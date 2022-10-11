李珊珊患驚恐症狂瀉兩星期　嚴重病發時如瀕死邊緣　成因、症狀、治療方法一文看

前香港小姐冠軍李珊珊，自2017年公開患上驚恐症後，就不時在社交平台分享患病經過和抗病歷程。日前，李珊珊視像現身「2022年十大精神健康之星嘉許典禮」，提到陪伴是她最好的療癒方法，並感謝多名圈中好友的體諒和支持，直言當時自己每日都徘徊地獄又折返人間，希望透過自身經歷，讓大家明白及正視情緒病。

李珊珊2017年患上驚恐症（精神健康基金會@Facebook）

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嚴重病發時如瀕死邊緣

現時45歲的李珊珊，是1996年香港小姐冠軍，加入TVB後拍攝了多套深入民心的電視劇，不過由2005年開始，李珊珊就開始減產，並過著深居簡出的生活。直至2017年，李珊珊勇敢分享患上驚恐症經過：「第一次出現非常激烈的病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎直至眼前一黑。那種令人窒息的感覺我覺得在瀕死邊緣。經過不同的檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。」直言街上途人曾嘲諷說：「乜你而家咁大隻」，令她深明不要介意別人目光。

狂瀉兩星期 需定時服藥服覆

今年9月，李珊珊曾在社交平台透露自己狂瀉兩星期，需要入院接受治療，每天服藥服覆，直至現在，身體狀況已經好了很多。她希望其他患者都能以積極正面心態去對抗病情，勉勵大家：「我好明白有啲病可以解決，有啲解決唔到。若可以解決，要繼續堅強，過程一定唔容易，但一定可以走出來。若解決唔到，希望病患者可以善用時間，唔好埋怨，而係堅強面對，盡最後努力好好生存。」

驚恐症有得醫（精神健康基金會@Facebook）

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好友扶持令康復之路事半功倍

在抗病治療途中，李珊珊感激有多名好友，包括鄭秀文、古天樂、林保怡、甘比等人支持，讓她可以繼續向前行。李珊珊鼓勵各位「同路人」，抗病之路除了要靠自己領悟外，家人朋友的支持都有助事半功倍：「呢幾年作為病人，感受到一定要靠自己，唔使人同情和憐憫。條路一定崎嶇，精神和肉體都一定痛苦，冇人可以幫。不過有親人朋友長輩陪伴，可以喺康復路上幫到五成以上，因為精神比肉體上嘅折磨更痛苦。」

好友扶持令康復之路事半功倍（精神健康基金會@Facebook）

10大驚恐症常見症狀

青山醫院精神健康學院陳君訥醫生曾撰文指，驚恐症是在不明原由下，「恐慌突襲」重複地出現的一種精神病，10個常見症狀如下：

心跳加快 呼吸急速 手心冒汗 手震 心胸翳悶 肚痛 肚瀉 手腳痳痺 時冷時熱 頭痛

驚恐症成因

陳君訥指出，遺傳是重要的成因，在各種類型的焦慮症中，驚恐症及強逼症有較多遺傳的因素。至於環境因素，童年時傷痛的經歷，以及父母本身的焦慮表現都是有關的。

最近的醫學研究報告顯示，由於腦部所產生的血清素失衡，導致緊張的生理反應在不明的原因及不能控制的情況下出現，於是患者會誤以為這些病徵會對生命造成威脅，如心跳加速誤作為心臟病病徵、呼吸急速為窒息或誤以為自己情緒失控等，因此造成惡性循環，使緊張的情緒會不斷加劇及惡化。嚴重時因為呼吸急速以致使身體內的二氧化碳量含量太低，而造成其他病徵，例如手腳及嘴唇有麻痺及針拮的感覺、頭暈眼花、及頭痛。

遺傳是驚恐症重要的病因（Freepik）

驚恐症能醫好嗎？

陳君訥表示，驚恐症並非不治之症，通過適當的治療，病情是可以加以控制，痊癒率大約為七至八成。但如沒有接受適當的治療，病情會反覆及惡化。藥物及心理治療是有助於緩和病徵及減低病發的風險。患者的個性及對抗壓力的能力會影響治療的效果及病發機率。

（全文完）