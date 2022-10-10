高血壓｜48歲男子突然腦梗塞死亡　醫生揭炒菜經常加一物致命：比煙酒更傷血管

健康飲食真的十分重要！內地一名48歲男子在上班途中突然倒地昏迷不醒，被送到急症室後搶救不治。醫生檢查後證實死因為急性腦梗塞，死者女兒透露父親炒菜時總喜歡加入一樣東西，醫生提醒，此舉比起吸煙、喝酒，對血管的傷害更大。

死者女兒透露父親炒菜時總喜歡加入一樣東西，醫生直言比煙酒更傷血管。（freepik）

男子突然腦梗塞死亡

根據內地傳媒報導，該名李姓男子是一名維修工人，患有慢性病高血壓超過10年。事發當日正外出上班，走到大樓門口時突然感到頭暈目眩，接著便昏厥倒地，昏迷不醒。當值管理員見狀，立即叫救護車，將其送到醫院急救。

李姓男子走到大樓門口時，突然感到頭暈目眩。（freepik）

送院後，醫生發現李男大腦中有大量的血管阻塞，以及血液循環出現障礙，導致缺血缺氧。當時李男因血壓突然升高，因此出現急性腦梗塞。醫生立即替他注射血栓溶解藥阿替普酶（Alteplase），但為時已晚，李男最終仍不幸身亡。

醫生發現李男大腦中有大量的血管阻塞，以及血液循環出現障礙。（freepik）

炒菜經常加味精 醫生：比煙酒更傷血管

據其女兒所指，父親平日生活習慣欠佳，飲食較重口味，在炒菜的時候，一向喜歡加味精。醫生提醒，炒菜時經常加入味精，比吸煙、喝酒更傷血管。味精中含有穀氨酸鈉（Monosodium glutamate, MSG）的化學物質，少量食用並不會對人體有太大的影響，但若果長期攝入會導致體內水分滯留，令血液體積增大，從而使血壓上升，加重心臟及腎的負擔，最後使血管逐漸硬化而引致血管阻塞。

其女兒表示，父親在炒菜的時候，一向喜歡加味精。（freepik）

原本患有高血壓 從未做過體檢

其女兒又透露，父親在出現突發腦梗塞前，從未做過體檢，甚至認為自己的身體十分強壯，毫無不適。但其實李男本來已經患有高血壓及高血脂，惟一直覺得這些症狀是肥胖導致的，所以不以為意。而是次出現的腦梗塞正正就是由血液凝塊造成的，而李男原本所患的高血壓、高血脂則是造成血凝塊的重要原因。

李男本來已經患有高血壓及高血脂，惟一直覺得這些症狀是肥胖導致。（freepik）

高血壓是「隱形殺手」

根據衛生署資料，高血壓是一種慢性疾病，指動脈血管壁所承受的壓力持續處於高水平。高血壓一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病，所以高血壓常被稱為「隱形殺手」。不過，血壓太高也可引致眩暈、視線模糊不清、頭痛、疲勞和面部發紅等症狀。

高血壓一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病。（freepik）

預防、控制高血壓的方法

奉行健康的生活模式，對預防和控制高血壓至為重要，其中包括：均衡和低鹽的飲食、保持體能活躍及適中體重、戒煙、避免飲酒和處理壓力均有助預防高血壓。

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