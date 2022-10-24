陳柏宇專訪｜做歌手為利不為名？回望初出道樣貌：想大巴煎落自己度

77台HOY TV首個選秀節目《就是青春》已開播，今個星期六（10月29日），將會有更多機會見到擔任「YOUnion」召集人的Jason陳柏宇出場，聯同葉巧琳、曾樂彤及黃靜藍帶領一眾學員唱歌跳舞，分享心得和經驗。《有線娛樂》專訪Jason一探他出道16年的音樂之路，Jason表示：「睇返以前啱啱出道嘅相，就想大巴大巴煎落自己度，完全唔明白點解有人覺得型。」他又直言其實不是太喜歡唱情歌，究竟原因何在？立即睇吓Jason點講！

入行3大必要條件

入行16年的Jason，見盡不少歌手的事業起跌，想要成功，除了運氣，究竟有哪3項條件是現今入行必備？Jason直言：「人緣、外表、技巧！我覺得能力係死，畢竟香港音樂娛樂事業往往都唔係由純能力行先，靚仔靚女一定有少少幫助。」

至於自己是否齊集以上3項條件？Jason先講外表，笑指好想大巴打自己：「好似老咗之後，個樣愈嚟愈好，多咗成熟嘅感覺，順眼咗。睇返以前啱啱出道嘅相，就想大巴大巴煎落自己度，真係完全唔明白點解有人覺得型。」大家有聽Jason唱歌，都知道他有一定實力，不過講到技巧，Jason反而謙虛說：「我嘅能力就點都有啲，當然亦有後天努力，入行十幾年，一直繼續學唱歌，係因為承認自己歌唱能力唔足夠。」

陳柏宇2007年首張個人大碟《First Experience》（KKBOX）

陳柏宇2009年單曲《I Will Be Loving You》（KKBOX）

不會改變自己遷就觀眾

出道至今，Jason好像一直順風順水，事實上，他直認有遇過低潮期：「不過我唔會畀低潮去定義我嘅經歷，所以都叫做冇低潮過。但如果低潮係啲人唔鍾意聽我唱歌，我就睇下有咩可以進步，反省歌唱能力。」

Jason一直都有自己一套歌手定義，曾自嘲不計較流行榜、不理MV點擊、不經營粉絲流量的他，直言不會為遷就觀眾而改變做人方向和性格：「如果純粹係觀眾唔喜歡我，咁就點變都冇得搞㗎喎！如果我要改變，就即係唔需要有『我』嘅存在，係人都可以取代我嘅位置。」

做歌手不為名只為出糧

Jason多次表示過不想大紅大紫，現在有甚麼原因令他仍然留在樂壇？「我嘅職業係歌手，唱歌係我嘅工作，亦都係擅長同喜歡做嘅一樣嘢。當然，我仲有觀眾喜歡，仲有機會繼續喺呢行發展，我又好鍾意唱歌，就好順利成章繼續做歌手。坦白講，唔係下下為名嘅，利就點都有啲㗎喇，返工都要出糧。」

最後，透過試音入行的Jason被問到，如果初出道的他參加《就是青春》比賽，會是贏還是輸？Jason秒答：「輸呀！我覺得我會輸！因為我喺有壓力嘅情況下表演都係比較差。」不過 Jason表示很開心今次可以與一眾年輕參賽者合作及分享，亦希望觀眾可以多多支持參賽者們，一齊看他們在比賽過程中的成長。

（全文完）

免費電視77台《就是青春》

播出日期：逢星期六

播出時間：20:00-21:25

重溫：＜按此＞