日本京都8間近車站酒店　2分鐘直達鐵路／免費浴場／廚房／日式裝潢　超高評價親子、情侶必住

各位打算去京都旅遊的朋友，是否已經預訂好住宿呢？如果尚未有心水，《有線生活》為你精選10間鄰近京都車站的酒店，每間都在各訂房網站上獲極高評分，人氣十足，跟着入住就不用怕「中伏」，大家不妨考慮一下！

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京都建築古色古香。（freepik）

京都人氣酒店1｜22單位旅館

近乎零負評的「22單位旅館」（22 PIECES）以無印文青設計為主，從京都車站八条口步行4至5分鐘即可到達。房間空間寬敞，面積至少由34㎡起跳，而且配有小廚房供住客煮食，鍋、碗、餐具應有盡有，只要到鄰近的AEON MALL購買食材，即可感受京都住家生活。大堂設有家電、音響免費借用，亦有提供任飲咖啡、茶、日本酒等，CP值極高。

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面積至少由34㎡起跳（Agoda）

廁所空間同樣寬敞（Agoda）

22單位旅館：

地址：9-4 Muromachi, Higashikujyo, Minami-ku, Kyoto-shi,, 京都

交通：京都車站「八条口」出口步行4至5分鐘

價格：HK$863起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準（Agoda）

京都人氣酒店2｜美滿如家公寓 京都車站

主打服務式公寓的美滿如家，近年在京都開設了新據點「美滿如家公寓 京都車站」（MIMARU KYOTO STATION），提供二房式及三房式套房，適合兩個家庭相約共同出遊。每間房都以四人家庭為主，提供完整餐廳、廚房、洗衣空間等設備，部份高樓房更可以眺望世界遺產音羽山清水寺，又可到錦市場購買地道食材，在公寓享受煮食樂趣。

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設有完整餐廳、廚房、洗衣空間（Agoda）

部份房間有私人花園（Agoda）

Pokemon主題套房（Agoda）

美滿如家公寓 京都車站：

地址：15-1 Higashikujo, Higashisannocho, Minami-ku, 京都

交通：京都車站「八丈東」出口步行1分鐘

價格：HK$1,437起／晚（5位成人）

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京都人氣酒店3｜REF京都八條口by Vessel酒店

「REF京都八條口by Vessel酒店」（REF Kyoto Hachijoguchi BY VESSEL HOTELS）以木系風格為主，提供「包む 朝ごはん」服務，意指包辨住客早餐，讓大家嘗試親手將各種配料包入壽司、薄餅等，又有趣又好吃。酒店提供兒童用品借用，對親子出遊的家庭來說十分友善，另外亦有特色設計的酒吧，可品嚐日本威士忌等多種酒精飲品。

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房間以木系風格為主（Agoda）

酒店對親子出遊家庭十分友善（Agoda）

早餐可親手做壽司及薄餅（Agoda）

REF京都八條口Vessel酒店：

地址：57, Higashikujou Muromachi, Minami-ku, 京都

交通：京都站「八條口」步行3分鐘

價格：HK$255起／晚（2位成人）

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京都人氣酒店4｜京都千酒店

京都千酒店（THE THOUSAND KYOTO）以京町家的格子風格為主，從走廊行入酒店時，可以見到由玻璃紗創作的藝術裝置隨風輕柔飄動，房間以禪家思想作靈感，讓住客可以從陽台或窗邊觀賞庭園景緻。另外亦有擺放茶器作佈置，以及提供京都產的碳與櫻花精華原創身體乳，令大家充滿感受京都的傳統與自然元素。酒店設有以冥想為主題的SPA，備有溫浴設施、岩盤浴、乾式三溫暖（男性專用），讓大家五感放鬆。

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酒店房間以禪家思想作靈感（Agoda）

日式客廳及陽台位置（Agoda）

五感放鬆冥想為主題的SPA（Agoda）

京都千酒店：

地址：570, Higashishiokoji-cho, shimogyo-ku, 京都

交通：京都站中央門步行2分鐘

價格：HK$899起／晚（2位成人）

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京都人氣酒店5｜京都Terrace八條東口 大和ROYNET酒店

京都Terrace八條東口 大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Kyoto Terrace Hachijohigashiguchi）以日本獨有的十二單傳統和服為意象，用現代設計來呈現傳統京都特色，將摩登風格融入室內裝潢之中。酒店提供面膜、洗衣機、微波爐、製冰機、小童用品和自動販賣機等，客房則設置了空氣清淨機、熨衣設備、壓褲機和水壺，十分齊全，有住客表示新年還有免費清酒享用。

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京都Terrace八條東口 大和ROYNET酒店（trip.com）

廁所位置寬敞有浴缸（trip.com）

有製冰機和自動販賣機（trip.com）

京都Terrace八條東口 大和ROYNET酒店：

地址：京都，南區，9-2 kitakarasuma-cho, Higashi-kujo Minami-ku，601-8017

交通：京都站「八条口」步行7分鐘

價格：HK$315起／晚（2位成人）

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京都人氣酒店6｜櫻花露台畫廊酒店

櫻花台畫廊酒店（Sakura Terrace The Gallery）分為北翼和南翼，前者住客較少，有Check In櫃台；後者住客較多，有大浴場和桑拿室。每位住客Check In時均可享用Welcome Drink，而大浴場就分為男湯和女湯，觀光購物後，可以馬上泡湯休息。不過要注意，酒店並不接受12歲以下小童入住，打算家庭出遊的朋友可能就不適合了。

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櫻花露台畫廊旅館（Agoda）

裝潢相當溫馨舒適（Agoda）

南翼有桑拿室（Agoda）

大浴場分為男湯和女湯（Agoda）

櫻花露台畫廊旅館：

地址：39 Higashi Kujo Kamitonoda cho, Minami-ku, 京都

交通：

京都站八条西口步行2分鐘

關西機場搭乘利木津巴士 至京都站八条口下車 步行4分鐘

價格：HK$399起／晚（2位成人）

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京都人氣酒店7｜京都悠洛酒店美憬閣

京都悠洛酒店美憬閣（Dhawa Yura Kyoto Banyantree Group）主打女性旅客市場，所有設施與服務皆以女生作考量，例如大廳會免費提供天然維他命水果排毒水、挑選本地芳香精油到每間房、免費使用2百多年老品牌「上羽繪惣」天然胡粉指彩指甲油等，絕對是女生們的天堂。另外，所有客房均配有席夢思床和西陣織床頭板，又設晚上11點到早上7點門禁，相當安全。

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京都悠洛酒店美憬閣（Agoda）

京都悠洛酒店美憬閣（Agoda）

天然胡粉指彩指甲油（Agoda）

京都悠洛酒店美憬閣：

地址：84 Ohashicho Higashiyama ku, 祇園, 京都

交通：三条駅／三条京阪駅徒歩約3分鐘

價格：HK$970起／晚（2位成人）

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京都人氣酒店8｜京都十字飯店

京都十字飯店（Cross Hotel Kyoto）外觀以京町屋的格子設計為主，設有日式庭院供大家觀賞，大廳休息室備有免費現磨咖啡，住客可隨時享用。客房均配有電視、雪櫃、熱水壺、熱水按摩池和衣櫃，並提供免費盥洗用品，部分客房還可欣賞山景。另外，酒店每日供應美式早餐，為大家節省金錢。

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京都十字飯店（Agoda）

外觀以京町屋的格子設計為主（Agoda）

設有日式庭院供大家觀賞（Agoda）

京都十字飯店：

地址：71-1, Daikokucho, Nakagyo-ku, 河原町, 京都

交通：京阪電鉄三条駅步行4分鐘

價格：HK$480起／晚（2位成人）

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（全文完）