天氣乾燥｜日本雜誌LDK推介5款高評分潤膚露　最平$32超保濕＋易吸收　皮膚龜裂必用

秋冬天氣乾燥，皮膚容易痕癢脫皮。日本美容雜誌《LDK the beauty》早前實測市面上45款潤膚露，並就各款產品的保濕力、成分和用後感等3方面作出評分，綜合了5款$80以下的平價潤膚露，全部獲A級評分，當中有多款品牌香港亦有售，即睇以下名單。

日本美容雜誌《LDK the beauty》實測市面上45款潤膚露。（freepik）

《LDK》實測45款身體潤膚露

日本美容雜誌《LDK》評測了市面上45款身體潤膚露，逐一為各款產品進行3項測試，包括：保濕力、成分及用後感，並就此作出評分，評分標準如下：

保濕力：將各款潤膚露塗抹在20至40多歲有乾燥問題的女性手腕上，透過專門的檢測機器量度肌膚的水分，比較使用潤膚露3小時後及6小時後的皮膚水分含量。另外，專家亦將潤膚露塗在年糕上，放置一段時間後，保濕力較低的潤膚露會在年糕上，呈現出明顯的乾裂。

將各款潤膚露塗抹在20至40多歲有乾燥問題的女性手腕上。（freepik）

成分：專家從產品成分中，評估潤膚露中的保濕及美容成分、檢查有沒有刺激成分等。

專家從產品成分中，評估潤膚露中的保濕及美容成分、檢查有沒有刺激成分等。（freepik）

用後感：將相同分量的潤膚露塗抹在手上，1分鐘後將手壓到紙碎上，評估其黏膩度。另外，專家亦就瓶身設計的方便度評分。

將相同分量的潤膚露塗抹在手上，1分鐘後將手壓到紙碎上，評估其黏膩度。《LDK》

5款平價高評分身體潤膚露

《LDK》綜合出以下5款$80以下的A級身體潤膚露，名單如下：

1. 高評分身體潤膚露｜NIVEA Premium Body Milk Repair 190g

「Nivea Premium Body Milk Repair」質地順滑不黏膩，而且含有「甘草素」成分，有助提高保濕效果，防止皮膚乾燥。

NIVEA Premium Body Milk Repair 190g

2. 高評分身體潤膚露｜Nature Lab Diane Be True Body Milk Rich Moisture 400ml

「Nature Lab Diane Be True Body Milk Rich Moisture」採用無添加配方，適用於敏感肌膚。而且質地水潤，即使不揉搓，潤膚露都可以滲透肌膚，滋潤感持續3小時。

Nature Lab Diane Be True Body Milk Rich Moisture 400ml

3. 高評分身體潤膚露｜Nature Lab Diane Botanical Moist Relax 500ml

「Nature Lab Diane Botanical Moist Relax」含有9種保濕草藥及10種有機提取物成分，質地柔滑，滋潤不黏膩。而且潤膚露容量多，性價比十分高。

Nature Lab Diane Botanical Moist Relax 500ml

4. 高評分身體潤膚露｜CUREL 柔潤保濕身體乳液 220ml

「CUREL 柔潤保濕身體乳液」含有神經酰胺的高保濕凝膠，有助滋潤硬化及乾燥的皮膚。而且含有抗炎成分，不僅可以防止皮膚粗糙、修復龜裂，更可以改善損傷。

CUREL 柔潤保濕身體乳液 220ml

5. 高評分身體潤膚露｜麗白薏仁保濕身體護膚乳 400ml

「麗白薏仁保濕身體護膚乳」具有高保水效果，質地厚實，只需塗抹少量已足以保持肌膚全日滋潤。

麗白薏仁保濕身體護膚乳 400ml

（全文完）