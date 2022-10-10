日本自由行｜飛機防疫必知　機艙5大污漕位含菌量超高　冷氣通風口別亂碰否則一定後悔

日本自由行開關｜日本自由行明日（10月11日）正式開關，不少香港人已經買好機票「回鄉」。不過始終飛機是一個密封空間，為免「中招」為是小心為上。外國網站Travelmath委託微生物學家做的研究顯示，機艙不少地方都充滿細菌，下文為大家整理了機艙5大含菌量超高的位置，去旅行前不妨看看，提前準備一些隨身消毒用品，減低感染風險。

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大家可能會擔心坐飛機途中會不小心「中招」。（Unplash圖片）

【飛機最多菌第5位】飛機氈

有人與小編一樣覺得機上很冷嗎？原來飛機氈充滿細菌，由於機艙供應的飛機氈，都是集合起來然後用化學清潔劑進行清洗，再進行包裝，並不是全新的。同一機艙若於同一日內有多於一班短途航程，那麼飛機氈很可能是重用，所以含菌量亦不少。若大家怕冷，自備一件披肩、外套等保暖衣物吧！

由於機艙供應的飛機氈並不是全新的。（Unplash圖片）

【飛機最多菌第4位】走廊位上的手柄／小枕頭

美國亞利桑那大學微生物學家查爾斯·吉爾巴博士的一項研究發現，飛機走廊座位帶菌數比中間或靠窗座位多。這是由於乘客們在經過走廊時，很自然便會扶住過道座位的手柄或頂部小枕頭以保持平衡。誰又敢說自己雙手百分百乾淨呢？機上人來人往，走廊座位被觸摸得越多，含菌量就越多。若知道自己即將坐在走廊座位，大家可以穿長袖衫褲、戴上帽子，減少皮膚接觸到細菌的機會，或者可以選擇窗口位。

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乘客們在經過走廊時，很自然便會扶住過道座位的手柄或頂部小枕頭以保持平衡。（Unplash圖片）

【飛機最多菌第3位】廁所

想信大家都會認同飛機上的廁所一定榜上有名。不論長途或短途機，都有很多乘客和機組人員使用廁所，但飛行途中並不會安排清潔人員進行消毒。試想想，數之不盡的乘客都按過馬桶上的按鈕、水龍頭，充滿細菌。若可以的話，盡量不要使用機上的廁所，但人有三急，大家從廁所出來後可用消毒酒精噴一噴自己的衣物。

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飛行途中並不會安排清潔人員進行消毒。（Unplash圖片）

【飛機最多菌第2位】冷氣機通風口

不少乘客在坐飛機時，都會舉手調較位於頭頂上方的冷氣通風位，調整風向或強弱。而這個人人都碰過的通風口，在含菌量中排第二位。除了消毒紙巾，大家可利用隨身攜帶的小樽裝消毒搓手液，碰過通風口後立刻清潔雙手。此外，專家亦不建議把通風口關掉，這樣可能會道致空氣不流通。

大家可利用隨身攜帶的小樽裝消毒搓手液。（Unplash圖片）

【飛機最多菌第1位】椅背餐桌

最污糟第1位的就是飛機椅背的小摺枱！小摺枱的含菌量比馬桶沖廁按鈕高出8倍，雖然航空公司會於每次航程後進行清潔，但一般都只是倒垃圾和消毒座椅，不會打開用餐的小摺枱逐張逐張清潔，堆積下來就成為了最多細菌的位置。疫情期間外遊，大家可自備消毒用品，上機清潔座位、扶手和小摺枱等。

（Unplash圖片）

（全文完）