旅行買機票必知！專家教選機位8大「黃金法則」　這個位千萬不要揀　超多菌易有傳染病

旅遊｜檢疫措施放寬下，多了香港人外遊。坐飛機時你會選擇坐哪裡？可以望到萬呎高空景色的「窗口位」；還是靠近走廊方便走動的「走廊位」？不論長途或短途機，不少乘客心中都有既定的心儀座位，但你又知不知道原來選擇座位都有一門學問。下文為大家整理了飛機上8大最佳座位，包括最安全、最適合睡覺、最髒的座位等，辦理登機前不妨看看。

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原來選擇座位都有一門學問。（Unplash圖片）

選擇較舒適位置 減少不便

不論長途或短途機，相信不少旅客在選座位上都有自己的喜好，例如有人喜歡活動方便一點的走廊位、可以看著窗外風景的窗口位，甚至有人喜歡坐在機身較後，當乘客不多時可以獨霸一整行。其實選擇飛機座位都有一門學問，辦理登機時不妨為自己選定一個較舒適位置，盡量減少在飛機途中的不便和不滿，就可以令你的旅程更開心。

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飛機8大最佳座位

【1】 最安全－距離緊急出口5行以內座位

英國格林威治大學安全專家蓋里亞（Ed Galea）的一項調查報告曾指出，坐在緊急出口附近5行以內的旅客，在發生意外時最有機會生還。而且在行數上，選擇前排座位比後排座位好；而走廊座位則較靠窗及中間座位好。當然，所有意外都無法預測，不能保證坐哪個位置一定能無事。

坐在緊急出口附近5行以內的旅客，在發生意外時最有機會生還。（Unplash圖片）

【2】最平穩－與機翼水平／較前座位

大家有試過在飛機升降或遇上氣流時感到很晃動嗎？機型越大、飛得越高，飛機就會越平穩。近年不少廉航興起，而廉航一般都使用較小型的客機，平穩度上就沒有大型航空公司好。此外，機尾位置亦相對較搖晃，如果你不太喜歡搖晃的感覺，建議乘客可以選擇與機翼水平，或機身較前的座位。

機型越大、飛得越高，飛機就會越平穩。（Unplash圖片）

【3】最安靜－飛機靠前座位

由於飛機的發動機設在機翼處，因此機翼附近噪音會比一般大。而且飛機和空氣會產生摩擦出現風噪的聲音。相對而言，靠窗座位風噪音會更大。對於喜歡寧靜一點的乘客，可以選擇飛機靠前位置座位。

對於喜歡寧靜一點的乘客，可以選擇飛機靠前位置座位。（Unplash圖片）

【4】最適合睡覺－機身中間左邊靠窗座位

大家會像小編一樣選擇靠窗位置，然後在機上睡覺嗎？飛機行駛時，一般向左邊傾斜的機率更大，若你會喜歡靠著窗邊睡覺，選擇機身中間、靠左的靠窗座位最好不過。首先機身中間比較平穩，而靠著窗邊睡能讓頭部有更好的承托力，還能避免在睡夢中被其他乘客打擾！

機身中間比較平穩，而靠著窗邊睡能讓頭部有更好的承托力。（Unplash圖片）

【5】最寬敞－緊急出口旁邊座位

對於坐長途機的乘客來說，能令長期屈曲的腿部最舒服的位置一定是位於經濟艙緊急出口旁的第一排坐位。由於前方沒有其他阻擋，這一排座位比其他行數擁有更多伸展空間，不用再忍受膝蓋頂著前排座位的痛苦。但由於坐近緊急出口旁座位，會需要在意外發生時協助其他乘客逃生，航空公司一般會要求坐這個位置的乘客懂得英文。

航空公司一般會要求坐緊急出口位置的乘客懂得英文。（Unplash圖片）

【6】拍美景最佳－遠離機翼

如果你想不被阻擋地拍下從高空俯瞰的美景、或萬呎高空的雲層，建議避開機翼位置。由於不同飛機型號，接近機翼的座位行數會有所不同，大家選位時可以留意飛機座位表上的標示。不過其實有時拍到機翼，圖片都有另一番味道。

建議避開機翼位置。（Unplash圖片）

【7】避免碰撞－避開走廊位

飛機走廊常會有空中服務員和乘客人來人往，所以對於孕婦、好動的小孩、身體不便的老人，都不適合坐在走廊位，以免與其他乘客或餐車發生碰撞等意外。

孕婦、好動的小孩、身體不便的老人，都不適合坐在走廊位。（Unplash圖片）

【8】最髒最多菌－走廊座位

最後亦是最多人關心的，就是到底飛機上最髒的座位是哪裡？美國亞利桑那大學微生物學家查爾斯·吉爾巴博士的一項研究發現，飛機走廊座位帶菌數，明顯比中間或靠窗座位多。這是由於乘客們在經過走廊時，常常會扶住過道座位的手柄或椅背頂部以保持平衡。這些走廊座位觸摸的人越多，傳染細菌病菌的機率就越大，而坐在走廊位的乘客感染細菌病毒的機率亦會越大。

飛機走廊座位帶菌數，明顯比中間或靠窗座位多。（Unplash圖片）

另外，博士指出在航程中至少有75個人使用過廁所，但在飛行途中卻沒有進行清潔消毒，建議乘客應盡量避免使用廁所。

（全文完）