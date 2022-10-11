北海道札幌10間近地鐵酒店　3分鐘步行JR＋日式旅館＋溫泉風呂　人均$150性價比超高

日本自由行｜去旅行選酒店，方便度一定是考慮因素之一。《有線生活》今次為大家介紹10間位於北海道札幌鄰近車站的酒店，不但CP值高，亦有溫泉大浴場，而且極近JR車站，最平人均低至$150，性價比十分高！

日本酒店推介：

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1. JR札幌日航酒店（JR Tower Hotel Nikko Sapporo）

JR札幌日航酒店直接連接JR札幌站南口，由新千歲機場出發可以輕鬆到達。天然溫泉風呂位於22樓，開放時間為早上6-9時及中午12至晚上11時，住客可以從落地大玻璃欣賞扎幌市一流的晨景和夜景。另更設有男女桑拿，供旅客消除疲勞。

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位於札幌車站南口綜合設施「JR大廈」高層的地標酒店。(酒店官網)

溫泉風呂位於22樓，享受由地下1000米湧出的天然泉水，同時俯瞰城市景色。(酒店官網)

從房間窗戶觀賞迷人夜景。(酒店官網)

地址：北海道札幌市中央區北５條西２丁目5番地

交通：JR札幌站南口直通(東檢票口/南口步行3分鐘)

價格：HK$1300起/晚。(人均HK$650)

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2. 札幌十字酒店（Cross Hotel Sapporo）

地理位置在市中心，由JR札幌站東大廳南口步行5分鐘即可到達。人均$250元。酒店鄰近就是著名地標札幌市時計台。住客可事前聯絡酒店，協助安排周年紀念日房間的氣球裝飾，留下美好的驚喜回憶。

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酒店有三人房選擇。（booking.com）

展望大浴場位於酒店最高層。（booking.com）

可以請酒店準備驚喜房間佈置。(tabirai.net)

地址：北海道札幌市中央区北2条西2-23

交通：從JR札幌站東大廳南口步行約5分鐘

價格：HK$520起/晚。(人均HK$260)

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3. 北海道札幌大通柔婕閣酒店/北海道札幌大通拉珍特住宿飯店（La’gent Stay Sapporo Odori）

前往地鐵薄野站和大通站只需步行5-6分鐘。酒店位於大通公園和狸小路附近，設有特色榻榻米風格的客房，室內設計以船倉為主題，設有酒吧。3樓和5樓有兩個大浴場「ぽんの湯」，住客在此尋找可愛的狸貓「打卡」。兩個浴池都有休息空間，可以一邊看電視一邊享受免費的冰棒。

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和洋混合式套房。（booking.com）

大浴場「ぽんの湯」。(tabirai.net)

尋找可愛的狸貓「打卡」。(tabirai.net)

地址：札幌市中央區南2條西五丁目26-5

交通：從地鐵大通站步行約5分鐘

價格：HK$375起/晚。(人均HK$187.5)

4. 札幌由緣溫泉日式旅館 (ONSEN RYOKAN YUEN SAPPORO)

由地鐵大通站1號出口步行8分鐘即可到達，位於市中心卻罕有地提供附帶露天浴池的套房。露天浴池採用拱形天花板，您可以一邊欣賞不斷變化的天空，一邊享受沐浴的樂趣。「家庭套房」最多可容納 4 人。

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設計簡約的酒店外觀。(tabirai.net)

露天浴池，一邊欣賞不斷變化的天空，一邊享受沐浴的樂趣。(tabirai.net)

溫暖色調的和室。(tabirai.net)

地址：北海道札幌市中央區北 1 條西 7-6

交通：從地鐵大通站1號出口步行約8分鐘

價格：HK$822起/晚。(人均HK$411)

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5. 普樂美雅飯店- TSUBAKI-札幌（Premier Hotel -Tsubaki- Sapporo）

JR札幌站北口和酒店之間有免費穿梭巴士服務，距離地鐵菊水站9分鐘步程。亦設有大型地下停車場，方便自駕遊客。酒店位於36號國道沿線，俯瞰清澈的豐平川，距離不夜城薄野僅幾步之遙，位置旺中帶靜。豐平川沿河有長廊和單車道，在黃昏時可以寧靜地散步。

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酒店俯瞰清澈的豐平川。(tabirai.net)

酒店裝璜是宮廷奢華風。(tabirai.net)

JR札幌站北口和酒店之間有免費穿梭巴士服務。(tabirai.net)

地址：北海道札幌市豐平區豐平4條1丁目1-1

交通：JR札幌站北口與酒店之間的免費穿梭巴士服務，或地鐵菊水站出站後步行9分鐘

價格：HK$445起/晚。(人均HK$222.5)

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6. 北海道札幌格蘭大酒店（Sapporo Grand Hotel）

緊鄰大通公園，札幌格蘭大酒店位於三個車站的的中心，步行7-10分鐘即可到達地鐵札幌站、地鐵大通站和JR札幌站。在JR札幌站朝大通公園方向有一條地下通道直達酒店，在大雪天十分方便。酒店擁有7間餐廳，提供日餐，中餐，西餐等各國美食。

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JR札幌站有一條地下通道直達酒店。(tabirai.net)

附近三個車站均只是7-10分鐘步行距離。(tabirai.net)

酒店擁有7間餐廳，提供多國菜式。(tabirai.net)

地址：北海道札幌市中央區北1條西4丁目

交通：地下通道直連JR札幌站步行約10分鐘。距大通公園約5分鐘。

價格：HK$555起/晚。(人均HK$277.5)

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7. 札幌大通公園景觀飯店 (Sapporo View Hotel Oodori Kouen)

人均$144.5超抵價格！由地鐵大通站步行5分鐘即可到達。提供標準雙人房、寬敞的豪華雙床房、和洋混合式套房等多種房型。更設有寵物專用房，配備寵物用具方便帶同狗狗出遊的主人們。部份房間可容納 3 人或以上，非常適合朋友或家庭旅行。住客可以指定面向大通公園的房型，以欣賞季節變化的景色或活動。

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酒店旁邊是景點大通公園。(tabirai.net)

住客可以指定面向大通公園的房型。(tabirai.net)

酒店最近增設寵物專用房。(tabirai.net)

地址：北海道札幌市中央區大通西8丁目

交通：從地鐵大通站步行約5分鐘，從西11丁目站步行約3分鐘

價格：HK$289起/晚。(人均HK$144.5)

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8. 札幌放鬆酒店及酒吧（Unwind Hotel & Bar Sapporo）

從地鐵中島公園站步行約4分鐘可到達。大廳的設計概念為森林小屋，令住客猶如進入童話世界。酒店內設有手信販售點，旅客還可以租用即影即有相機、寬胎自行車等設備探索札幌市。下午5時後，住客可以享用免費葡萄酒。

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森林小屋風格的大廳，令住客猶如進入童話世界。(tabirai.net)

房間設計同樣採用森林小屋風格，予人溫暖的感覺。(booking.com)

夏季屋頂露台會開放，住客可圍著篝火在露營的氛圍中放鬆身心。(tabirai.net)

晚間設免費葡萄酒享用時間。(tabirai.net)

地址：北海道札幌市中央區南8條西5丁目289-111

交通：地鐵南北線中島公園站2號出口步行約4分鐘

價格：HK$560起/晚。(人均HK$280)

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9. 札幌京王普雷利亞飯店 (KEIO PRELIA HOTEL SAPPORO)

從JR札幌站步行約3分鐘，地理位置非常便利。酒店有大浴場和健身房，大浴場更開放至深夜1時，適合早出晚歸的旅客。提供雙床房、雙人房和三人房等多種房型，某些房型可以眺望北海道大學和札幌的街道。所有房間都配備了空氣加濕淨化器和礦泉水。15樓及以上的房間配備了Nanocare美髮風筒，部分房間還配備了Nespresso咖啡機。

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所有房間都配備了空氣加濕淨化器和礦泉水。(booking.com)

房間眺望北海道大學和札幌的街道。(tabirai.net)

開放至深夜1時的大浴場。(tabirai.net)

特色自助早餐。(tabirai.net)

地址：北海道札幌市北區北8條西4-11-1

交通：從JR札幌站北口步行約3分鐘

價格：HK$530起/晚。(人均HK$265)

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10. 札幌中島公園普樂美雅飯店（Premier Hotel Nakajima Park Sapporo）

人均$150超抵價格！在JR札幌站北口有免費穿梭巴士直達，由地鐵中島公園步行只需4分鐘。酒店位於中島公園附近，被大自然包圍，這裡欣賞夏天的綠意盎然和冬天的雪花紛飛。

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被美麗的自然景色包圍的普樂美雅飯店 中島公園。(tabirai.net)

有和室及洋式房型供選擇。(tabirai.net)

房間窗戶面向中島公園，景觀開揚。(booking.com)

每天的早餐菜單都會更換。(tabirai.net)

地址：北海道札幌市中央區南10條西6丁目1-21

交通：JR札幌站北口免費穿梭巴士直達，或地鐵中島公園3號出口步行4分鐘

價格：HK$300起/晚。(人均HK$150)

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（全文完）