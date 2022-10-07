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日本自由行入境須知｜MySOS App使用教學　準備文件＋疫苗申報＋註冊流程　填妥後用快速通道

日本自由行入境須知｜MySOS App使用教學　準備文件＋疫苗申報＋註冊流程　填妥後用快速通道

日本自由行｜10月11日起日本政府將開放自由行，屆時外國遊客只要打齊3針，即可免檢測入境。不過入境時仍然有各種檢疫手續需要進行。入境人士必須事先下載手機APP「MySOS」，才可以經「快速通道」入境。若出發前疏於準備，可能會延誤入境，甚至被要求隔離檢疫！本文會教你如果使用「MySOS」，讓入境流程順順利利！

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只需準備好手機和所需資料，便可以減少在入境時的手續
只需準備好手機和所需資料，便可以減少在入境時的手續。(unplash)
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MySOS有什麼作用？

MySOS主要有兩個功能：其一只適用於需要在日本隔離的旅客，他們可以透過MySOS確認當前位置、報告健康狀況，並與官方視訊通話。其二則是本文重點介紹的，為了使用「快速通道Fast Track（ファストトラック）」的事前登錄功能。

  1. 下載「MySOS」並準備資料
  2. 註冊時間：入境前2週內，航班到達日本的6小時前
  3. 閱讀並同意條款
  4. 帳戶註冊
  5. (如適用)12歲以下兒童可由同行者可代填
  6. 填寫四大部份
  7. 申請結果
  8. 安裝接觸確認APP「COCOA」

1. 下載「MySOS」、準備資料

MySOS Logo
MySOS Logo
掃描QR code下載MySOS
掃描QR code下載MySOS

掃描指定QR code、在App Store/Play Store或在此網站下載「MySOS」。

請準備以下資料：

  1. 護照副本(相片或掃描檔)
  2. 疫苗接種證明(完成3針) /「72小時內得到的PCR陰性證明」
  3. 電郵地址及聯絡電話
  4. 來回航班資料
  5. 在日本的居住地

2. 註冊時間

旅客需在入境前兩星期內註冊，註冊時需提供「疫苗接種證明」或「72小時內得到的PCR陰性證明」，即是要取得綠色或藍色頁面才算完成。

記得！在飛機預定到達日本前6小時前完成註冊！否則無法使用快速通道，變相前功盡廢。

3. 閱讀並同意條款

此處有4篇條款要同意。請注意，所有條款頁面必須從頭拉到尾一次，才能按下「同意」。

拉到尾才能按下「同意」
拉到尾才能按下「同意」

4. 帳戶註冊

輸入護照上的資料：

  1. 輸入護照號碼，再輸入一次
  2. 輸入出生日期，再輸入一次
  3. 姓氏 (例：Chan)
  4. 給定的名稱 (例：Tai Man)
MySOS教學
全部資料必須與護照相同。

5. (如適用)12歲以下兒童可由同行者可代填

填完護照資料後，系統會彈上問題「同伴的確認」。如果你同行的小朋友沒有智能手機，可以由同行者代填。按下「是」後會彈出「同伴登記」問題，再按「是」。之後畫面會跳至帳戶註冊版面，請重覆上一步。

如完成輸入所有家人，可按否，繼續餘下程序。

按否就可以繼續餘下步驟。
按否就可以繼續餘下步驟。

6. 填寫四大部份

此時會看到左上角顯示「紅色」，因為手續尚未完成。

點選左下方”Pre-registraion for Quarantine Procedures”，填寫四大部份：

  • 上傳護照相片
  • 提問表WEB (網絡問卷)
  • 承諾書
  • 疫苗接種證明 /「出國前72小時內的PCR陰性證明」

如你在同一部手機上註冊了多個帳號，請確保填寫資料前選好註冊對象。

點選左下方"Pre-registraion for Quarantine Procedures"
點選左下方”Pre-registraion for Quarantine Procedures”
請確保填寫資料前選好註冊對象。
請確保填寫資料前選好註冊對象。
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6.1 上傳護照副本

請事先用手機拍攝你的護照，或準備掃描檔，注意所有資料要清晰可見，不要有反光或有手指遮蓋。

在下方列表選「護照」，上載護照相片，之後返回首頁等待審批。

如果護照沒有問題，數分鐘後會收到成功通知，此時再按護照，並確認資料無誤。

所有資料要清晰可見，不要有反光或有手指遮蓋
所有資料要清晰可見，不要有反光或有手指遮蓋

6.2 提問表(網絡)

完成護照上傳後提問表會開放，表格有5頁，大概需要10分鐘時間完成。

請先查好來回程的日期、航班資料、座位號碼(如有)及在日居住地的地址(酒店/民宿…)，以便更快完成問卷。

問卷的詳細內容如下：

1. 入境者資料

  1. 到達日本的日期
  2. 航空公司名稱及航班號碼
  3. 飛機座位號碼
  4. 是否乘務員
  5. 個人姓名/國籍/性別/出生日期
入境者資料
入境者資料

B. 居日詳情

  1. 到達日本後所居住的地點
  2. 日本出境日期及航班
居日詳情
居日詳情

C. 過去14日去過的地方

如你14日內去過其他地方，請如實申報。

D. 基本身體狀況及聯絡資料

請申報過去有沒有COVID-19症狀。

6.3 承諾書

完成問卷後會回到首頁，此時承諾書會開放。你要再一次核對資料，如無誤請拉到底，剔選同意，回到首頁後會看到出現一個QR code。

6.4 疫苗接種證明

來到整個MySOS教學中最關鍵的部份，此處成功才可能得到藍色或綠色(成功通過)狀態。

你是否有疫苗接種證明？

如果你沒有打過3針，請選否回到首頁。

如有，證明是否英文或日文記載？

在香港打針人士都有英文的證明，選是。

3針的疫苗名稱？

此處是最難的部份，要逐一上報3針各打了什麼疫苗。復必泰的正式名稱其實是COMIRNATY，由輝瑞 Pfizer製造。如果你打了科興，系統暫時未有列出，請選其他。

復必泰即是COMIRNATY
復必泰即是COMIRNATY

上載疫苗接種證明

取得疫苗接種證明有幾個方法：

  • 使用打針時派發的紙本針卡。
  • 到政府的電子疫苗接種及檢測紀錄系統登記，下載電子針卡。
  • 如果你有登記香港政府的「醫健通」，可以在「醫健通」APP下載疫苗紀錄。

6.5 (如未能提供針卡)72小時內的檢測結果證明書

回到首頁後按「出國前72小時以內的檢測結果證明書」，填寫做測試的日期、方式的資料，並上載測試證明文件。

由於社區免費檢測只會發出電話短訊，沒有檢測報告或結果證明，政府提醒市民如要跨境出遊，可利用社區檢測中心自費檢測服務，收費為$240，通常24小時內會發出如果。請帶同護照等證件以便職員將證件號碼列載於檢測結果證明。

香港的檢測通常是RT-PCR
香港的檢測通常是RT-PCR
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7. 申請結果

填妥資料及遞交證明後，要確認完成註冊內容，成功確認後，應用程序頁面將變為綠色或藍色。

  • 綠色或藍色：確認完成註冊內容
  • 黃色：無註冊「疫苗接種證明」，「出國前72小時內的檢測證明書」確認完成前
  • 紅色：需要重新註冊

（全文完）

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需要在入境日本前多久進行MySOS註冊？

建議在入境前2週內註冊，在航班抵達日本前6小時要完成…詳情

註冊MySOS須準備哪5項資料？

護照、已完成3針的針卡/「72小時內得到的PCR陰性證明…詳情

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