京都清水寺疫後6大參觀重點　最新開放時間、門票價錢、交通方法

日本自由行｜京都著名古蹟「清水寺」，在1994年被列為世界文化遺產，因此一直是遊客們的必訪景點No.1。由2017年開始，清水寺進行整修工程，經歷3年，終於在2020年12月完成修繕，重現大家眼前！可是疫情關係，港人未能一睹清水寺新面貌，但隨著日本開關，大家可以再度參訪清水本堂及清水舞台，不過現時最新開放時間和門票價錢如何？即看下文。

清水舞台終於重開了。（KKDAY）

同場加映北海道酒店推介：

日本北海道滑雪渡假村9間高CP酒店 JR直達+露天溫泉+富士山景觀

北海道札幌7間新酒店 設私人桑拿＋日式大浴場

清水寺開放時間＋門票價錢

清水寺平常開放時間為06:00至18:00，春天（賞櫻）、夏天和秋天（賞楓）設有夜間拜觀時間，延長至21:00。不過，每年夜間拜觀時間可能會有所調整，建議出發前先上官網確認。

清水寺門票：日間參拜全票300日圓；夜間特別參拜全票400日圓。

清水寺2022年開放時間表。（清水寺網站）

清水寺日間參拜全票300日圓。（miyu_u94＠IG）

清水寺6大參觀重點

清水寺範圍不小，如果要認真行完，可能要花上一天以上時間，想重點參觀幾個特色地方的你，不妨考慮以下6個人氣景點：

【1】仁王門

從二年坂、三年坂前往清水寺，第一個看到的景點就是清水寺仁王門，基本上每位遊客都會在這裡打卡，證明到此一遊。

仁王門是打卡位之一。（photo.takatoshi＠IG）

【2】三重塔

順著人潮向前行就是三重塔，其高度約有31公尺，是日本最高的三重塔。無論近看或遠看，三重塔的建築風格和顏色都十分搶眼。

三重塔的建築風格和顏色都十分搶眼。（korchin_jpn＠IG）

晚上的三重塔別具風味。（WIKI）

同場加映東京酒店推介：

東京市中心溫泉酒店5大推介，5分鐘步行到JR站，新宿／銀座／上野全部超高CP🤩

東京7間新酒店，全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩

東京8間河口湖溫泉酒店，房內泡私人風呂，起床賞富士山絕景🤩

【3】清水寺本堂

清水寺本堂是清水寺的正殿，殿前突出的平台為清水舞台。本堂依著懸崖峭壁而建，材料全是具有歷史的木材，沒用上一釘一鐵，十分有特色。殿內供奉著莊嚴神聖的千手觀音，信眾可拿起槌子向缽上敲一下，咚一聲響起就算完成參拜。

【4】清水舞台

清水舞台由139根巨大櫸木排列支撐，是日本少有的懸造式建築，遠眺出去能一覽整個京都市，在紅葉季節更看到眼前赤紅一片，絕對是必到景點之一。

秋天點綴著絢麗多彩的秋葉。（nyarcsk＠IG）

【5】地主神社

地主神社入口處寫著「緣」字，地面放了兩塊相距約10公尺的「戀愛占卜石」，據聞如果成功閉眼從一塊石走到另一塊，即可獲得美好姻緣，故此吸引大批單身男女前來祈福，想脫單的朋友不妨試試。

地主神社入口處寫著「緣」字。（nomuchan7＠IG）

戀愛占卜石。（nomuchan7＠IG）

同場加映大阪酒店推介：

10間大阪新開張酒店，鄰近梅田／難波／心齋橋，方便Shopping，舒適度滿分🤩

10間大阪溫泉酒店，座落難波、心齋橋超近JR站，極高CP！🤩

【6】音羽の瀧（音羽瀑布）

位於清水寺本堂旁邊的音羽瀑布有「延命水、黃金水」之稱，被列為「日本十大名水之首」。瀑布共分為三道：學業、戀愛、健康長壽，遊客可以在接水亭使用寺方提供的勺子，飲用其中一道瀑布。據說最多只能選擇一道，並需要一口飲完，否則不會成真。

音羽瀑布有「延命水、黃金水」之稱。（a.l.e.x.i.s_my＠IG）

地址及交通方法

地址：京都府京都市東山区清水1丁目294

交通：京都站選乘86號、100號、106號或206號巴士，前往五條阪或清水道站，步行10分鐘

（全文完）