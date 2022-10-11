日本入境卡填寫指南2022　手機線上登記＋紙本版＋海關申報表教學　學懂快速通關

日本自由行｜為了方便旅客入境日本，日本政府推出了「Visit Japan Web」網上登記系統。外國旅客可以預先上網填寫日本入境表格和海關申報表，入境時只需掃描QR code便完成手續，節省在機上或機場填寫文件的麻煩。為了快人一步離開機場，《有線生活》為你整理Visit Japan Web的使用教學。如果你不習慣使用手機，本文亦提供紙本文件的填寫方法。

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【1】入境卡線上版Step.1—註冊Visit Japan Web帳號

大家在登機前，可用手機或電腦到Visit Japan Web網站註冊帳號。開啟Visit Japan Web後，先設定語言為中文，點選下方的「建立新帳號」，再輸入電子郵件和密碼。

建立帳號並登入後，點選首頁的「本人資料」，頭兩條問題都選「否」，然後繼續輸入個人資料。

點選首頁的「本人資料」後，頭兩條問題都選「否」

按護照上的資料登記。

【2】入境卡線上版Step.2—輸入航班資料

回首頁後，點選下方「新增登錄」按鈕，接著輸入抵達日期、搭乘航班的編號等資料。

完成上一步，「新增登錄」按鍵會開放

填寫旅行的詳細資料，包括航班編號。

然後，輸入日本酒店或旅館的地址和電話。郵遞區號為Google Map地址顯示最後的7位數字（例如 123-4567）。「町字、番地」填入系統未自動出現的剩餘地址。完成後可確認，回到首頁。

如果不知道酒店詳細地址，可到Google Map搜尋。

【3】入境卡線上版Step.3—登記「外國人入境紀錄」

回到首頁後，選剛剛新增的旅遊行程檔案，再按下「外國人入境紀錄」以登記入境卡。輸入現居國家及城市、入境目的、預計停留時間等資料，即完成日本入境卡註冊程序。

按下「外國人入境紀錄」以登記入境卡

【4】入境卡線上版Step.4—登記「攜帶品、後送物品申報」

填寫完日本入境卡後，請繼續按下「攜帶品、後送物品申報」，並依指示輸入各項欄位，方法與填寫入境卡相同，確認資料無誤後即完成海關申報書。

按下「攜帶品、後送物品申報」完成海關申報書。

【5】入境卡線上版Step.5—入境時使用QR code

在櫃檯時，首先將護照及日本入境卡交給入境官員。若已用Visit Japan Web完成線上填寫日本入境卡，可以在Visit Japan Web打開旅遊行程檔案，「外國人入境紀錄」下方的「顯示QR碼」掃描上傳日本入境卡。

按「外國人入境紀錄」下方的「顯示QR碼」。

「入境審查的QR碼」上方為黃色，入境時向官員出示。

【6】入境卡線上版Step.6—過海關時使用QR code

抵達海關（稅關）後，依指示排隊進入自助式稅關電子申報閘門。先將護照翻至個人照片頁，再放在左側的護照感應區等資料讀取成功。接著，用手機開啟Visit Japan Web，選擇旅遊行程檔案並按下「攜帶品、後送物品申報」下的「顯示 QR 碼」按鈕，將螢幕朝下放在右側的掃描器等待讀取。完成後就可以到輸送帶取行李。

按下「攜帶品、後送物品申報」下的「顯示 QR 碼」

「海關申報的QR碼」上方為藍色，在自助式稅關電子申報閘門使用。

護照翻至個人照片頁放在機器左側，手機顯示QR code放在右側。（日本法務省入國管理局教學影片）

【7】填寫紙本入境卡方法

外國人入國記錄，俗稱入境卡，通常在機上派發。（日本官網）

姓名： 填寫你護照上的英文姓、名。

填寫你護照上的英文姓、名。 出生日期： 格式為(日/月/年)。

格式為(日/月/年)。 現住址： 寫上Hong Kong，你所住的都市都寫Hong Kong即可。

寫上Hong Kong，你所住的都市都寫Hong Kong即可。 入境目的： 一般都是選「觀光」。

一般都是選「觀光」。 抵達航班號： 寫上你的航班的號碼，在機票上都會註明。例如香港快運的UO-806，UO是香港快運的代號，而806就是該班機的號碼。

寫上你的航班的號碼，在機票上都會註明。例如香港快運的UO-806，UO是香港快運的代號，而806就是該班機的號碼。 預定停留其間： 寫上計劃旅遊天數。

寫上計劃旅遊天數。 在日本的聯絡處： 寫第一天入住的酒店地址和電話，可以選擇填寫酒店名。

寫第一天入住的酒店地址和電話，可以選擇填寫酒店名。 打勾： 一般來說三個問題都選「無」，如有請照實勾選

一般來說三個問題都選「無」，如有請照實勾選 簽名： 最後別忘了簽名，中英文不限。

最後別忘了簽名，中英文不限。 入境卡背面：最近版本的入境卡不需要書寫。

【8】填寫紙本海關申報表方法

紙本海關申報表，通常會在機上派發。（日本官網）

填寫方法同上，最後要簽名作實。

申告書只要填寫A面就可以了， 一個家庭只需填寫一張 ，如果是朋友要各自填寫 。

，如果是朋友要各自填寫 除非你多帶了煙、酒、香水類且超過日本規定的免稅範圍，就必須填寫B面，且走紅色的需申報出口，讓海關人員確認且補稅。

<全文完>