牙痛｜剝智慧齒前全身麻醉　引發惡性高熱　24歲女發高燒42°C搶救不治

智慧齒長出時有機會導致牙肉發炎，出現疼痛和不適，因此不少人會做手術拔掉智慧齒。新加坡發生一宗醫療意外，一名24歲女子在全身麻醉下拔掉4顆智慧齒，怎料出現罕見麻醉藥併發症，搶救3小時後不治。驗屍庭死因研訊近日裁定為不幸醫療事故，認為醫療團隊手術過程符合程序。

一名24歲女子在全身麻醉下拔掉4顆智慧齒，怎料出現罕見麻醉藥併發症。（資料圖片）

女子接受全身麻醉剝智慧齒

綜合當地媒體報道，事發在2019年4月，一名24歲女子卓依琳（譯音）因牙痛前往新加坡國立牙科中心求醫，經檢查後發現是智慧齒所致。經醫療團隊評估，以及了解手術事項後，女子接受全身麻醉手術，打算一次過將4顆智慧齒拔除。

女子接受全身麻醉手術，打算一次過將4顆智慧齒拔除。（freepik）

手術後體溫急升至42度 搶救不治

手術當日，她曾接受手術前身體狀況評估，結果顯示一切正常，隨後被送往手術室。怎料在手術結束前5分鐘，女子開始出現輕微血內碳酸過多症狀況，手術完成後，她的體溫急升至42度，心跳加速，即使已停止麻醉，但仍然沒有醒過來。醫療團隊立即為她冰敷降溫，並且初步診斷她出現「惡性高熱」後，立即注射急救藥物，不過情況未見好轉，其後將她送往新加坡中央醫院急救，3小時後仍宣告不治。

手術結束前5分鐘，女子開始出現輕微血內碳酸過多症狀況。（freepik）

女子死於「惡性高熱」

驗屍庭近日開庭宣判案件，根據驗屍報告，女子死於「惡性高熱」。驗屍官指出，進入手術室前，麻醉師為女子進行術前評估，由於女子過往曾兩次接受全身麻醉，均沒有出現副作用，而且家族亦沒有人出現過「惡性高熱」，因此麻醉師不認為她屬於「惡性高熱」患者高風險群。另外，研訊所委任的麻醉科獨立專家亦指，女子出現併發症後，醫療團隊的反應與急救措施都適當及符合相關程序。驗屍庭最終裁定，事件屬於不幸的醫療事故。

麻醉師不認為女子屬於「惡性高熱」患者高風險群。（freepik）

「惡性高熱」為罕見併發症

據報道指出，「惡性高熱」是罕見併發症，與遺傳基因或突變基因有關，一般是在全身麻醉或使用特定麻醉藥時引發，死亡率相當高，在西方人群中發病率為5萬分之一，在亞洲人群中更罕見。

「惡性高熱」是罕見併發症，一般是在全身麻醉或使用特定麻醉藥時引發。（freepik）

根據醫管局資料，全身麻醉是安全的，但也有可能會引致某些風險或併發症，如在手術期間出現過敏反應，或在手術後出現噁心和嘔吐。麻醉亦可能會引致胸肺感染、中風、心臟病發及在麻醉期間或之後死亡，但以上情況並不常見，且較大機會發生在患有其他疾病，或曾經有中風或心臟病發的年長病人身上。

（全文完）