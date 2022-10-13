首爾東大門10間酒店住宿｜交通方便／天台泳池／有廚房／家庭公寓／超美房間

東大門住宿2022｜首爾熱門旅遊區之一，東大門商圈，鄰近地鐵東大門和歷史文化公園站。在東大門，附近除了有多座大型購物商場、東大門設計廣場（DDP），還有著名的大門城郭公園和清溪川，可以說是古今綜合的一個小區域。小編下文為大家介紹10間位於東大門區的酒店，當中有頂樓泳池的、提供露台的、亦有由韓屋改建而成的酒店，不少都只有5分鐘便到地鐵站，大家到首爾旅遊時可考慮住在東大門區！

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東大門商圈鄰近地鐵東大門和歷史文化公園站。（Unplash圖片）

東大門10間酒店

【1】格魯酒店（Glue Hotel）

【2】首爾東大門廣場JW萬豪酒店（JW Marriott Dongdaemun Square Seoul）

【3】東大門DALKOM迷你酒店（Mini Hotel Dalkom Dongdaemun）

【4】東大門E7之家旅館（E7 Place Dongdaemun）

【5】首爾東大門相鐵喜普樂吉酒店（Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun）

【6】諾富特大使首爾東大門酒店（Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences）

【7】首爾東大門彩鴻酒店（Travelodge Dongdaemun Seoul）

【8】Toyoko Inn Seoul Dongdaemun II

【9】東大門金斯敦空中花園酒店（Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun）

【10】美利來酒店首爾（Hotel Migliore Seoul）

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格魯酒店（Agoda圖片）

【1】格魯酒店（Glue Hotel）

格魯酒店位於東大門站與惠化站中間，提供高級雙人房、豪華房、套房等房型。房間有超大玻璃窗，衛浴間走工業風。酒店最特別的地方是房間內放置了一部黑膠唱片機，真的可以播放音樂！讓你在旅行途中都感到不一樣的寫意。酒店頂樓更設公共空間，可以飽覽首爾景色和首爾塔，入住雙人房由$347港元起，人均$173.5，CP值超高。

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房間有超大玻璃窗。（Agoda圖片）

提供高級雙人房、豪華房、套房等房型。（Agoda圖片）

房間內放置了一部黑膠唱片機，真的可以播放音樂！（Agoda圖片）

格魯酒店（글루호텔）

地址：首爾 鐘路區 粟谷路 228｜서울 종로구 율곡로 228

交通：地鐵1／4號線東大門站 10號出口 步行10分鐘

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首爾東大門廣場JW萬豪酒店（Agoda圖片）

【2】首爾東大門廣場JW萬豪酒店（JW Marriott Dongdaemun Square Seoul）

首爾東大門廣場JW萬豪酒店位於東大門站1分鐘路程位置，地理位置超好！酒店提供豪華房和不同套房，套房內有超大的玻璃窗，可飽覽首爾城市景。酒店所有房地間都提供浴缸，豪華人房每晚由$1,634港元起，而套房則由$2,129起（套房房價已包含2份早餐）。此外，酒店有室內泳池，冬天也不怕冷。

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酒店提供豪華房和不同套房。（Agoda圖片）

套房內有超大的玻璃窗，可飽覽首爾城市景。（Agoda圖片）

酒店有室內泳池，冬天也不怕冷。（Agoda圖片）

首爾東大門廣場JW萬豪酒店（JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울）

地址：首爾 鐘路區 退溪路 325｜서울 종로구 청계천로 279

交通：地鐵1／4號線東大門站 8號出口 步行1分鐘

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東大門DALKOM迷你酒店是由韓屋改裝而成。（Agoda圖片）

【3】東大門DALKOM迷你酒店（Mini Hotel Dalkom Dongdaemun）

東大門DALKOM迷你酒店鄰近東大門站，酒店的最大特色是它是由韓屋改裝而成，提供單人房、雙人房等，所有房間都非常寬敞，而三人房的房型更是採取複式閣樓設計，一家人都可以住在一起。酒店過對面馬路就到機場巴士站，非常便利。

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而三人房的房型更是採取複式閣樓設計。（Agoda圖片）

提供單人房、雙人房等。（Agoda圖片）

酒店過對面馬路就到機場巴士站，非常便利。（Agoda圖片）

東大門DALKOM迷你酒店（미니 호텔 달콤 동대문）

地址：首爾 鐘路區 鐘路48街 26-3 ｜서울 종로구 종로48길 26-3

交通：地鐵1／4號線東大門站 4號出口 步行2分鐘

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東大門E7之家旅館（Agoda圖片）

【4】東大門E7之家旅館（E7 Place Dongdaemun）

酒店距離地鐵東廟站2分鐘路程，步行到東大門商圈只需要10至15分鐘。酒店提供雙人房、三人房等房型，而家庭套房與公寓式房型更提供廚房設備，適合一家人入住！此外，酒店提供便攜式WIFI蛋租借服務、共用微波爐、洗衣機等服務。

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酒店提供雙人房、三人房等房型。（Agoda圖片）

酒店提供便攜式WIFI蛋租借服務、共用微波爐、洗衣機等服務。（Agoda圖片）

東大門E7之家旅館（E7 플레이스 동대문）

地址：首爾 鐘路區 崇仁洞 298-9｜서울 종로구 숭인동 298-9

交通：地鐵1／6號線東廟站 4號出口 步行2分鐘

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首爾東大門相鐵喜普樂吉酒店（Agoda圖片）

【5】首爾東大門相鐵喜普樂吉酒店（Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun）

相鐵喜普樂吉酒店在明洞也有分店，而東大門分店位於東大門歷史文化公園附近，位置非常便利，最適合血拼人士放下戰利品再出發。酒店提供雙人房、高級房、三人房等，每間房間都有超大塊落地玻璃窗，採光度非常好。若一家人或親子旅行，可選擇入住套房。

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酒店提供雙人房、高級房、三人房等。（Agoda圖片）

每間房間都有超大塊落地玻璃窗。（Agoda圖片）

首爾東大門相鐵喜普樂吉酒店（소테츠 호텔즈 더 스프라지르 서울 동대문）

地址：首爾 中區 獎忠壇路 226 ｜서울 중구 장충단로 226

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站​9號出口 步行1分鐘

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諾富特大使首爾東大門酒店（Agoda圖片）

【6】諾富特大使首爾東大門酒店（Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences）

酒店位於在東大門歷史文化公園站附近，設有多種房型包括雙人房、三人房、行政套房等。房間每晚由$923港元起，備有洗衣機、 小廚房、和微波爐等。此外，酒店設有不同主題房，有男孩喜歡的跑車房和女孩愛的公主房。酒店天台設有可望到首爾景色的室外泳池，還設有兒童遊戲室、室內泳池，即使下雨都不用怕沒有節目！

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設有多種房型包括雙人房、三人房、行政套房等。（Agoda圖片）

酒店天台設有可望到首爾景色的室外泳池。（Agoda圖片）

設有兒童遊戲室。（Agoda圖片）

諾富特大使首爾東大門酒店（노보텔 앰배서더 서울 동대문）

地址：首爾 中區 乙支路 238｜서울 중구 을지로 238

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站​12號出口 步行4分鐘

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首爾東大門彩鴻酒店（Agoda圖片）

【7】首爾東大門彩鴻酒店（Travelodge Dongdaemun Seoul）

首爾東大門彩鴻酒店位於乙支路4街站和東大門歷史文化公園站中間，設計時尚，價錢不貴。酒店提供豪華房、高級房、家庭房等房型，豪華雙床房每晚$362港元。另外更有單人房，每晚$371港元起，獨遊都不怕！酒店附近就有便利商店和餐廳，步行至DDP約10分鐘，CP值算不錯。

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酒店設計時尚，價錢不貴。（Agoda圖片）

酒店提供豪華房、高級房、家庭房等房型。（Agoda圖片）

酒店附近就有便利商店和餐廳，步行至DDP約10分鐘，CP值算不錯。（Agoda圖片）

首爾東大門彩鴻酒店（트레블로지 동대문 호텔）

地址：首爾 中區 東湖路 359｜서울 중구 동호로 359

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站​7號出口 步行6分鐘

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Toyoko Inn Seoul Dongdaemun II主打精巧房間。（Agoda圖片）

【8】東橫Inn首爾東大門2號店（Toyoko Inn Seoul Dongdaemun II）

東橫Inn首爾東大門2號店屬於日本商務酒店集團東橫Inn的分店，主打精巧房間。酒店位於東大門歷史文化公園站旁邊，步行5分鐘便到機場巴士站，對遊客非常方便。酒店提供單人房、經濟雙人房等房型。房間均提供浴缸，雙人房每晚$424港元起；單人房則由$380港元起，所有價錢已包括早餐。

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酒店位於東大門歷史文化公園站旁邊。（Agoda圖片）

雙人房每晚$424港元起，所有價錢已包括早餐。（Agoda圖片）

房間均提供浴缸（Agoda圖片）

Toyoko Inn Seoul Dongdaemun II（토요코인 서울 동대문 2）

地址：首爾 鐘路區 退溪路 325｜서울 중구 퇴계로 325

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站​4號出口 步行1分鐘

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（Agoda圖片）

【9】東大門金斯敦空中花園酒店（Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun）

東大門金斯敦空中花園酒店提供雙人房、三人房、公主房、有陽台的房間，並可共用廚房。而酒店最特別是提供1房1廳的家庭房型，除了小廚房還有兩個浴室，適合親子旅行！酒店提供到東大門站或首爾站的免費接駁車，非常方便。雙人房房價每晚$495港元，家庭房則由$859港元起，可入住4位成人、1位6歲以下小童免費入住。

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酒店提供到東大門站或首爾站的免費接駁車，非常方便。（Agoda圖片）

有陽台的房間（Agoda圖片）

1房1廳的家庭房型，除了小廚房還有兩個浴室。（Agoda圖片）

東大門金斯敦空中花園酒店（호텔스카이파크 킹스타운 동대문점）

地址：首爾 中區 獎忠壇路31街 20 14樓｜서울 중구 장충단로13길 20 14층

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站1​4號出口 步行4分鐘

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美利來酒店就在東大門地標Doota免稅店和DDP附近。（Agoda圖片）

【10】美利來酒店首爾（Hotel Migliore Seoul）

美利來酒店就在東大門地標Doota免稅店和DDP附近，方便各位血拼人士。酒店供應經濟房、商務房、豪華雙人房。經濟雙人房每晚由$350港元起。浴室分為乾濕分離與提供浴缸兩種，想購物後泡熱水澡的話可以選擇有浴缸的房間！

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酒店供應經濟房、商務房、豪華雙人房。（Agoda圖片）

想購物後泡熱水澡的話可以選擇有浴缸的房間！（Agoda圖片）

美利來酒店首爾（호텔 밀리오레 서울）

地址：首爾 中區 獎忠壇路 263｜서울 중구 장충단로 263

交通：地鐵2／4／5號線 東大門歷史文化公園站1​4號出口 步行3分鐘

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（全文完）