhang）

注意事項

由於虎山山徑沿途沒有街燈，若大家去看日落，請準備電筒或有照明功能的手提電話方便回程時使用。最後小編提提各位行山人士，即使虎山難度不高亦請不要輕視，一定要小心注意安全！

（全文完）