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消委會8款高評分護手霜　NIVEA／Kiehl’s上榜　$24貨保濕力媲美名牌｜附日雜誌5大推介

消委會8款高評分護手霜　NIVEA／Kiehl’s上榜　$24貨保濕力媲美名牌｜附日雜誌5大推介

消委會8款高評分護手霜｜天文台預計本周乾燥，今日（10月12日）相對濕度最低只有40。大家除了要準備轉季衣服外，更要購入一枝高保濕的潤手霜，避免雙手脫皮龜裂，不過市面有多個Handcream款式，到底有哪些才又平又好用？即看消委會評比。

消委會8款高評分護手霜（Freepik）

$24貨補濕度媲美$230貴價貨

消委會早前測試多款護手霜，其中有13款是香港本地有售，以保濕效能為準則，測試連續使用兩星期後，手部皮膚角質層水份是否有所增加。結果發現，在保濕力測試中，有8款護手霜獲得4分及4.5分成績（滿分5分），證明「平嘢都有好嘢」，當中一款$24貨品的性價比更是非常高。

消委會發現各樣本中，BIODERMA、EAU THERMALE Avène、YVES ROCHER、Eucerin、EOS Evolution of Smooth不含致敏香料成分，其餘牌子則有致敏香料，皮膚敏感的朋友要小心選擇。

↓↓↓即看8款消委會高評分護手霜↓↓↓

【1】NIVEA Nourishing Care Hand Cream

NIVEA Nourishing Care Hand Cream
NIVEA Nourishing Care Hand Cream（有線生活製圖）

【2】EAU THERMALE AVENE 極致滋潤護手霜

EAU THERMALE AVENE 極致滋潤護手霜
EAU THERMALE AVENE 極致滋潤護手霜（有線生活製圖）

【3】Yves Rocher 山金車深層滋養潤手霜

Yves Rocher 山金車深層（有線生活製圖）

【4】EUCERIN 抗乾燥深度滋養手霜5%

EUCERIN 抗乾燥深度滋養手霜5%（有線生活製圖）

【5】Kiehl’s極效潤澤護手霜護手霜

Kiehl’s極效潤澤護手霜護手霜（有線生活製圖）

【6】Bioderma柔潤護手霜

Bioderma柔潤護手霜（有線生活製圖）

【7】CAUDALIE 葡萄籽滋潤抗氧潤手霜

萄籽滋潤抗氧潤手霜（有線生活製圖）

【8】Aesop 尊尚芳香護手霜

Aesop 尊尚芳香護手霜（有線生活製圖）

日本雜誌《LDK》5款高評分護手霜

日本人氣雜誌《LDK the beauty》亦有就市面多款護手霜作評比，以產品的保濕力、耐溫水性、使用感及成分4大範疇做測試，其中5款香港有售的護手霜獲評為A至A+級分數，而且售價更低於$100，CP值極高。

↓↓↓即看5款LDK高評分護手霜↓↓↓

【1】Yuskin悠斯晶A乳霜

Yuskin悠斯晶A乳霜
Yuskin悠斯晶A乳霜（有線生活製圖）

【2】KISSME 藥用護手霜

KISSME 藥用護手霜
KISSME 藥用護手霜（有線生活製圖）

【3】Atrix 藥用滋潤護手霜

Atrix 藥用滋潤護手霜
Atrix 藥用滋潤護手霜（有線生活製圖）

【4】菊正宗 護手霜 $68

菊正宗 護手霜
菊正宗 護手霜（有線生活製圖）

【5】KOSE Q10+藥用美白特潤護手霜（蜜桃清香） $55

KOSE Q10+藥用美白特潤護手霜（蜜桃清香）
KOSE Q10+藥用美白特潤護手霜（蜜桃清香）（有線生活製圖）

以上護手霜除了有出色的保濕力外，有些更具超強功能性，Yu-Skin護手霜含有維生素E和甘草次酸，有消炎成分。另外，KOSE Q10+藥用美白特潤護手霜則在實測奪得A+級好評，既可美白又能保濕，即使35度熱水沖洗，也能保持80-90%水份，絕對是高CP護手霜的皇者。

（全文完）

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