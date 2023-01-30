大阪堺市新商場LaLaport攻略！ABC MART、Francfranc　212品牌進駐｜附交通方法

大阪新商場LaLaport｜三井不動產旗下的大型商場品牌「LaLaport」在日本各地都有設立，不少較冷門的旅遊目的地也因為有了LaLaport而熱鬧起來。今次LaLaport第四度進軍大阪，選中了堺市這個融合傳統與現代的美麗都市。「堺LaLaport購物中心」預計在2022年11月8日開設，購物中心設有美食廣場、潮牌店、演唱會場地等多樣化的娛樂設施，不管是國內外旅客都能在這裡購物吃喝半天，大阪堺市又再添一個購物好去處！

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大型商場品牌「LaLaport」在日本各地都有設立。今次LaLaport第四度進軍大阪，選中了堺市。（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

餐飲購物 包羅萬有

「堺LaLaport購物中心」樓高3層，匯聚212個品牌，包括文青書店TSUTAYA BOOKSTORE，日系家居飾品店Francfranc，日本眼鏡潮牌JINS，服裝潮牌UNIQLO、COACH、ABC MART，以及連鎖餐飲店藏壽司、京鼎樓及星巴克等。絕對能滿足你的消費欲望！

「堺LaLaport購物中心」樓高3層，匯聚212個品牌（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

另外，在212間進駐商店當中，首次進軍堺市的店家就佔了差不多一半，其中首次登陸關西的有33家。例如東京排隊名店「築地孫右衛門」海鮮丼専門店，就選擇在此開設關西首家直營店。喜歡購物和吃喝的旅客一定不能錯過！

室內活動廣場 睇LIVE一流

館內最大亮點就是設置難得一見的室內活動廣場「Fansta X Stadium」，不僅可以不受天氣影響舉辦運動賽事、LIVE演唱會，加上542吋超巨型液晶大螢幕，提供觀眾刺激感官體驗效果！

室內活動廣場「Fansta X Stadium」，可以不受天氣影響舉辦運動賽事、LIVE演唱會（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

超大型美食廣場 休憩空間十足

三樓的餐飲廣場「Sakai Food Kitchen」佔地廣大，分成名店匯集的「天下美食廚房」、適合親子共食的「美原生活」以及速食、外帶的「互動露台」等三大區，合計超過1,400個席位。

餐飲廣場「Sakai Food Kitchen」佔地廣大，合計超過1,400個席位。（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

旅客最不能錯過的就是位於「天下美食廚房」的「白庵讚岐烏龍麵」，皆因其已經五年連續登上米芝蓮。另外超人氣拉麵店「麵屋HUKUHARA」也在「天下美食廚房」設有分店，這間知名拉麵店總是從開店到關店都人潮不間斷！開幕後這裡必將成為全大阪名店美食種類最齊全的據點！

「天下美食廚房」有米芝蓮餐廳進駐。（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

動靜皆宜 適合家庭客

免費開放的「MIHARA」公園讓小朋友盡情玩耍放電。（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

堺LaLaport購物中心戶外設有免費開放的「MIHARA」公園，讓小朋友盡情玩耍放電。同時室內也設有超過1,400個座位以及休憩空間，即使老人家行到累都一定可以找到位置休息，一次滿足老中青幼的需求。堺LaLaport購物中心無論是自駕或是搭巴士來此都非常便利，大阪自由行時絕對要來一趟！

交通方式

有多條巴士路線到達堺LaLaport購物中心。（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

選擇坐巴士的話，可以在鐵路「河內松原站」乘「12、13、14」巴士經過18分鐘車程到美原區役所東口，再步行5分鐘；或乘46號巴士經過13分鐘車程到美原區役所前下車，再步行3分鐘即可到達。另外南海高野線的「初芝站」和地下鐵的「新金岡站」各自都有巴士前往美原區役所前，「初芝站」為147號巴士，「新金岡站」為146號巴士，不過車程會比較久。

多條公路路線可到達堺LaLaport購物中心。（三井ショッピングパーク ららぽーと堺）

如果你選擇自駕遊，可以從阪和自動車道「美原南」交匯處駕駛約1公里；「美原北」交匯處駕駛約2.5公里。

堺LaLaport購物中心

地址：大阪府堺市美原區黒山22番1

<全文完>