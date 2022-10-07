日本自由行｜香港快運疑突然取消及更改航班　已訂機票網民嘆中伏

10月7日下午陸續有網民表示，收到香港快運（Hong Kong Express）電郵通知航班已被取消，有人則被更改乘搭其他時段航班，受影響航班全部都是飛往日本，涉及東京、大阪、福岡等地。有受影響網民不滿行程被打亂而且造成損失，「酒店同埋車已經book哂，有啲仲要cancel唔到！」

有連登網民貼圖顯示自己預訂的般班被取消，其帖文主題誤寫「香港航空」，實為香港快運。（連登討論區圖片）

香港快運提供4方案

根據網民圖片所見，如果乘客被取消航班，可以選擇4種替代方案，包括方案一，免費更改一次原定航線出發日期，或要補回差價。方案二，免費更改其他航線一次，或要補回差價。方案三，以代金券形式退款，可獲額外10%票價回贈。方案四，退回款項。

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然而，受影響網民都表示已大失預算，有人說：「我1月19鹿兒島都收到通知取消左，宜家點X樣再book其他地方呀！」除了取消航班外，也有大批網民的航班被更改時間，有人到香港快運facebook專頁表達不滿，表示原先購買的航班時段票價較高，卻被改去票價較低的時段，質疑「對消費者晤公平！」

香港快運回覆傳媒時表示，正檢視2023年航班計劃，為明年1月15日或之後的部份航班，作出時間上的調配或取消，並將以短訊或電郵通知受影響的旅客，若所提供的航班安排不合適，可獲全額退款。

（全文完）

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