食物中毒｜婦人食魚後　急性肝衰竭險死　醫生警告魚類一部位不能食：比砒霜還毒

魚肉雖然有益健康，但如果誤食一個部位，就有機會患上急性肝衰竭，甚至危害生命。日前，一名婦人因為誤信丈夫，以為魚膽有清熱解毒、明目功效，所以直接把魚膽生吞下肚，結果引致食物中毒，最後還被發現患上嚴重急性肝功能衰竭，幾乎喪命。

婦人食魚膽幾乎喪命。（微博圖片）

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醫生：簡直比砒霜還毒

綜合內地媒體報道，浙江杭州一位姓王的婦人，因聽了丈夫所講，以為魚膽可以清熱解毒，達到明目作用，所以直接把魚膽生吞下肚。當晚，王婦便出現腹痛、嘔吐等情況，最初她以為只是普通腸胃不適，但身翌日起床卻全身乏力、怕冷、發燒，於是馬上到醫院求診。

經醫生診斷後，發現王婦患上嚴重急性肝功能衰竭，直言魚膽簡直比砒霜還毒，幸好王婦經治療後情況有好轉。

食魚膽有機會患上急性肝衰竭。（Freepik）

魚膽曾導致男童肝腎功能衰竭

過往有不少個案，都是因為誤信魚膽可以養肝明目，最終導致食物中毒。早前，內地一名男童進食青魚魚膽後，出現嘔吐、腹瀉、神志不清、呼吸急促、無尿等中毒症狀，求醫後發現，男童已經誤服魚膽長達9小時，因此出現肝腎功能衰竭，十分嚴重。

院方安排男童接受血液灌流和血液透析治療，並加強護肝、促排泄等，經多日醫治，才令男童肝功能轉氨酶降至正常值，腎功能由24小時無尿恢復到正常排尿，並可以自行飲食。

食魚小心不要服用魚膽。（Freepik）

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食安中心：未有魚膽中毒的解毒劑

食安中心曾指出，鯇魚及部分其他鯉科魚類的魚膽，與人們出現由膽汁引致的肝炎及腎功能衰竭有關，這種急性中毒相信是由與鯉醇相關的化學物所引致。這些化學物不會透過烹煮過程消除，可影響肝臟、腎臟和心血管系統，有些個案更會損害中樞神經系統，以往曾有死亡案例，目前尚未有可治療魚膽中毒的解毒劑。

食安中心指，未有魚膽中毒的解毒劑（食安中心）

（全文完）