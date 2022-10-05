一線搜查｜外傭生頭蝨藏數百蟲卵傳染全家　港媽：我個女成頭蛋！附皮膚科醫生3大應對方法

頭痕要小心！分分鐘頭蝨上身！有港媽在網上發文大呻，指女兒近日經常抓頭，細看下驚見其頭髮上有些「白色粒粒」，追查後發現是外傭生頭蝨，更傳染全家。她表示外傭不願意「焗頭殺蛋」，令頭蝨越來越多，後來更「走佬」，令她大感無助，不知如何處理外傭留下的物品。皮膚科專科醫生陳厚毅接受《一線搜查》訪問時表示，頭蝨傳染性高，任何人都有機會染上頭蝨，患者多為幼童，並且提供了3大應對方法。

港媽留意到女兒近日經常抓頭，細看下發現生頭蝨。（資料圖片）

女兒狂抓頭 驚揭生頭蝨

日前，一名港媽在FB專頁「外傭僱主必看新聞訊息」發文指，留意到女兒在兩周前不停抓頭，細看下發現其耳後的頭髮有一些「白色粒粒」，並非黏附在頭皮上，並形容這些「白色粒粒」是「圓形、好光滑同黐得好實」。港媽驚悉是頭蝨：「我女成頭蛋」，於是立即帶女兒求醫。

港媽形容這些「白色粒粒」是「圓形、好光滑同黐得好實」。（資料圖片）

外傭生頭蝨 滿頭數百蟲卵

港媽追查後發現「罪魁禍首」原來是新請3個月的外傭，更將頭蝨傳染至全家。她指，由於外傭不願意「焗頭殺蛋」，所以每晚都要替外傭清理2至3小時，又指其頭上有幾百隻蛋，「之後連我都有，全家要焗頭，條友仲話唔肯！但我見佢頭有蛋我堅持要佢焗，第日越梳越唔對路，成幾百隻，但殺唔晒，之後又發現有啲BB蝨。」

港媽發現新請3個月的外傭原來生頭蝨，更將頭蝨傳染至全家。（freepik）

港媽發文求助：應該點做？

港媽更表示，該名外傭最近突然「走咗佬」，但其個人物品仍留在家中，故求助網民：「應該點做？」帖文一出，引起不少迴響，很多網民聞到外傭生頭蝨表示震驚，「諗起都打冷震」、「聽到都覺得係災難爆發」、「點忍受到㗎，俾我實投訢爆個中介」。

另外，亦有網民向港媽建議，「快去睇醫生，工人真係離開你家，清走晒佢啲枕頭、床褥、被，用大熱漂白水噴洗全床、屋地方，蝨有生蛋就有排煩。」

皮膚科醫生：頭蝨傳染性高

皮膚科專科醫生陳厚毅接受訪問時表示，頭蝨傳染性高，任何人士均有機會生頭蝨，患者多為幼童。而頭蝨主要傳播途徑是透過頭部與頭部直接接觸，亦可透過與患者共用梳子、帽子、頭飾或床上用品等而受感染。

皮膚科專科醫生陳厚毅指，頭蝨傳染性高，任何人士均有機會生頭蝨。（freepik）

陳厚毅指，患上頭蝨應盡快求診，如過度搔抓，會導致頭皮出血及發炎。大部分患者在使用醫生處方的殺頭蝨藥水，並用專用梳子去除頭蝨屍體，一般1至2星期便可康復。他亦分享3大應對頭蝨的方法：

1. 個人物品，例如：床單及被鋪，應用60度熱水清洗，才能將殘留的頭蝨殺滅。如物品需要特別處理，可選擇乾洗處理。

2. 使用醫生處方的殺頭蝨藥水，並用專用梳子去除頭蝨及蟲卵。

3. 避免與患者有親密接觸，尤其頭部與頭部或頭髮的接觸。

皮膚及性病專科醫生陳厚毅（資料圖片）

什麼是頭蝨？

根據衛生署資料，頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮，偶爾亦會在眼眉或鬚間出現。

頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮。（freepik）

頭蝨常見病徵

最常見的病徵為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，因而增加皮膚感染的機會。若仔細檢驗，可在患者髮根發現頭蝨卵。頭蝨卵有別於頭皮屑。頭蝨卵一般為白或黄色，呈橢圓形，並緊附在髮幹上；頭皮屑則呈薄片狀，並容易掉下。

最常見的病徵為頭皮發癢，過度搔抓會令頭皮出血或損傷。（freepik）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）