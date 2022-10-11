一線搜查｜冷氣收爐前專家教必做一件事　否則隨時漏水、成蟑螂巢穴｜附7大保養貼士

一線搜查｜天文台指，受季候風影響，本周日夜溫差較大，今日（10月11日）市區最低氣溫只有攝氏21度，相信不少人都已經無開冷氣。若果你家中的冷氣打算收爐，就要注意，香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強向接受《一線搜查》訪問時表示，收爐前若沒有好好清洗，隨時會引致冷氣漏水，或者成為蟑螂巢穴，想防範於未然，即看下文7大保養貼士。

冷氣沒有好好清洗，即有機會成為蟑螂巢穴（許錫強提供）

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冷氣收爐前必洗機 否則或有5大問題

許錫強指，冷氣機經過整個夏天，已累積了不少污物，如果在收爐前不清洗乾淨，到下次開機時，即有機會出現下列5大問題：

【1】機底積滿污水

冷氣在夏天已經連續使用了數個月，機底自然充滿積水、污垢，特別是窗口式冷氣機。如果不洗清，會成為細菌溫床之地。

【2】機件生鏽

許錫強提醒，大家下次使用冷氣時，可能已經是半年後，如果期間沒有清理機底污水，除了會滋生細菌外，更會侵蝕附近金屬，令機件生鏽。

【3】產生噪音

萬一機件生鏽，冷氣機的支架、外殼就很大機會脫落，繼而產生不規律的噪音，下次再開機時有機會出現「轟轟」聲。

【4】蟑螂、昆蟲入機棲息

許錫強續指，如果冷氣機外面沒有做好保護，加上污水的青苔漬，有可能吸引到昆蟲、蟑螂入機覓食，繼而在內棲息。

【5】去水位淤塞

收爐前如果不洗機，又無理污水漬，當它自然風乾後，就會形成一大塊污垢。明年或下次使用時，這些污穢若尚未融化，就有機會造成去水位淤塞，引致冷氣機漏水。

經過整個夏天，冷氣機一定累積了不少污物（許錫強提供）

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7個保養冷氣機貼士

冷氣機動輒都要幾千元一部，如果想延長它壽命，許錫強提供以下7個保養貼士：

【1】清洗冷氣機

許錫強指，每次轉季前後，都需要拆除冷機進行清洗，不過很多人都做漏了這步。

【2】清理污水

長期不開冷氣，不等於是保養冷氣，反而有機會令污水影響冷氣金屬機件運作，容易導致霉爛，所以一定要清理乾淨。如果機身夠乾燥，即使長置幾年不用都沒有問題。

【3】噴防鏽油

冷氣清洗至完全乾透後，可以使用防鏽油噴機底、機身、外殼位置，即使有水漬都可以防止生鏽。

【4】膠袋包裹外殼

如果是窗口式冷氣，就應該用大膠袋包裹外款，以防日後雨水灑入機身。分體式冷氣方面，可以用風扇模式把機組吹乾，然後用膠袋包好冷氣，留到下季使用。

【5】保護外殼

大家可以為冷氣套上防塵罩，遮掩機身表面防止入塵。

【6】軸心加機油

在冷氣摩打及風扇之間的軸心打上機油，可以保持機件順暢運作，即使摩打及風扇生鏽，軸心機油都可以確保冷氣正常轉動。

【7】取出搖控電池

冷氣收爐前，除了要拔去電源，更要取出搖控電池，以防電池漏液令整個搖控報銷。

冷氣收爐前要取出搖控電池（freepik）

（全文完）

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