日本自由行入境須知｜MySOS App使用教學　準備文件＋疫苗申報＋註冊流程　填妥後用快速通道

日本自由行｜10月11日起日本政府將開放自由行，屆時外國遊客只要打齊3針，即可免檢測入境。不過入境時仍然有各種檢疫手續需要進行。入境人士必須事先下載手機APP「MySOS」，才可以經「快速通道」入境。若出發前疏於準備，可能會延誤入境，甚至被要求隔離檢疫！本文會教你如果使用「MySOS」，讓入境流程順順利利！

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只需準備好手機和所需資料，便可以減少在入境時的手續。(unplash)

MySOS有什麼作用？

MySOS主要有兩個功能：其一只適用於需要在日本隔離的旅客，他們可以透過MySOS確認當前位置、報告健康狀況，並與官方視訊通話。其二則是本文重點介紹的，為了使用「快速通道Fast Track（ファストトラック）」的事前登錄功能。

1. 下載「MySOS」、準備資料

MySOS Logo 掃描QR code下載MySOS

掃描指定QR code、在App Store/Play Store或在此網站下載「MySOS」。

請準備以下資料：

護照副本(相片或掃描檔) 疫苗接種證明(完成3針) /「72小時內得到的PCR陰性證明」 電郵地址及聯絡電話 來回航班資料 在日本的居住地

2. 註冊時間

旅客需在入境前兩星期內註冊，註冊時需提供「疫苗接種證明」或「72小時內得到的PCR陰性證明」，即是要取得綠色或藍色頁面才算完成。

記得！在飛機預定到達日本前6小時前完成註冊！否則無法使用快速通道，變相前功盡廢。

3. 閱讀並同意條款

此處有4篇條款要同意。請注意，所有條款頁面必須從頭拉到尾一次，才能按下「同意」。

拉到尾才能按下「同意」

4. 帳戶註冊

輸入護照上的資料：

輸入護照號碼，再輸入一次 輸入出生日期，再輸入一次 姓氏 (例：Chan) 給定的名稱 (例：Tai Man)

全部資料必須與護照相同。

5. (如適用)12歲以下兒童可由同行者可代填

填完護照資料後，系統會彈上問題「同伴的確認」。如果你同行的小朋友沒有智能手機，可以由同行者代填。按下「是」後會彈出「同伴登記」問題，再按「是」。之後畫面會跳至帳戶註冊版面，請重覆上一步。

如完成輸入所有家人，可按否，繼續餘下程序。

按否就可以繼續餘下步驟。

6. 填寫四大部份

此時會看到左上角顯示「紅色」，因為手續尚未完成。

點選左下方”Pre-registraion for Quarantine Procedures”，填寫四大部份：

上傳護照相片

提問表WEB (網絡問卷)

承諾書

疫苗接種證明 /「出國前72小時內的PCR陰性證明」

如你在同一部手機上註冊了多個帳號，請確保填寫資料前選好註冊對象。

點選左下方”Pre-registraion for Quarantine Procedures”

請確保填寫資料前選好註冊對象。

6.1 上傳護照副本

請事先用手機拍攝你的護照，或準備掃描檔，注意所有資料要清晰可見，不要有反光或有手指遮蓋。

在下方列表選「護照」，上載護照相片，之後返回首頁等待審批。

如果護照沒有問題，數分鐘後會收到成功通知，此時再按護照，並確認資料無誤。

所有資料要清晰可見，不要有反光或有手指遮蓋

6.2 提問表(網絡)

完成護照上傳後提問表會開放，表格有5頁，大概需要10分鐘時間完成。

請先查好來回程的日期、航班資料、座位號碼(如有)及在日居住地的地址(酒店/民宿…)，以便更快完成問卷。

問卷的詳細內容如下：

1. 入境者資料

到達日本的日期 航空公司名稱及航班號碼 飛機座位號碼 是否乘務員 個人姓名/國籍/性別/出生日期

入境者資料

B. 居日詳情

到達日本後所居住的地點 日本出境日期及航班

居日詳情

C. 過去14日去過的地方

如你14日內去過其他地方，請如實申報。

D. 基本身體狀況及聯絡資料

請申報過去有沒有COVID-19症狀。

6.3 承諾書

完成問卷後會回到首頁，此時承諾書會開放。你要再一次核對資料，如無誤請拉到底，剔選同意，回到首頁後會看到出現一個QR code。

6.4 疫苗接種證明

來到整個MySOS教學中最關鍵的部份，此處成功才可能得到藍色或綠色(成功通過)狀態。

你是否有疫苗接種證明？

如果你沒有打過3針，請選否回到首頁。

如有，證明是否英文或日文記載？

在香港打針人士都有英文的證明，選是。

3針的疫苗名稱？

此處是最難的部份，要逐一上報3針各打了什麼疫苗。復必泰的正式名稱其實是COMIRNATY，由輝瑞 Pfizer製造。如果你打了科興，系統暫時未有列出，請選其他。

復必泰即是COMIRNATY

上載疫苗接種證明

取得疫苗接種證明有幾個方法：

使用打針時派發的紙本針卡。

到政府的電子疫苗接種及檢測紀錄系統登記，下載電子針卡。

如果你有登記香港政府的「醫健通」，可以在「醫健通」APP下載疫苗紀錄。

6.5 (如未能提供針卡)72小時內的檢測結果證明書

回到首頁後按「出國前72小時以內的檢測結果證明書」，填寫做測試的日期、方式的資料，並上載測試證明文件。

由於社區免費檢測只會發出電話短訊，沒有檢測報告或結果證明，政府提醒市民如要跨境出遊，可利用社區檢測中心自費檢測服務，收費為$240，通常24小時內會發出如果。請帶同護照等證件以便職員將證件號碼列載於檢測結果證明。

香港的檢測通常是RT-PCR

7. 申請結果

填妥資料及遞交證明後，要確認完成註冊內容，成功確認後，應用程序頁面將變為綠色或藍色。

綠色或藍色：確認完成註冊內容

黃色：無註冊「疫苗接種證明」，「出國前72小時內的檢測證明書」確認完成前

紅色：需要重新註冊

（全文完）