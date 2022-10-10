大帽山芒草｜新手行山攻略　芒草黃金海＋紫色狗尾草＋6大打卡位　2小時完成｜附路線＋交通

大帽山賞芒草行山｜每年11月中後，都是香港的芒草盛放時期。開始踏入秋冬季，若各位想趁天氣清涼去行山兼賞芒草，除了著名的大東山外，大帽山亦是一個熱門選擇。相較於難度較高的大東山，大帽山沿途石屎路，行山新手或親子都可以輕鬆完成。小編下文整理了大帽山賞芒草行山的須知，即看看新山行山路線、大打卡位和注意事項等等詳情。

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每年11月中後，都是香港的芒草盛放時期。（IG＠hlm_zyq）

大帽山行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 行山路線

👉🏻 6大打卡位

👉🏻 注意事項

大帽山

海拔957米的大帽山位於新界大欖郊野公園的東面，是全港最高的山峰。山上多霧，所以又被稱為「大霧山」。大帽山一年四季的景色都不同，而在每年入秋後，這裡都會長出一大片芒草，加上是欣賞日落的好地方之一，吸引不少人上山打卡。比起沿途山路的大東山，大帽山沿途主要為石屎路，即使你是行山新手或是一家大小都不用擔心攀登難度。

登大帽山山頂的路只有一條。（IG＠dailohei）

交通

於荃灣西站A1／E1出口的公共運輸交匯處，乘坐51號巴士於大帽山郊野公園站下車。

行山路線

登大帽山山頂的路只有一條，建議路線是在巴士站下車後過對面，往後面方向行至看到「遊客中心」指示牌，繼續沿斜路往上行。

看到「遊客中心」指示牌，繼續沿斜路往上行。（IG＠gowithcat）

沿途都是平坦的石屎路，走約40至45分鐘便到達觀景台。

走約40至45分鐘便到達觀景台。（IG＠bluebreeze852）

再行10分鐘便到達停車場閘口，一直走便會見到著名的天氣雷達站，回程沿路折返便可。

來回全程約4小時

一直走便會見到著名的天氣雷達站。（IG＠dailohei）

6大打卡位

【打卡位1】觀景台

大家在登頂前，會在停車場閘口前看到「大帽山郊遊地點4號場」，這亦是大帽山北面觀景台。從觀景台望出去，景色非常開揚優美，可以飽覽林村、石崗及八鄉等地方，不妨以這為背景拍照留念。

從觀景台望出去，景色非常開揚優美。（IG＠willmousehk）

【打卡位2】巨石

在觀景台的旁邊，有一塊高2米的超大巨石「卧雲石」在山坡邊，在秋冬時分，巨石旁更會有少量芒草。巨石偏高，大家可能要手腳並用爬上去，然後讓拍照的人從後面或側邊拍過去，這樣便會拍到你像坐在崖邊感受「大地在我腳下」一樣。為保障安全，各位上到巨石切記要坐穩，不建議站高拍照！

各位上到巨石切記要坐穩，不建議站高拍照！（IG＠maggiekkc）

【打卡位3】金黃芒草海

11月初起，往天氣雷達站走去時，沿途都會見到連綿頂盛的芒草，加上太陽照射下，形成一片金黃色芒草海。臨近山頂天氣雷達站時，更會看到一片芒草海，各位文青絕對會喜歡。

臨近山頂天氣雷達站時，更會看到一片芒草海，各位文青絕對會喜歡。（IG＠lamkamlan33）

【打卡位4】狗尾草

除了芒草，大帽山的狗尾草亦非常出名。狗尾草是一年生草本植物，由於長得像毛茸茸的小狗尾巴，所以被叫做狗尾草。登大帽山頂沿途、直至到達山頂天氣雷達站，都會見到不少狗尾草，它們到了秋天會變成紫紅色或啡黃色，日落時亦會被染成金黃色，非常好看。

由於長得像毛茸茸的小狗尾巴，所以被叫做狗尾草。（IG＠7catskull）

【打卡位5】石屋

在觀景台附近，你會看到一間荒廢石屋，站在石屋前擺出型格甫士，亦是另一種廢墟打卡風格，注意不要攀爬上石屋，以免發生意外。而且在石屋附近，有一大片草地供野餐，行山人士可在此稍作休息。

在觀景台附近，你會看到一間荒廢石屋。（IG＠dailohei）

【打卡位6】日落

全港海拔最高的大帽山絕對是觀賞日落最佳位置之一，不少人都會行山並在山上等待日落，加上夕陽照耀著芒草，能拍出一幅「畫作」。若大家想拍「咸蛋黃」，可以預時間於下午5點前到達山頂，大約5點半至6點之間近賞日落和拍照。

注意，若大家去看日落，請準備電筒或有照明功能的手提電話方便回程時使用。

夕陽照耀著芒草，能拍出一幅「畫作」。（IG＠angelalala823）

注意事項

1. 大家應於上山前先去廁所，山上沒有提供廁所。

2. 計算包括休息和拍照時間，全程可能需時4.5小時以上，請準備足夠的水和糧食、手機亦應充好電。

3. 山上基本上不會見到垃圾桶，請各位行山人士自備垃圾袋上山，將所有垃圾放入帶走。自己垃圾自己帶走，保護環境！

4. 請不要於山上生火或燃點煙花！由於秋冬天氣乾燥，小小火苖亦會迅速蔓延，隨意生火亦屬地違法行為，所以不要為了打卡而危及他人或自己安全。

（全文完）