一線搜查｜樓下開冷氣致地板冒冷凝水　港男放冰塊報復　企讓對方天花發霉｜附3招解決方法

一線搜查｜近日氣溫雖然稍降，但很多人都會全天候開著冷氣。日前就有名港男在FB出文投訴，指樓下鄰居的冷氣機風口因為長期向上吹，導致他家中地板冒出冷凝水，勸告後仍無改善，所以決心把冰塊放在地下，企圖令對方天花發霉以作報復。

樓下開冷氣致地板出冷凝水。（Freepik）

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港男：睇佢天花板會唔會發霉

一名男網民日前在Facebook群組「家居裝修設計分享Group」出文分享，指樓下住戶因為長期將冷氣機風口向上吹，導致家中地板出現冷凝水，雖然已向對方反映過情況，但仍未得到改善。隨後，事主嘗試不同方法去解決問題，例如開風扇吹向地板，但未見任何成效，最後決心向樓下報復。

事主首先把大量冰塊放在平底鑊上，再放置地板：「我都係試吓，睇吓佢天花板會唔會出水或者發霉」，並詢問網民：「我想問咁多位高手，除咗大家鬥吹，仲有咩方法可以解決？」

港男地板放冰塊報復。（家居裝修設計分享Group）

網民：冤冤相報何時了？

不少網民看到事主遭遇後，都表示深感同情，但亦有人質疑此做法，擔心最後只會令自己地方受損，又笑言只要在家中地板打籃球、拉凳，已經可以令樓下改善問題。另外，有網民認為鄰居應該以和為貴，提議事主可以開抽濕機、風扇，又或在地板鋪布改善問題。

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鄧世民教3招解決冷凝水。（裝修電視 DECO-TV）

裝修佬3招解決冷凝水

裝修平台「裝修佬」負責人鄧世民（Simon），在YouTube頻道拍片拆解3大成因及3大解決方法：

【成因1】樓板太薄

樓板即是上下樓層之間的樓層厚度，如果樓板太薄，冷氣低溫就很容易傳到樓上地面，造成冷凝水問題。若其他住戶同樣遇上冷凝水，就很大機會是樓宇結構出問題。

【解決方法】地板鋪膠地墊

增加樓板之間的絕緣，樓上住戶可在地板鋪底面為膠的地墊，因為冷凝水出現，會令地板成為冷表面，當戶主將地墊放在地板上時，低溫無法穿過膠面，冷凝水就無法形成。

樓板太薄為冷凝水成因之一。（裝修電視 DECO-TV）

【成因2】溫差太大

當熱風遇上冷表面就會凝水，若樓下冷氣低溫傳到樓上地面時，樓上空氣溫度會比地板熱，地板便會凝水。

【解決方法】調低冷氣機風量

樓下住戶將冷氣機的出風量調小一點，再開啟一部循環扇，讓室內空氣循環，雖然提高了室內溫度，但感覺反而更涼快，同時又可以節省電量。

樓下冷氣低溫傳到樓上地面就會凝水。（裝修電視 DECO-TV）

【成因3】樓上濕度太高

室內濕度太高，也會導致冷凝水。

【解決方法】使用濕抽用品

調低室內濕度，可擺放抽濕機、備長炭、碳藻土、吸濕劑，或透過開風扇使室內濕度降低，從而杜絕冷凝水出現。

可擺放吸濕產品杜絕問題。（裝修電視 DECO-TV）

（全文完）

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