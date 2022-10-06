脫髮｜女生髮線後移可以預防？牽引性脫髮、斑禿是怎樣形成的？

「髮線後移」是不少男士的惡夢，在女士來說雖然較少見，但一旦發生，肯定比男士髮線後移更大震撼！髮線後移不易完全逆轉，但卻未必不能預防！《有線健康》邀請註冊西醫伍文輝，講解何謂牽引性脫髮和斑禿，以及這兩種情況的預防方法。

脫髮對愛美的女生來說有如惡夢。（iStock）

甚麼是牽引性脫髮？

醫生伍文輝表示，牽引性脫髮可出現於童年，很多家長喜歡替可愛的小朋友紥辮子、玉米辮、馬尾辮等髮型，為了要將頭髮向後梳得貼貼伏伏，會用橡筋束緊，或使用大量壓迫頭皮的髮夾。而用力過度、長期反覆的拉扯，會對前額及兩側太陽穴的頭髮和頭皮造成雙重損傷，阻礙頭髮健康生長，導至毛囊萎縮最終壞死、嚴重的會在頭皮地留下永久性傷瘢，令毛髮無法再生長。過度的梳理或經常拉直頭髮，亦會導致牽引性脫髮。初期前髮際線及髮鬢邊緣頭髮變薄，隨著時間演變成髮際線後退，露出光光的前額。

牽引性脫髮預防方法

醫生伍文輝提醒，香港的小朋友很多都由外傭照顧及梳理頭髮，家長要多加留意，不要在束辮時過度拉扯，防止髮線後移，早發現有復原機會。

保持身心健康是護髮首要法則。（iStock）

甚麼是斑禿？

斑禿又稱「鬼剃頭」，由於免疫系統突發異常，體內的白血球錯誤攻擊自身正常的毛囊。敏感性體質的⼈，例如哮喘、鼻敏感、皮膚濕疹等，較容易出現斑禿，復發的機會也很大。患者初期在頭皮任何部位，包括髮際線，有小面積突然沒有了毛髮，處理不當會蔓延到整個頭甚至全身。

斑禿預防方法

處理方面，先調理生活習慣，均衡飲食、充足睡眠，可考慮中藥調理，但最主要還是外塗或局部注射類固醇，防止炎症蔓延。伍醫生表示，「很多家長聞類固醇色變，但其副作用與使用劑量及療程成正比例，及早短時間低份量的使用，能安全有效改善及預防惡化。」

醫生伍文輝表示，脫髮並非完全不能預防。（資料圖片）

除了上面提到的牽引性脫髮、斑禿，醫生伍文輝將於下一篇文章講解拔毛癖和休止期脫髮的預防方法。

（全文完）

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