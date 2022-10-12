消委會8款高評分護手霜　NIVEA／Kiehl’s上榜　$24貨保濕力媲美名牌｜附日雜誌5大推介

消委會8款高評分護手霜｜天文台預計本周乾燥，今日（10月12日）相對濕度最低只有40。大家除了要準備轉季衣服外，更要購入一枝高保濕的潤手霜，避免雙手脫皮龜裂，不過市面有多個Handcream款式，到底有哪些才又平又好用？即看消委會評比。

消委會8款高評分護手霜（Freepik）

$24貨補濕度媲美$230貴價貨

消委會早前測試多款護手霜，其中有13款是香港本地有售，以保濕效能為準則，測試連續使用兩星期後，手部皮膚角質層水份是否有所增加。結果發現，在保濕力測試中，有8款護手霜獲得4分及4.5分成績（滿分5分），證明「平嘢都有好嘢」，當中一款$24貨品的性價比更是非常高。

消委會發現各樣本中，BIODERMA、EAU THERMALE Avène、YVES ROCHER、Eucerin、EOS Evolution of Smooth不含致敏香料成分，其餘牌子則有致敏香料，皮膚敏感的朋友要小心選擇。

↓↓↓即看8款消委會高評分護手霜↓↓↓

【1】NIVEA Nourishing Care Hand Cream

NIVEA Nourishing Care Hand Cream（有線生活製圖）

【2】EAU THERMALE AVENE 極致滋潤護手霜

EAU THERMALE AVENE 極致滋潤護手霜（有線生活製圖）

【3】Yves Rocher 山金車深層滋養潤手霜

Yves Rocher 山金車深層（有線生活製圖）

【4】EUCERIN 抗乾燥深度滋養手霜5%

EUCERIN 抗乾燥深度滋養手霜5%（有線生活製圖）

【5】Kiehl’s極效潤澤護手霜護手霜

Kiehl’s極效潤澤護手霜護手霜（有線生活製圖）

【6】Bioderma柔潤護手霜

Bioderma柔潤護手霜（有線生活製圖）

【7】CAUDALIE 葡萄籽滋潤抗氧潤手霜

萄籽滋潤抗氧潤手霜（有線生活製圖）

【8】Aesop 尊尚芳香護手霜

Aesop 尊尚芳香護手霜（有線生活製圖）

日本雜誌《LDK》5款高評分護手霜

日本人氣雜誌《LDK the beauty》亦有就市面多款護手霜作評比，以產品的保濕力、耐溫水性、使用感及成分4大範疇做測試，其中5款香港有售的護手霜獲評為A至A+級分數，而且售價更低於$100，CP值極高。

↓↓↓即看5款LDK高評分護手霜↓↓↓

【1】Yuskin悠斯晶A乳霜

Yuskin悠斯晶A乳霜（有線生活製圖）

【2】KISSME 藥用護手霜

KISSME 藥用護手霜（有線生活製圖）

【3】Atrix 藥用滋潤護手霜

Atrix 藥用滋潤護手霜（有線生活製圖）

【4】菊正宗 護手霜 $68

菊正宗 護手霜（有線生活製圖）

【5】KOSE Q10+藥用美白特潤護手霜（蜜桃清香） $55

KOSE Q10+藥用美白特潤護手霜（蜜桃清香）（有線生活製圖）

以上護手霜除了有出色的保濕力外，有些更具超強功能性，Yu-Skin護手霜含有維生素E和甘草次酸，有消炎成分。另外，KOSE Q10+藥用美白特潤護手霜則在實測奪得A+級好評，既可美白又能保濕，即使35度熱水沖洗，也能保持80-90%水份，絕對是高CP護手霜的皇者。

（全文完）